Spis treści: Dlaczego warto jeść ziemniaki? Ziemniaczany obiad na mroźne dni. Zrobisz go błyskawicznie

Dlaczego warto jeść ziemniaki?

Ziemniaki to genialne warzywa, które można wykorzystać w kuchni na wiele różnych sposobów. Mimo iż w Polsce najczęściej serwuje się je pod postacią gładkiego puree w towarzystwie mięsa lub ryby, tak naprawdę ilość potraw, do których można je wykorzystać jest ogromna. Ziemniaki mogą być dodatkiem do sycących zup, potrawek, a nawet deserów. Zrobisz z nich wyborne domowe frytki, kluski śląskie, zapiekanki i wiele innych smakołyków. Poza tym, że są naprawdę bardzo smaczne, sycą, a jednocześnie mają niewiele kalorii, dostarczają również wielu prozdrowotnych składników. Ziemniaki to źródło:

Skrobi - dającej energię

Błonnika pokarmowego - wspierającego perystaltykę jelit

Witamin - zwłaszcza C i z grupy B - wspierających odporność

Minerałów - potasu, fosforu, magnezu, żelaza, cynku i jodu - poprawiają trawienie, pracę serca i układu nerwowego

Ziemniaczany obiad na mroźne dni. Zrobisz go błyskawicznie

Doskonałym sposobem na wykorzystanie ziemniaków w kuchni - również tych już ugotowanych, które zostały z obiadu, jest przyrządzenie rozmaitych zapiekanek. To takiej potrawy można wykorzystać to, co akurat mamy w lodówce. Nada się w zasadzie większość warzyw i świetnie będzie smakować, jeśli wzbogacimy ją o źródło białka - np. wędlinę, fileta drobiowego, mięso mielone lub rośliny strączkowe. W sieci znajdziesz całą masę różnych przepisów na ziemniaczane zapiekanki. Szczególnie dużo pojawia się ich w okresie jesienno-zimowym, bo jest to doskonałe danie na chłodne dni. Niedawno na instagramowym profilu o nazwie "Miłość od kuchni" pojawił się patent na tego typu danie. W krótkim filmiku przedstawiono kolejno etapy przygotowywania zapiekanki ziemniaczanej z dodatkiem szpinaku i filetu z kurczaka. Trzeba przyznać, że robi się ją naprawdę bardzo prosto, a efekt końcowy wygląda bardzo apetycznie. Oto, czego będziesz potrzebować, aby przygotować taki obiad.

Składniki 1 kg ziemniaków

500 g piersi z kurczaka pokrojonej w kostkę

2 łyżki oliwy300 g szpinaku baby

Posiekana cebula

Łyżka przyprawy do kurczaka

3-4 rozgniecione ząbki czosnku

150 ml śmietanki 30%

100 g tartego grana padano

250 g tartej mozzarelli

Posiekana natka pietruszki

Rozwiń

Sposób przygotowania:

1. Ziemniaki gotujemy do miękkości w osolonej wodzie u tłuczemy tłuczkiem.

2. Kurczaka podsmażamy na oliwie z cebulą i przyprawą do kurczaka, dodajemy szpinak i redukujemy.

3. Dorzucamy czosnek, śmietankę, tarty ser grana padano i mieszamy.

4. Ziemniaki wykładanymi naczynia żaroodpornego, rozprowadzamy i dodajemy kurczaka ze szpinakiem razem z sosem.

5. Mozzarelle mieszamy z pietruszką i posypujemy ziemniaki z kurczakiem.

6. Pieczemy w 200 stopniach przez około 20 minut - czytamy na Instagramie.

Pracowity rok księżnej Kate. Żona następcy tronu kończy 44 lata 2026 Associated Press