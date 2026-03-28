Dwa dania z kuchni japońskiej, które można zrobić w domu. Proste przepisy

Natalia Jabłońska

Oprac.: Natalia Jabłońska

Zupa ramen i placuszki okonomiyaki (nazywane też japońskimi naleśnikami) to popularne dania rodem z Japonii. Jak przygotować je samodzielnie w domu? To całkiem proste!

Jedno z najpopularniejszych japońskich dań - zupa ramen
Ramen to popularne danie kuchni japońskiej 123RF/PICSEL

Sekrety kuchni japońskiej

Kuchnia japońska to jedna z najciekawszych i cieszących się coraz większą popularnością kuchni świata. Charakterystyczne dla niej jest duże spożycie ryb, owoców morza, wodorostów oraz warzyw.

Japończycy jedzą pałeczkami (hashi), a nakrywając do stołu, po lewej stronie stawiają miseczkę z ryżem, a po prawej - z zupą. Zupę pije się z miseczki, do innych talerzy i naczyń sięga się pałeczkami.

Jedne z najpopularniejszych i najbardziej lubianych japońskich dań to ramen (kultowa zupa, składająca się z intensywnego, długo gotowanego bulionu, specjalnego pszennego makaronu oraz różnorodnych dodatków) oraz okonomiyaki (placki składające się z wielu różnych składników, pieczone na rozgrzanej blasze).

Jak przygotować je w domu?

Zobacz również: To nie są zwykłe owocowe szaszłyki. Chińska przekąska podbiła serca i podniebienia na świecie

Przepis na japoński ramen

Składniki: 

  • 200 g makaronu do ramenu,
  • 3 łyżki sosu sojowego, najlepiej jasnego,
  • 35 g pasty miso, jasnej,
  • 2 łyżeczki chrupiącego czosnku w oleju,
  • 250 ml mleczka kokosowego,
  • 1 puszka grzybów shittake w zalewie,
  • 1 l bulionu drobiowego,
  • 2 ząbki czosnku,
  • 10 g świeżego imbiru,
  • 4 jajka,
  • garść szczypiorku, drobno pokrojonego,
  • garść szpinaku baby,
  • 150 g tofu pokrojonego w plastry,
  • olej do smażenia.
Makaron ramen znaleźć można w sklepach z azjatycką żywnością
Makaron ramen znaleźć można w sklepach z azjatycką żywnością123RF/PICSEL

Sposób przygotowania:

1. Rozgrzej w garnku olej, dodaj starty imbir oraz chrupiący czosnek. Dolej mleczko kokosowe i zagotuj, a następnie dodaj pastę miso i wymieszaj, aż się rozpuści.

2. Wlej bulion i doprowadź do wrzenia. Dolej sos sojowy według uznania. Ugotuj makaron i przełóż do misek.

3. Ugotuj jajka na półmiękko, obierz i przekrój na pół. Tofu i grzyby shittake usmaż na złoty kolor.

4. Do misek z makaronem dodaj tofu, grzyby, jajka, szpinak i szczypiorek. Zalej wszystko gorącym bulionem.

Przepis na japoński Okonomiyaki

Składniki: 

  • dwie łyżki sosu sojowego, najlepiej jasnego,
  • dwie marchewki,
  • 1/2 główki małej, białej kapusty,
  • 4 jajka,
  • 100 g mąki pszennej,
  • 1 łyżeczka proszku do pieczenia,
  • sól według uznania,
  • olej do smażenia,
  • dwie łyżki sosu Tonkatsu,
  • łyżka białego sezamu,
  • arkusz liści Nori, pocięty w cienkie paski,
  • 4 łyżki majonezu,
  • 1 łyżka posiekanego szczypiorku.
Japoński placek okonomiyaki z kapustą i dodatkami, polany majonezem oraz sosem, udekorowany płatkami suszonego bonito, smażony na blacie teppan, obok dwie łopatki kuchenne.
Japoński Okonomiyaki123RF/PICSEL

Sposób przygotowania: 

1. Ubij jajka na jednolitą masę i wymieszaj z mąką pszenną, proszkiem do pieczenia, sosem sojowym i solą.

2. Poszatkuj kapustę, przełóż do dużej miski, posól i odstaw na 10 minut. Odciśnij nadmiar wody. Obierz marchew i zetrzyj na tarce o grubych oczkach. Warzywa dodaj do miski z ciastem i wymieszaj.

3. Rozgrzej olej na patelni. Z powstałej masy uformuj placki o średnicy ok 10 cm i usmaż je z obu stron na rumiany kolor.

4. Gotowe placki posmaruj sosem tonkatsu oraz majonezem. Podawaj posypane sezamem, nori oraz szczypiorkiem.

Zobacz również: Co z kuchni koreańskiej można zrobić w domu? Dwa kulinarne hity

