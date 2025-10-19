Przy przygotowaniu ciasta drożdżowego ważne jest kilka kluczowych zasad. Po pierwsze, składniki powinny mieć temperaturę pokojową, najlepiej około 25°C - masło i jajka warto wyjąć z lodówki na godzinę przed mieszaniem, a mleko nie może być ani zbyt zimne, ani za gorące, gdyż zbyt wysoką temperaturą można zabić drożdże, a niska spowalnia ich działanie.