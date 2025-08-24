Skąd się wzięła janginizacja?

Choć nazwa brzmi dość egzotycznie, janginizacja wywodzi się z kuchni japońskiej i jest ściśle związana z filozofią makrobiotyki, stworzoną przez George'a Ohsawę.

Ten japoński filozof i popularyzator zdrowego stylu życia w XX wieku szukał metod naturalnego utrwalania żywności, które nie wymagają chemicznych dodatków ani nadmiaru cukru.

Zauważył, że odrobina soli w odpowiednich warunkach pozwala zachować świeżość owoców, jednocześnie nie odbierając im smaku i wartości odżywczych.

Na czym polega janginizacja?

W klasycznym podejściu do robienia dżemów dodaje się duże ilości cukru, który działa jak konserwant - wiąże wodę i uniemożliwia rozwój drobnoustrojów. W janginizacji jego rolę częściowo przejmuje sól.

Proces polega na bardzo powolnym smażeniu owoców z dosłownie szczyptą soli, bez dosypywania białego cukru. To właśnie ta minimalna ilość soli wspiera naturalne procesy konserwujące i hamuje rozwój pleśni.

Dlaczego sól zamiast cukru?

Wydaje się nieprawdopodobne, że garstka kryształków soli może zastąpić całą szklankę cukru, a jednak to działa. Sól ogranicza aktywność enzymów odpowiedzialnych za psucie owoców, tworzy środowisko mniej przyjazne dla bakterii i pleśni, a także wydobywa naturalną słodycz owoców, które podczas długiego, powolnego smażenia karmelizują się i nabierają głębokiego smaku.

Kluczem jest tu nie ilość soli, a czas - dżem przygotowywany metodą janginizacji wymaga cierpliwości i powolnego odparowywania.

Jak przygotować dżem ze śliwek metodą janginizacji?

Śliwki doskonale nadają się do przygotowania dżemu metodą janginizacji Marianna Osko East News

Potrzebne będą:

1 kg dojrzałych, soczystych śliwek,

szczypta soli (dosłownie na czubek łyżeczki).

Przepis krok po kroku:

Umyte śliwki wypestkuj i wrzuć do dużego garnka. Dodaj szczyptę soli i postaw na bardzo małym ogniu. Gotuj powoli, mieszając od czasu do czasu. Nie przykrywaj garnka - płyn musi odparować. Proces trwa długo - nawet kilka godzin - ale dzięki temu owoce gęstnieją i nabierają naturalnej słodyczy. Gorący dżem przełóż do wyparzonych słoików i dokładnie zakręć. Odwróć do góry dnem i zostaw do wystudzenia.

Efekt? Intensywny, głęboki smak śliwek bez przesłodzenia i bez dodatku cukru.

Dlaczego janginizacja udaje tylko z niektórymi owocami?

Janginizacja najlepiej sprawdza się przy owocach soczystych, które podczas powolnego gotowania puszczają dużo soku i stopniowo się zagęszczają. Owoce muszą też być z natury dość słodkie, dlatego np. porzeczki nie będą dobrym pomysłem.

Najlepiej sprawdzą się:

jabłka

gruszki

truskawki

brzoskwinie

morele

śliwki

maliny

wiśnie

Można ewentualnie wymieszać dwa rodzaje owoców, np. wiśnie z borówkami, żeby uzyskać słodszy smak lub jeżyny ze śliwkami, by uzyskać większą ilość soku.

Janginizacja - zdrowa alternatywa dla klasycznych dżemów

Dzięki janginizacji można cieszyć się dżemem bez dodatku cukru, co ma ogromne znaczenie dla osób dbających o zdrowie, redukujących wagę czy unikających dużych wahań glukozy.

Co ważne, taki dżem ma intensywny smak owoców, a nie cukru - to powrót do naturalnej prostoty.

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 142: Kinga Kończak-Czarnoczyńska INTERIA.PL