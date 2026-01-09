Doskonały obiad na mroźne dni. Zrobisz błyskawicznie i bez trudu
W mroźne dni najlepiej zjeść na obiad coś sycącego, rozgrzewającego i aromatycznego. Doskonałą bazą do przygotowania treściwych posiłków na zimową porę są ziemniaki. Jak zrobić pyszny obiad z tymi warzywami, którym będzie ze smakiem zajadać się cała rodzina? To naprawdę bardzo proste i zajmie niewiele czasu.
Spis treści:
- Dlaczego warto jeść ziemniaki?
- Ziemniaczany obiad na mroźne dni. Zrobisz go błyskawicznie
Dlaczego warto jeść ziemniaki?
Ziemniaki to genialne warzywa, które można wykorzystać w kuchni na wiele różnych sposobów. Mimo iż w Polsce najczęściej serwuje się je pod postacią gładkiego puree w towarzystwie mięsa lub ryby, tak naprawdę ilość potraw, do których można je wykorzystać jest ogromna. Ziemniaki mogą być dodatkiem do sycących zup, potrawek, a nawet deserów. Zrobisz z nich wyborne domowe frytki, kluski śląskie, zapiekanki i wiele innych smakołyków. Poza tym, że są naprawdę bardzo smaczne, sycą, a jednocześnie mają niewiele kalorii, dostarczają również wielu prozdrowotnych składników. Ziemniaki to źródło:
- Skrobi - dającej energię
- Błonnika pokarmowego - wspierającego perystaltykę jelit
- Witamin - zwłaszcza C i z grupy B - wspierających odporność
- Minerałów - potasu, fosforu, magnezu, żelaza, cynku i jodu - poprawiają trawienie, pracę serca i układu nerwowego
Ziemniaczany obiad na mroźne dni. Zrobisz go błyskawicznie
Doskonałym sposobem na wykorzystanie ziemniaków w kuchni - również tych już ugotowanych, które zostały z obiadu, jest przyrządzenie rozmaitych zapiekanek. To takiej potrawy można wykorzystać to, co akurat mamy w lodówce. Nada się w zasadzie większość warzyw i świetnie będzie smakować, jeśli wzbogacimy ją o źródło białka - np. wędlinę, fileta drobiowego, mięso mielone lub rośliny strączkowe. W sieci znajdziesz całą masę różnych przepisów na ziemniaczane zapiekanki. Szczególnie dużo pojawia się ich w okresie jesienno-zimowym, bo jest to doskonałe danie na chłodne dni. Niedawno na instagramowym profilu o nazwie "Miłość od kuchni" pojawił się patent na tego typu danie. W krótkim filmiku przedstawiono kolejno etapy przygotowywania zapiekanki ziemniaczanej z dodatkiem szpinaku i filetu z kurczaka. Trzeba przyznać, że robi się ją naprawdę bardzo prosto, a efekt końcowy wygląda bardzo apetycznie. Oto, czego będziesz potrzebować, aby przygotować taki obiad.
Składniki
- 1 kg ziemniaków
- 500 g piersi z kurczaka pokrojonej w kostkę
- 2 łyżki oliwy300 g szpinaku baby
- Posiekana cebula
- Łyżka przyprawy do kurczaka
- 3-4 rozgniecione ząbki czosnku
- 150 ml śmietanki 30%
- 100 g tartego grana padano
- 250 g tartej mozzarelli
- Posiekana natka pietruszki
Sposób przygotowania:
1. Ziemniaki gotujemy do miękkości w osolonej wodzie u tłuczemy tłuczkiem.
2. Kurczaka podsmażamy na oliwie z cebulą i przyprawą do kurczaka, dodajemy szpinak i redukujemy.
3. Dorzucamy czosnek, śmietankę, tarty ser grana padano i mieszamy.
4. Ziemniaki wykładanymi naczynia żaroodpornego, rozprowadzamy i dodajemy kurczaka ze szpinakiem razem z sosem.
5. Mozzarelle mieszamy z pietruszką i posypujemy ziemniaki z kurczakiem.
6. Pieczemy w 200 stopniach przez około 20 minut - czytamy na Instagramie.