Doskonała alternatywa dla zwykłych pierogów. Chrupiące z zewnątrz, kremowe w środku

InteriaKobieta Redakcja

Pochodząca ze wschodu alternatywa dla polskich pierogów staje się coraz bardziej popularna i zyskuje miłośników. Chrupiące na zewnątrz, z wyśmienitym, aromatycznym farszem będą idealnym pomysłem na obiad, gdy brakuje pomysłów.

Dwa złociste smażone pierogi ułożone na białym talerzu obok surówki z tartej marchewki i natki pietruszki, całość ustawiona na jasnej serwetce i drewnianym stole.
Czebureki to smażone, chrupiące pierogi z pysznym, mięsnym nadzieniemMarek BAZAK East News

Spis treści:

  1. Czebureki - co to za potrawa?
  2. Smażone pierogi z mięsnym farszem. Ten przepis was zachwyci

Czebureki - co to za potrawa?

Czebureki to wywodzące się z tradycji kulinarnej Tatarów krymskich płaskie pierogi w kształcie półksiężyca, smażone w głębokim tłuszczu. Nazwa tej wyjątkowej w smaku potrawy wywodzi się od tatarskiego słowa çibörek oznaczającego "surowe ciasto". Już od XIII wieku czebureki stanowiły istotny element kuchni ludów zamieszkujących Półwysep Krymski. Z biegiem czasu jednak ich popularność rozprzestrzeniła również na tereny Ukrainy, Kaukaz i Azję Środkową, a także Polskę. Pierwotnie przygotowywano je z cienkiego ciasta drożdżowego, które nadziewano siekanym mięsem jagnięcym z dodatkiem cebuli i aromatycznych przypraw, a dziś nadzienie jest modyfikowane i najczęściej przygotowywane z dodatkiem mięsa wołowego.

Zobacz również:

Pierogi sprawdzą się na każdą okazję
Kuchnia

To najlepsze pierogi jakie znam. Klasyk kuchni polskiej

InteriaKobieta Redakcja

Smażone pierogi z mięsnym farszem. Ten przepis was zachwyci

Na Krymie tradycyjnie królują czebureki z nadzieniem mięsnym - wołowiną i baraniną, ale coraz częściej spotyka się różne inne wersje - np. serowe, ziemniaczane czy grzybowe. Na tych, którzy przepadają jednak za treściwymi posiłkami, proponujemy przygotowanie pierogów z mieloną wołowiną, cebulką, papryką i świeżą natką pietruszki. Aby zapobiec wchłaniania zbyt dużej ilości tłuszczu podczas smażenia, warto użyć odrobiny spirytusu. Czebureki można podawać solo lub w towarzystwie kwaśnej śmietany i surówki. Oto jak zrobić ten wschodni przysmak krok po kroku.

Składniki

Ciasto:

  • 350 g mąki pszennej
  • 180 ml ciepłej wody
  • 1 łyżka oleju
  • około pół łyżeczki soli

Farsz:

  • 550-600 g mielonej wołowiny
  • 1 duża cebula
  • 1 czerwona papryka
  • natka pietruszki
  • pół łyżeczki soli
  • 1/3 łyżeczki pieprzu
  • olej podsmażenia i głębokiego smażenia
Usmażone na złoto pierogi układane jeden obok drugiego na ciemnym talerzu, obok odrobina surówki z białej kapusty i marchewki.
Do czebureków można przygotować dowolny farsz, niekoniecznie mięsny 123RF/PICSEL

Sposób przygotowania:

  1. W dużej misce umieść mąkę, dodaj sól, wlej ciepłą wodę i łyżkę oleju, wymieszaj. Ciasto zagniataj kilka minut, aż powstanie elastyczne ciasto.
  2. Uformuj z ciasta kulę i przykryj ściereczką na około 30 min.
  3. W tym czasie przygotuj farsz: cebulę i natkę drobno posiekaj, paprykę pokrój na małe kawałeczki.
  4. W misce wymieszaj mięso z przyprawami i pokrojonymi warzywami, wymieszaj.
  5. Na patelni rozgrzej niewielką ilość oleju i smaż mięso oraz warzywa 2-3 minuty, potem zdejmuj z palnika.
  6. Ciasto podziel na mniejsze porcje, każdą rozwałkuj dość cienko na oprószonym blacie i wykrawaj kółka o średnicy 15-20 cm.
  7. Na każde kółko nakładaj łyżkę farszu, złóż na pół i zlep brzegi.
  8. Na głębokiej patelni rozgrzej dobrze olej i smaż czebureki na średnim ogniu, kilka minut z każdej strony, aż będą złociste. Wyjmuj łyżką cedzakową na talerz wyłożony ręcznikiem papierowym.
  9. Włóż czebureki i smaż na średnim ogniu po kilka minut z każdej strony, aż będą złociste i chrupiące.

Smacznego!

Chcesz zaskoczyć rodzinę i przyjaciół wyjątkowymi smakami? Wypróbuj nasze przepisy krok po kroku i odkryj kulinarne triki, które ułatwią gotowanie i uczynią je prawdziwą przyjemnością. Więcej inspiracji znajdziesz na kobieta.interia.pl

Kromka chleba z chrupiącą skórką posmarowana pastą z awokado, na której znajduje się jajko w koszulce z płynnym żółtkiem, całość posypana świeżo zmielonym pieprzem i udekorowana kiełkami.
Poznaj przepisy, które łączą smak, zdrowie i domowe ciepłoCanva ProINTERIA.PL
Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 165: Patricia KazadiINTERIA.PL
Oceń artykuł
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze