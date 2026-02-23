Spis treści: Czebureki - co to za potrawa? Smażone pierogi z mięsnym farszem. Ten przepis was zachwyci

Czebureki to wywodzące się z tradycji kulinarnej Tatarów krymskich płaskie pierogi w kształcie półksiężyca, smażone w głębokim tłuszczu. Nazwa tej wyjątkowej w smaku potrawy wywodzi się od tatarskiego słowa çibörek oznaczającego "surowe ciasto". Już od XIII wieku czebureki stanowiły istotny element kuchni ludów zamieszkujących Półwysep Krymski. Z biegiem czasu jednak ich popularność rozprzestrzeniła również na tereny Ukrainy, Kaukaz i Azję Środkową, a także Polskę. Pierwotnie przygotowywano je z cienkiego ciasta drożdżowego, które nadziewano siekanym mięsem jagnięcym z dodatkiem cebuli i aromatycznych przypraw, a dziś nadzienie jest modyfikowane i najczęściej przygotowywane z dodatkiem mięsa wołowego.

Na Krymie tradycyjnie królują czebureki z nadzieniem mięsnym - wołowiną i baraniną, ale coraz częściej spotyka się różne inne wersje - np. serowe, ziemniaczane czy grzybowe. Na tych, którzy przepadają jednak za treściwymi posiłkami, proponujemy przygotowanie pierogów z mieloną wołowiną, cebulką, papryką i świeżą natką pietruszki. Aby zapobiec wchłaniania zbyt dużej ilości tłuszczu podczas smażenia, warto użyć odrobiny spirytusu. Czebureki można podawać solo lub w towarzystwie kwaśnej śmietany i surówki. Oto jak zrobić ten wschodni przysmak krok po kroku.

Składniki Ciasto: 350 g mąki pszennej

180 ml ciepłej wody

1 łyżka oleju

około pół łyżeczki soli Farsz: 550-600 g mielonej wołowiny

1 duża cebula

1 czerwona papryka

natka pietruszki

pół łyżeczki soli

1/3 łyżeczki pieprzu

olej podsmażenia i głębokiego smażenia

Do czebureków można przygotować dowolny farsz, niekoniecznie mięsny 123RF/PICSEL

Sposób przygotowania:

W dużej misce umieść mąkę, dodaj sól, wlej ciepłą wodę i łyżkę oleju, wymieszaj. Ciasto zagniataj kilka minut, aż powstanie elastyczne ciasto. Uformuj z ciasta kulę i przykryj ściereczką na około 30 min. W tym czasie przygotuj farsz: cebulę i natkę drobno posiekaj, paprykę pokrój na małe kawałeczki. W misce wymieszaj mięso z przyprawami i pokrojonymi warzywami, wymieszaj. Na patelni rozgrzej niewielką ilość oleju i smaż mięso oraz warzywa 2-3 minuty, potem zdejmuj z palnika. Ciasto podziel na mniejsze porcje, każdą rozwałkuj dość cienko na oprószonym blacie i wykrawaj kółka o średnicy 15-20 cm. Na każde kółko nakładaj łyżkę farszu, złóż na pół i zlep brzegi. Na głębokiej patelni rozgrzej dobrze olej i smaż czebureki na średnim ogniu, kilka minut z każdej strony, aż będą złociste. Wyjmuj łyżką cedzakową na talerz wyłożony ręcznikiem papierowym. Włóż czebureki i smaż na średnim ogniu po kilka minut z każdej strony, aż będą złociste i chrupiące.

Smacznego!

