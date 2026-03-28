Dwa dania z kuchni japońskiej, które można zrobić w domu. Proste przepisy
Zupa ramen i placuszki okonomiyaki (nazywane też japońskimi naleśnikami) to popularne dania rodem z Japonii. Jak przygotować je samodzielnie w domu? To całkiem proste!
Sekrety kuchni japońskiej
Kuchnia japońska to jedna z najciekawszych i cieszących się coraz większą popularnością kuchni świata. Charakterystyczne dla niej jest duże spożycie ryb, owoców morza, wodorostów oraz warzyw.
Japończycy jedzą pałeczkami (hashi), a nakrywając do stołu, po lewej stronie stawiają miseczkę z ryżem, a po prawej - z zupą. Zupę pije się z miseczki, do innych talerzy i naczyń sięga się pałeczkami.
Jedne z najpopularniejszych i najbardziej lubianych japońskich dań to ramen (kultowa zupa, składająca się z intensywnego, długo gotowanego bulionu, specjalnego pszennego makaronu oraz różnorodnych dodatków) oraz okonomiyaki (placki składające się z wielu różnych składników, pieczone na rozgrzanej blasze).
Jak przygotować je w domu?
Zobacz również: To nie są zwykłe owocowe szaszłyki. Chińska przekąska podbiła serca i podniebienia na świecie
Przepis na japoński ramen
Składniki:
- 200 g makaronu do ramenu,
- 3 łyżki sosu sojowego, najlepiej jasnego,
- 35 g pasty miso, jasnej,
- 2 łyżeczki chrupiącego czosnku w oleju,
- 250 ml mleczka kokosowego,
- 1 puszka grzybów shittake w zalewie,
- 1 l bulionu drobiowego,
- 2 ząbki czosnku,
- 10 g świeżego imbiru,
- 4 jajka,
- garść szczypiorku, drobno pokrojonego,
- garść szpinaku baby,
- 150 g tofu pokrojonego w plastry,
- olej do smażenia.
Sposób przygotowania:
1. Rozgrzej w garnku olej, dodaj starty imbir oraz chrupiący czosnek. Dolej mleczko kokosowe i zagotuj, a następnie dodaj pastę miso i wymieszaj, aż się rozpuści.
2. Wlej bulion i doprowadź do wrzenia. Dolej sos sojowy według uznania. Ugotuj makaron i przełóż do misek.
3. Ugotuj jajka na półmiękko, obierz i przekrój na pół. Tofu i grzyby shittake usmaż na złoty kolor.
4. Do misek z makaronem dodaj tofu, grzyby, jajka, szpinak i szczypiorek. Zalej wszystko gorącym bulionem.
Przepis na japoński Okonomiyaki
Składniki:
- dwie łyżki sosu sojowego, najlepiej jasnego,
- dwie marchewki,
- 1/2 główki małej, białej kapusty,
- 4 jajka,
- 100 g mąki pszennej,
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia,
- sól według uznania,
- olej do smażenia,
- dwie łyżki sosu Tonkatsu,
- łyżka białego sezamu,
- arkusz liści Nori, pocięty w cienkie paski,
- 4 łyżki majonezu,
- 1 łyżka posiekanego szczypiorku.
Sposób przygotowania:
1. Ubij jajka na jednolitą masę i wymieszaj z mąką pszenną, proszkiem do pieczenia, sosem sojowym i solą.
2. Poszatkuj kapustę, przełóż do dużej miski, posól i odstaw na 10 minut. Odciśnij nadmiar wody. Obierz marchew i zetrzyj na tarce o grubych oczkach. Warzywa dodaj do miski z ciastem i wymieszaj.
3. Rozgrzej olej na patelni. Z powstałej masy uformuj placki o średnicy ok 10 cm i usmaż je z obu stron na rumiany kolor.
4. Gotowe placki posmaruj sosem tonkatsu oraz majonezem. Podawaj posypane sezamem, nori oraz szczypiorkiem.
Zobacz również: Co z kuchni koreańskiej można zrobić w domu? Dwa kulinarne hity
Chcesz zaskoczyć rodzinę i przyjaciół wyjątkowymi smakami? Wypróbuj nasze przepisy krok po kroku i odkryj kulinarne triki, które ułatwią gotowanie i uczynią je prawdziwą przyjemnością. Więcej inspiracji znajdziesz na kobieta.interia.pl