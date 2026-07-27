Ogórki przez długi czas uchodziły za jedne z najbardziej ubogich odżywczo warzyw. Faktycznie, aż 95,9 g masy każdego ogórka stanowi woda, ale znajdziemy w nich też trochę witamin. Spora ilość wody sprawia, że ogórki doskonale nawadniają organizm i pomagają utrzymać prawidłową równowagę wodno - elektrolitową. Warto więc latem sięgać po nie jak najczęściej.

Każdy ogórek składa się z:

0,62 g białka,

0,18 g tłuszczu,

2,95 g węglowodanów.

Znajdziemy w nim też takie składniki odżywcze jak:

potas (170 mg),

wapń (16 mg),

fosfor (23 mg),

magnez (10,1 mg).

W ogórkach znajdują się też minimalne ilości witaminy K (24 µg), biotyny, cynku, manganu i miedzi.

Jedną z największych zalet ogórków jest fakt, że są niskokaloryczne i z powodzeniem sięgać mogą po nie zarówno osoby na diecie redukcyjnej jak i te, które chcą utrzymać wagę.

Ogórki spożywać możemy zarówno solo jak i w formie lekkich sałatek. Hitem tego lata są jednak ogórki dwugodzinne - idealne na grilla czy dodatek do niedzielnego obiadu. Zrobisz je dosłownie w kilka chwil!

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Ogórki dwugodzinne to świetny dodatek do grilla lub niedzielnego obiadu 123RF/PICSEL

Dwugodzinne ogórki to hit tego lata. Zrobisz je w kilka chwil

Składniki:

500 g ogórków gruntowych,

3 ząbki czosnku (przeciśnięte przez praskę lub zgniecione widelcem),

1 mały pęczek koperku (posiekany),

1 płaska łyżka soli kamiennej niejodowanej,

1 płaska łyżeczka płatków chili,

pół łyżeczki cukru,

1 łyżka oleju roślinnego (opcjonalnie).

Przygotowanie:

1. Dokładnie umyj ogórki i odetnij im końcówki, by nasiąknęły pozostałymi składniki. Pokrój je wzdłuż na ćwiartki lub na mniejsze, ukośne kawałki.

2. Przełóż ogórki do zamykanego pudełka lub woreczka strunowego. Dodaj posiekany koperek, czosnek, sól, cukier oraz chili.

3. Dokładnie wymieszaj wszystkie składniki i potrząśnij zamkniętym woreczkiem pub pudełkiem, by sól i przyprawy dokładnie pokryły ogórki.

4. Zamknięty woreczek lub pudełko wstaw do lodówki na minimum dwie godziny. Od czasu do czasu potrząsaj.

Smacznego!

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