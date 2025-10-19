Drożdżówka z konfiturą malinową Ewy Wachowicz umili najpaskudniejszy dzień

Ewa Wachowicz

Ewa Wachowicz

Ciasto drożdżowe to jeden z najpopularniejszych rodzajów wypieków, znany i ceniony w wielu domach. Jak zrobić je na mniej popularny sposób? Mamy przepis Ewy Wachowicz, który zachwyci najwybredniejszych smakoszy.

Pyszna drożdżówka z konfiturą malinową - przepis Ewy Wachowicz
Pyszna drożdżówka z konfiturą malinową - przepis Ewy WachowiczArchiwum autora

Przy przygotowaniu ciasta drożdżowego ważne jest kilka kluczowych zasad. Po pierwsze, składniki powinny mieć temperaturę pokojową, najlepiej około 25°C - masło i jajka warto wyjąć z lodówki na godzinę przed mieszaniem, a mleko nie może być ani zbyt zimne, ani za gorące, gdyż zbyt wysoką temperaturą można zabić drożdże, a niska spowalnia ich działanie.

Zobacz również:

Warstwową sałatkę możesz modyfikować według własnych preferencji
Kuchnia

Ta warstwowa sałatka od Wachowicz to hit. "Siódemka" smakuje obłędnie

Natalia Jabłońska

Pyszna drożdżówka z konfiturą malinową - przepis Ewy Wachowicz

Składniki:

  • 300 g mąki
  • 25 g drożdży
  • ¼ szklanki cukru
  • ½ szklanki mleka
  • szczypta soli
  • 1 jajko
  • ¼ kostki masła
  • dżem lub konfitura malinowa
  • cukier puder do dekoracji

Opis przygotowania:

  1. Drożdże wkruszyć do miski. Wsypać łyżkę cukru oraz łyżkę mąki. Wlać 3-4 łyżki ciepłego mleka. Wymieszać, przykryć i zostawić w ciepłym miejscu na 20-25 minut.
  2. Po tym czasie przełożyć do misy robota. Wsypać mąkę i cukier. Wybić jajko, posolić, wlać ciepłe mleko oraz roztopione i wystudzone masło. Zamknąć i wyrobić. Pod przykryciem odstawić na godzinę - do wyrośnięcia.
  3. Stolnicę obficie posypać mąką. Na deskę wyłożyć ciasto, posypać jeszcze mąką i rozwałkować. Posmarować dżemem lub konfiturą, zostawiając jeden brzeg czysty (2-3 cm).
  4. Zwinąć roladę - w ten sposób, by kawałek bez dżemu był na końcu. Pokroić na 3-centymetrowe walce. Ułożyć w tortownicy i odstawić na 15-20 minut.
  5. Piec przez 40-45 minut w temp. 180 st. C. Po wystudzeniu oprószyć cukrem pudrem.
"Ewa gotuje". Acai bowl. Brazylijska miska pełna jagódPolsat
Oceń artykuł
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze