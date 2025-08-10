Domowy kompot na wagę złota. Pomoże oczyścić organizm i zgubić parę centymetrów

Dlaczego warto pić kompot ze śliwek?

Koniec lata jest sezonem na śliwki. Te małe i niepozorne owoce kryją w sobie moc zdrowotnych właściwości i cennych substancji. Najlepiej jeść je na surowo. W ciepłe dni nie ma jednak nic lepszego niż chłodny kompot ze śliwek. Napój ten pozytywnie wpływa na naszą sylwetkę. Reguluje cykl wypróżnień i przyspiesza trawienie, dzięki dużej zawartości błonnika oraz sorbitolu. Dzięki niemu poczujesz się lekko.

Picie kompotu ze śliwek dostarcza organizmowi także wiele cennych substancji, które kryją się w świeżych owocach. Śliwki są doskonałym źródłem takich witamin jak:

witamina A - pozytywnie oddziałuje na wzrok, stymuluje wytwarzanie kolagenu i elastyny, dzięki czemu niweluje pierwsze oznaki starzenia się skóry,

witamina C - poprawia odporność, uszczelnia naczynia krwionośne,

witamina E - jest silnym przeciwutleniaczem,

witamina K - poprawia krzepniecie krwi,

witaminy z grupy B - pozytywnie wpływają na układ nerwowy.

Śliwki dostarczają także takich składników mineralnych jak: potas, magnez i żelazo. Regularnie pity kompot ze śliwek chroni serce i układ krwionośny, ale także zapobiega anemii.

Dlaczego jeszcze warto pić kompot ze śliwek? Dzięki dużej zawartości wody i składników mineralnych - doskonale gasi pragnienie i nawadnia organizm. Latem jest to szczególnie ważne, ponieważ wysoka temperatura wzmaga pocenie i tym samym zwiększa ubytek wody w organizmie.

Przepis na lekki kompot śliwkowy wspierający trawienie

Kompot ze śliwek doskonale przyspiesza trawienie, reguluje cykl wypróżnień, wspiera trawienie, zapobiega zaparciom i redukuje wzdęcia. Silniejsze działanie wykazują suszone śliwki. Nic więc dziwnego, że kompot z suszu stale gości na wigilijnym stole tuż obok ciężkostrawnych dań. Niestety jego smak nie każdemu pasuje.

Łagodniejsze działanie przeczyszczające i regulujące trawienie ma kompot przygotowany ze świeżych śliwek. Jego smak jest słodki, a sam napój jest lekki i orzeźwiający. Możesz przygotować mniejszą ilość kompotu do bieżącego spożycia lub zamknąć go w słoikach i pić także zimą. Tradycyjny kompot ze śliwek przygotowuje się z cukrem. Jednak, aby w pełni wykorzystać potencjał napoju do wspomagania trawienia - warto pominąć ten składnik.

Przepis na lekki kompot śliwkowy

Składniki:

śliwki np. słodkie węgierki - 1 kg,

woda - do gotowania.

Przygotowanie: Śliwki dobrze umyj i podziel na pół. Wyjmij z nich pestki i przełóż do garnka. Zalej wodą ok. 2 cm ponad linię owoców i gotuj na małym ogniu, aż śliwki zaczną się rozpadać. Gotowy napój wystudź i do picia rozrabiaj z wodą.

Możesz także przecedzić owoce na sitku, wyciskając z nich sok. Kompot przelej do wyparzonych słoików i pasteryzuj na mokro lub na sucho. W ten sposób przedłużysz świeżość kompotu. Słoiki przechowuj w ciemnym, chłodnym miejscu.

Jak i kiedy pić kompot śliwkowy, by wspomagał trawienie?

Odpowiednio przygotowany kompot śliwkowy to połowa sukcesu. Aby zauważyć działanie tego napoju na swoim organizmie, ważna jest pora picia kompotu czy ewentualne dodatki. Jak sprawić, aby kompot ze śliwek wspomagał trawienie?

Kompot ze śliwek najlepiej smakuje zimą 123RF/PICSEL

Szklanka kompotu wypita na czczo po przebudzeniu przyspieszy wypróżnianie . Pod tym względem może zadziałać lepiej niż kawa.

Kompot wypity po ciężkim posiłku pomoże w trawieniu . Dzięki niemu pozbędziesz się uczucia ciężkości i zniwelujesz wzdęcia czy gazy.

Jeśli zależy ci na orzeźwieniu, trzymaj kompot w lodówce i pij na zimno. Jeśli chcesz pobudzić trawienie na czczo po przebudzeniu - lepiej delikatnie go podgrzej .

Aby wzmocnić działanie śliwek, możesz do kompotu dodać przyprawy przyspieszające metabolizm takie jak goździki, kardamon, cynamon, imbir.

Do kompotu ze śliwek nie dodawaj cukru, który może zaburzać trawienie, powodować wzdęcia i biegunki.

Kompot ze świeżych śliwek jest smacznym i orzeźwiającym napojem, który dodatkowo wspomoże trawienie i przyspieszy proces odchudzania. Możesz pić nawet kilka szklanek dziennie. Warto jednak obserwować swój organizm i zmniejszyć jego ilość, gdy zauważysz niepokojące objawy ze strony układu trawiennego jak rozwolnienie czy nadmierne gazy.

