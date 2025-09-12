Dlaczego warto jeść zdrowe pasty do kanapek?

Pasty do kanapek przygotowane na bazie świeżych warzyw lub innych zdrowych składników mogą stanowić prawdziwą bombę witaminową, dzięki której dostarczymy organizmowi dobroczynnych, prozdrowotnych związków. Co więcej - z reguły tego typu wyroby nie są skomplikowane, jeśli chodzi o ich wykonanie. Wystarczy zblendować razem składniki, by uzyskać smaczną i zdrową pastę. W kilka minut można zrobić przepyszną kolację lub śniadanie.

Raz przygotowaną pastę można przechowywać w lodówce przez kilka dni. Dzięki temu oszczędzamy czas w trakcie przygotowywania kolejnych posiłków. Wystarczy posmarować pastą kawałek chleba, bułkę lub wafle ryżowe i kolacja bądź śniadanie gotowe.

Pasty na niedobory witamin i minerałów

Osoby cierpiące na niedobory witamin i minerałów powinny włączyć do swojej diety zdrowe pasty idealne na kanapkę. Istnieje mnóstwo przepisów na tego typu wyroby. Poniżej znajdziesz trzy propozycje, które pomogą ci zwiększyć podaż niezbędnych organizmowi dobroczynnych związków.

Pasta z soczewicy i natki pietruszki. Na odporność

Pasta z soczewicy i natki pietruszki zawiera pokaźne ilości między innymi:

żelaza

kwasu foliowego

witaminy C

Odpowiednia podaż tych substancji wpływa pozytywnie na transport tlenu w organizmie, funkcjonowanie układu odpornościowego czy układu nerwowego. Witamina C to antyoksydant redukujący liczbę wolnych rodników, a tym samym chroniący komórki przed stresem oksydacyjnym. Kwas foliowy bierze udział w produkcji czerwonych krwinek. Z kolei żelazo jest jednym z kluczowych składników hemoglobiny i mioglobiny.

Pasta z soczewicy 123RF/PICSEL

Jak zrobić pastę z soczewicy i natki pietruszki?

Przepis jest banalnie prosty.

Składniki:

1 szklanka soczewicy (dowolny rodzaj, np. czerwona lub zielona)

1 pęczek natki pietruszki

1-2 łyżki oliwy

sól i pieprz do smaku

opcjonalnie: 1 ząbek czosnku

Sposób przygotowania:

Najpierw należy ugotować soczewicę, aż zmięknie. Natkę pietruszki szatkujemy na drobno. Obydwa składniki umieszczamy w blenderze. Dodajemy 1-2 łyżki oliwy z oliwek, sól, pieprz oraz, opcjonalnie, ząbek czosnku. Całość mielimy do uzyskania aromatycznej pasty.

Pasta z jajek i szczypiorku. Źródło witamin i minerałów dla mocnych kości

Kolejne warte uwagi smarowidło to pasta z jajek i szczypiorku. Stanowi świetne źródło kluczowej dla zdrowia kości i zębów witaminy D, dobrze przyswajalnego białka oraz minerałów takich jak:

fosfor

żelazo

cynk

potas

wapń

Jajka zawierają także nienasycone kwasy tłuszczowe, których właściwa podaż jest ważna dla prawidłowego funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego. Z kolei w składzie szczypiorku znajdziemy liczne przeciwutleniacze zwalczające wolne rodniki.

Pasta jajeczna .trentino 123RF/PICSEL

Jak zrobić pastę z jajek i szczypiorku?

Składniki:

2 jajka

garść świeżego szczypiorku

1-2 łyżki oliwy lub oleju rzepakowego

sól i pieprz do smaku

Sposób przygotowania:

Najpierw gotujemy jajka na twardo (2 powinny wystarczyć). Następnie obieramy je, wkładamy do blendera, dodajemy niewielką ilość szczypiorku, sól, pieprz oraz 1-2 łyżki oliwy lub oleju rzepakowego. Całość miksujemy. Opcjonalnie, zamiast blendera możemy użyć widelca do rozgniecenia składników - wówczas smarowidło będzie miało nieco bardziej zwartą konsystencję.

Pasta z twarogu i orzechów. Zdrowe tłuszcze dla mózgu i serca

Bardzo zdrową pastą, którą możemy jeść również na słodko, jest pasta z twarogu i orzechów włoskich. Rzeczone smarowidło zawiera nie tylko sporą ilość białka, ale również substancje takie jak wapń (wpływa na zdrowie kości) czy magnez (jego odpowiednia podaż jest ważna dla układu nerwowego - wspiera koncentrację i pamięć). Z kolei orzechy włoskie są świetnym źródłem zdrowych tłuszczy omega-3 i omega-6. Stanowią nieocenione wsparcie dla układu sercowo-naczyniowego, wzmacniają odporność oraz wykazują działanie przeciwzapalne.

Pasta z twarogu i orzechów włoskich Copyright: Iakov Filimonov 123RF/PICSEL

Jak zrobić pastę z twarogu i orzechów włoskich?

Składniki:

100 g twarogu półtłustego lub tłustego

50 g orzechów włoskich

2-3 łyżki mleka lub jogurty naturalnego

opcjonalnie: miód (jeśli chcemy wersję na słodko)

Sposób przygotowania:

Do blendera wrzucamy pół opakowania twarogu półtłustego (około 100 g) oraz garść poszatkowanych orzechów włoskich. Całość uzupełniamy 2-3 łyżkami mleka lub jogurtu naturalnego. Opcjonalnie możemy dodać łyżeczkę miodu. Blendujemy składniki na gładką pastę.

Po posmarowaniu nią pieczywa możemy doprawić wszystko niewielką ilością cynamonu.

