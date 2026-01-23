Dubajskie to już przeszłość. Pączki z tym nadzieniem będą hitem tłustego czwartku w 2026 roku!

Katarzyna Adamczak

Tłusty czwartek w 2025 roku upłynął pod znakiem pączków dubajskich i tych z nadzieniem pistacjowym. Polacy skłonni byli ustawiać się w długie kolejki i zapłacić naprawdę sporo, by skosztować tego wyjątkowego połączenia kuchni polskiej i arabskiej. Wiele (a przede wszystkim media społecznościowe) wskazuje na to, że tłusty czwartek w 2026 roku także będzie miał swoje hitowe pączki. Pretendentów jest trzech.

Aby spalić jednego pączka potrzeba co najmniej 60 minut spaceru
Jakie pączki będą najmodniejsze w 2026 roku?123mn123RF/PICSEL

Pączki Lotus, czyli belgijskie dodatki

Lotus Biscoff to kultowe w Belgii, korzenne, karmelizowane herbatniki, w których intensywnie wyczuwalny jest smak cynamonu i goździków. Pączki Lotus wypełnia się i polewa kremem z tych belgijskich ciasteczek, często też pokruszone herbatniki służą jako posypka. W Polsce coraz popularniejszym trendem jest wypełnianie pączków dżemem porzeczkowym, a polewanie ich kremem Lotus i posypywaniem kawałkami ciasteczek. Pączku Lotus to silny pretendent do miana najbardziej pożądanych pączków w tłusty czwartek 2026 roku.

Pączki baskijskie, czyli puszysty sernik w środku

Kolejny przykład kuchni fusion - tym razem łączy w sobie tradycję w postaci pączka z nowoczesnącią, czyli sernikiem baskijskim przygotowywanym na bazie śmietanki 30% i kremowego serka. Tego typu pączki najczęściej są glazurowane, a piekarniach i cukierniach pretendujących do miana wyrafinowanych, można znaleźć wersje z pomarańczową glazurą. Pączki baskijskie nie są tegorocznym pomysłem, mówiło się o nich już w 2024 roku i od tego czasu wracają w okolicach tłustego czwartku niczym bumerang. Zapewne w 2026 roku również znajdziemy miejsca oferujące tego typu smakołyki, ale czy klienci będą ustawiać się po nie w kolejki?

Pączki
Pączki123RF/PICSEL

Pączki malinowo-różane

Ostatni bardzo silny pretendent do miana najbardziej pożądanych pączków w tłusty czwartek 2026 roku to pomysł bliski naszym polskim podniebienia. W tej wersji połączono w jedno dwa popularne nadzienia do pączków. Najbardziej tradycyjne, czyli konfiturę z róży, zmieszano z marmoladą malinową i siłą tych połączonych mocy powstał popularny pączek z nadzieniem malinowo-różanym, który zyskuje coraz większe zainteresowanie w social mediach. Smak komfortowy, bo dobrze znany, a jednak będący wariacją na temat nadzienia do pączków. Tego typu przysmaki najczęściej polewane są lukrem, niektórzy decydują się dodatkowo na malinową polewę, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by po prostu oprószyć takie pączki cukrem pudrem.

