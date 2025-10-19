Drożdżówka z konfiturą malinową Ewy Wachowicz umili najpaskudniejszy dzień
Ciasto drożdżowe to jeden z najpopularniejszych rodzajów wypieków, znany i ceniony w wielu domach. Jak zrobić je na mniej popularny sposób? Mamy przepis Ewy Wachowicz, który zachwyci najwybredniejszych smakoszy.
Przy przygotowaniu ciasta drożdżowego ważne jest kilka kluczowych zasad. Po pierwsze, składniki powinny mieć temperaturę pokojową, najlepiej około 25°C - masło i jajka warto wyjąć z lodówki na godzinę przed mieszaniem, a mleko nie może być ani zbyt zimne, ani za gorące, gdyż zbyt wysoką temperaturą można zabić drożdże, a niska spowalnia ich działanie.
Pyszna drożdżówka z konfiturą malinową - przepis Ewy Wachowicz
Składniki:
- 300 g mąki
- 25 g drożdży
- ¼ szklanki cukru
- ½ szklanki mleka
- szczypta soli
- 1 jajko
- ¼ kostki masła
- dżem lub konfitura malinowa
- cukier puder do dekoracji
Opis przygotowania:
- Drożdże wkruszyć do miski. Wsypać łyżkę cukru oraz łyżkę mąki. Wlać 3-4 łyżki ciepłego mleka. Wymieszać, przykryć i zostawić w ciepłym miejscu na 20-25 minut.
- Po tym czasie przełożyć do misy robota. Wsypać mąkę i cukier. Wybić jajko, posolić, wlać ciepłe mleko oraz roztopione i wystudzone masło. Zamknąć i wyrobić. Pod przykryciem odstawić na godzinę - do wyrośnięcia.
- Stolnicę obficie posypać mąką. Na deskę wyłożyć ciasto, posypać jeszcze mąką i rozwałkować. Posmarować dżemem lub konfiturą, zostawiając jeden brzeg czysty (2-3 cm).
- Zwinąć roladę - w ten sposób, by kawałek bez dżemu był na końcu. Pokroić na 3-centymetrowe walce. Ułożyć w tortownicy i odstawić na 15-20 minut.
- Piec przez 40-45 minut w temp. 180 st. C. Po wystudzeniu oprószyć cukrem pudrem.