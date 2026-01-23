Pączki Lotus, czyli belgijskie dodatki

Lotus Biscoff to kultowe w Belgii, korzenne, karmelizowane herbatniki, w których intensywnie wyczuwalny jest smak cynamonu i goździków. Pączki Lotus wypełnia się i polewa kremem z tych belgijskich ciasteczek, często też pokruszone herbatniki służą jako posypka. W Polsce coraz popularniejszym trendem jest wypełnianie pączków dżemem porzeczkowym, a polewanie ich kremem Lotus i posypywaniem kawałkami ciasteczek. Pączku Lotus to silny pretendent do miana najbardziej pożądanych pączków w tłusty czwartek 2026 roku.

Pączki baskijskie, czyli puszysty sernik w środku

Kolejny przykład kuchni fusion - tym razem łączy w sobie tradycję w postaci pączka z nowoczesnącią, czyli sernikiem baskijskim przygotowywanym na bazie śmietanki 30% i kremowego serka. Tego typu pączki najczęściej są glazurowane, a piekarniach i cukierniach pretendujących do miana wyrafinowanych, można znaleźć wersje z pomarańczową glazurą. Pączki baskijskie nie są tegorocznym pomysłem, mówiło się o nich już w 2024 roku i od tego czasu wracają w okolicach tłustego czwartku niczym bumerang. Zapewne w 2026 roku również znajdziemy miejsca oferujące tego typu smakołyki, ale czy klienci będą ustawiać się po nie w kolejki?

Pączki malinowo-różane

Ostatni bardzo silny pretendent do miana najbardziej pożądanych pączków w tłusty czwartek 2026 roku to pomysł bliski naszym polskim podniebienia. W tej wersji połączono w jedno dwa popularne nadzienia do pączków. Najbardziej tradycyjne, czyli konfiturę z róży, zmieszano z marmoladą malinową i siłą tych połączonych mocy powstał popularny pączek z nadzieniem malinowo-różanym, który zyskuje coraz większe zainteresowanie w social mediach. Smak komfortowy, bo dobrze znany, a jednak będący wariacją na temat nadzienia do pączków. Tego typu przysmaki najczęściej polewane są lukrem, niektórzy decydują się dodatkowo na malinową polewę, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by po prostu oprószyć takie pączki cukrem pudrem.

