Doskonałe, rozpływające się w ustach ciasto na przyjęcie komunijne. Goście będą zachwyceni
Już niebawem rozpoczyna się sezon komunijny. Osoby, które planują zorganizować przyjęcie dla swojego dziecka w domu i samodzielnie przygotować posiłki oraz desery, czeka nie lada wyzwanie. Jakie ciasto - oprócz tradycyjnego tortu - zrobi na przyjęciu furorę? Proponujemy wykonanie rozpływającego się w ustach i niezwykle kremowego deseru, którym goście będą zajadać się z ogromnym smakiem.
Spis treści:
- Pierwsza Komunia Święta 2026. Jakie ciasto sprawdzi się najlepiej?
- Śnieżny puch - to proste ciasto zrobi furorę w czasie rodzinnych uroczystości
Pierwsza Komunia Święta 2026. Jakie ciasto sprawdzi się najlepiej?
Jeśli w tym roku czeka się organizacja przyjęcia komunijnego, z pewnością przygotowania idą już pełną parą. Ci, którzy nie zamierzają korzystać z usług firmy cateringowej, bądź też ograniczają je do dań wytrawnych, muszą pomyśleć nad upieczeniem ciast i przygotowaniem deserów. Istnieje kilka sprawdzonych, typowo imprezowych przepisów, które zawsze się udają i smakują obłędnie. Warto rozważyć przygotowanie ciasta, które nie pochłonie kilku godzin w kuchni, a dodatkowo składniki jak i dodatki przypadną do gustu zdecydowanej większości uczestników wydarzenia. Takim wypiekiem może być np. "śnieżny puch". To wyjątkowo smaczny i apetyczny rodzaj sernika, który wprost rozpływa się w ustach.
Śnieżny puch - to proste ciasto zrobi furorę w czasie rodzinnych uroczystości
Śnieżny puch to serniczek na zimno z twarogu, galaretek i kremowej śmietanki, posypany podprażonymi wiórkami kokosowymi. Wyjątkowo lekki, nie za słodki i bardzo puszysty. Sprawdzi się na wiele okazji, jego przygotowanie nie jest skomplikowane i nie zajmuje wiele czasu. Jak się zatem do tego zabrać? Najpierw zaopatrz się w kilka składników.
Składniki
Masa serowa
- 750 g twarogu tłustego lub półtłustego (zmielonego trzykrotnie), w temperaturze pokojowej
- ½ szklanki cukru pudru (jeśli wolisz słodsze, możesz dodać nieco więcej)
- 2 galaretki cytrynowe + 500 ml gorącej wody
- 250 ml śmietanki kremówki 30%, koniecznie schłodzonej
Na spód i górę
- Herbatniki maślane – w sumie około 20 sztuk
- około 120 g wiórków kokosowych
Sposób przygotowania:
- Przygotuj brytfannę o wymiarach 33 x 23 cm i wyłóż ją papierem do pieczenia. Na spodzie poukładaj obok siebie herbatniki (w całości).
- Wiórki kokosowe przesyp na suchą patelni i przez kilka minut delikatnie praż aż do ich zarumienienia. Następnie wystudź.
- Dwie galaretki rozpuścić w gorącej wodzie, odstaw, aby nieco wystygły - powinny być jeszcze lekko płynne.
- Twaróg i cukier puder ucieraj za pomocą miksera, do uzyskania jednolitej i puszystej masy. Wlewaj następnie stopniowo płynną galaretkę, cały czas miksując. Włóż do lodówki na około 10-15 min do lekkiego zgęstnienia.
- Śmietankę kremówkę ubij na sztywno ze szczyptą soli. Następnie dodawaj do gęstniejącej masy serowej i wymieszaj dokładnie.
- Powstałą masę serową przelej na herbatniki, wyrównaj wierzch i posyp podprażonymi wiórkami. Sernik wstaw do lodówki na kilka godzin.
- Następnie wyjmij, pokrój i podawaj na stół.
Smacznego!