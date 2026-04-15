Doskonałe, rozpływające się w ustach ciasto na przyjęcie komunijne. Goście będą zachwyceni

InteriaKobieta Redakcja

Już niebawem rozpoczyna się sezon komunijny. Osoby, które planują zorganizować przyjęcie dla swojego dziecka w domu i samodzielnie przygotować posiłki oraz desery, czeka nie lada wyzwanie. Jakie ciasto - oprócz tradycyjnego tortu - zrobi na przyjęciu furorę? Proponujemy wykonanie rozpływającego się w ustach i niezwykle kremowego deseru, którym goście będą zajadać się z ogromnym smakiem.

Kawałek ciasta z kremem i wiórkami kokosowymi, posypany cukrem pudrem, na białym talerzu z sosem czekoladowym.
Ciasta z dodatkiem wiórek kokosowych będą strzałem w dziesiątkę na przyjęcie z okazji Pierwszej Komunii Świętej123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Pierwsza Komunia Święta 2026. Jakie ciasto sprawdzi się najlepiej?
  2. Śnieżny puch - to proste ciasto zrobi furorę w czasie rodzinnych uroczystości

Pierwsza Komunia Święta 2026. Jakie ciasto sprawdzi się najlepiej?

Jeśli w tym roku czeka się organizacja przyjęcia komunijnego, z pewnością przygotowania idą już pełną parą. Ci, którzy nie zamierzają korzystać z usług firmy cateringowej, bądź też ograniczają je do dań wytrawnych, muszą pomyśleć nad upieczeniem ciast i przygotowaniem deserów. Istnieje kilka sprawdzonych, typowo imprezowych przepisów, które zawsze się udają i smakują obłędnie. Warto rozważyć przygotowanie ciasta, które nie pochłonie kilku godzin w kuchni, a dodatkowo składniki jak i dodatki przypadną do gustu zdecydowanej większości uczestników wydarzenia. Takim wypiekiem może być np. "śnieżny puch". To wyjątkowo smaczny i apetyczny rodzaj sernika, który wprost rozpływa się w ustach.

kawałek sernika z kruszonką na wierzchu podany na czarnym talerzu razem z małą łyżeczką, trzymany w dłoniach.
Sernik bez pieczenia, na spodzie z herbatników to proste ciasto, które sprawdzi się na wiele okazji123RF/PICSEL

Śnieżny puch - to proste ciasto zrobi furorę w czasie rodzinnych uroczystości

Śnieżny puch to serniczek na zimno z twarogu, galaretek i kremowej śmietanki, posypany podprażonymi wiórkami kokosowymi. Wyjątkowo lekki, nie za słodki i bardzo puszysty. Sprawdzi się na wiele okazji, jego przygotowanie nie jest skomplikowane i nie zajmuje wiele czasu. Jak się zatem do tego zabrać? Najpierw zaopatrz się w kilka składników.

Składniki

Masa serowa

  • 750 g twarogu tłustego lub półtłustego (zmielonego trzykrotnie), w temperaturze pokojowej
  • ½ szklanki cukru pudru (jeśli wolisz słodsze, możesz dodać nieco więcej)
  • 2 galaretki cytrynowe + 500 ml gorącej wody
  • 250 ml śmietanki kremówki 30%, koniecznie schłodzonej

Na spód i górę

  • Herbatniki maślane – w sumie około 20 sztuk
  • około 120 g wiórków kokosowych

Sposób przygotowania:

  1. Przygotuj brytfannę o wymiarach 33 x 23 cm i wyłóż ją papierem do pieczenia. Na spodzie poukładaj obok siebie herbatniki (w całości).
  2. Wiórki kokosowe przesyp na suchą patelni i przez kilka minut delikatnie praż aż do ich zarumienienia. Następnie wystudź.
  3. Dwie galaretki rozpuścić w gorącej wodzie, odstaw, aby nieco wystygły - powinny być jeszcze lekko płynne.
  4. Twaróg i cukier puder ucieraj za pomocą miksera, do uzyskania jednolitej i puszystej masy. Wlewaj następnie stopniowo płynną galaretkę, cały czas miksując. Włóż do lodówki na około 10-15 min do lekkiego zgęstnienia.
  5. Śmietankę kremówkę ubij na sztywno ze szczyptą soli. Następnie dodawaj do gęstniejącej masy serowej i wymieszaj dokładnie.
  6. Powstałą masę serową przelej na herbatniki, wyrównaj wierzch i posyp podprażonymi wiórkami. Sernik wstaw do lodówki na kilka godzin.
  7. Następnie wyjmij, pokrój i podawaj na stół.

Smacznego!

Najnowsze