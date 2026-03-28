Sekrety kuchni japońskiej

Kuchnia japońska to jedna z najciekawszych i cieszących się coraz większą popularnością kuchni świata. Charakterystyczne dla niej jest duże spożycie ryb, owoców morza, wodorostów oraz warzyw.

Japończycy jedzą pałeczkami (hashi), a nakrywając do stołu, po lewej stronie stawiają miseczkę z ryżem, a po prawej - z zupą. Zupę pije się z miseczki, do innych talerzy i naczyń sięga się pałeczkami.

Jedne z najpopularniejszych i najbardziej lubianych japońskich dań to ramen (kultowa zupa, składająca się z intensywnego, długo gotowanego bulionu, specjalnego pszennego makaronu oraz różnorodnych dodatków) oraz okonomiyaki (placki składające się z wielu różnych składników, pieczone na rozgrzanej blasze).

Jak przygotować je w domu?

Przepis na japoński ramen

Składniki:

200 g makaronu do ramenu,

3 łyżki sosu sojowego, najlepiej jasnego,

35 g pasty miso, jasnej,

2 łyżeczki chrupiącego czosnku w oleju,

250 ml mleczka kokosowego,

1 puszka grzybów shittake w zalewie,

1 l bulionu drobiowego,

2 ząbki czosnku,

10 g świeżego imbiru,

4 jajka,

garść szczypiorku, drobno pokrojonego,

garść szpinaku baby,

150 g tofu pokrojonego w plastry,

olej do smażenia.

Makaron ramen znaleźć można w sklepach z azjatycką żywnością 123RF/PICSEL

Sposób przygotowania:

1. Rozgrzej w garnku olej, dodaj starty imbir oraz chrupiący czosnek. Dolej mleczko kokosowe i zagotuj, a następnie dodaj pastę miso i wymieszaj, aż się rozpuści.

2. Wlej bulion i doprowadź do wrzenia. Dolej sos sojowy według uznania. Ugotuj makaron i przełóż do misek.

3. Ugotuj jajka na półmiękko, obierz i przekrój na pół. Tofu i grzyby shittake usmaż na złoty kolor.

4. Do misek z makaronem dodaj tofu, grzyby, jajka, szpinak i szczypiorek. Zalej wszystko gorącym bulionem.

Przepis na japoński Okonomiyaki

Składniki:

dwie łyżki sosu sojowego, najlepiej jasnego,

dwie marchewki,

1/2 główki małej, białej kapusty,

4 jajka,

100 g mąki pszennej,

1 łyżeczka proszku do pieczenia,

sól według uznania,

olej do smażenia,

dwie łyżki sosu Tonkatsu,

łyżka białego sezamu,

arkusz liści Nori, pocięty w cienkie paski,

4 łyżki majonezu,

1 łyżka posiekanego szczypiorku.

Japoński Okonomiyaki 123RF/PICSEL

Sposób przygotowania:

1. Ubij jajka na jednolitą masę i wymieszaj z mąką pszenną, proszkiem do pieczenia, sosem sojowym i solą.

2. Poszatkuj kapustę, przełóż do dużej miski, posól i odstaw na 10 minut. Odciśnij nadmiar wody. Obierz marchew i zetrzyj na tarce o grubych oczkach. Warzywa dodaj do miski z ciastem i wymieszaj.

3. Rozgrzej olej na patelni. Z powstałej masy uformuj placki o średnicy ok 10 cm i usmaż je z obu stron na rumiany kolor.

4. Gotowe placki posmaruj sosem tonkatsu oraz majonezem. Podawaj posypane sezamem, nori oraz szczypiorkiem.

"Ewa gotuje": Placuszki z dyni Polsat