Mysi melon powoli zaczyna podbijać nasze talerze i ogrody. Przekonaj się, czy ten niepozorny owoc ogórka meksykańskiego zdobędzie twoje kubki smakowe.

Mysi melon - co to jest?

Mysi melon, znany także jako cucamelon lub ogórek meksykański, pochodzi z Ameryki Środkowej. Choć jego wygląd potrafi zaskoczyć, należy do tej samej rodziny dyniowatych co ogórek i melon.

Owoce ogórka meksykańskiego są bardzo drobne - osiągają zaledwie 2-3 cm długości. Wyglądem przypominają miniaturowe arbuzy: mają zieloną skórkę ozdobioną jaśniejszymi prążkami. Po przekrojeniu prezentują się jak maleńkie ogórki i mają podobny smak, jednak wyróżnia je delikatna, kwaskowata nuta o cytrynowym aromacie, dzięki której są wyjątkowo orzeźwiające.

Roślina jest pnączem i często uprawia się ją w ogródkach lub na balkonach. Może dorastać nawet do kilku metrów długości, dlatego najlepiej prowadzić ją przy podporach, siatkach czy pergolach. Jej dodatkowym atutem jest łatwość w uprawie - mysie melony są odporne na wiele chorób i szkodników, a przy tym bardzo plenne.

Jakie właściwości ma mysi melon?

Mysi melon nie powinien być dla nas jedynie ciekawostką. Ze względu na jego właściwości warto wprowadzić go do diety. Jego główną zaletą jest bogactwo przeciwutleniaczy, takich jak polifenole oraz witamina C. Dzięki nim wspierają nasz organizm w walce z działaniem wolnych rodników, wspierają układ odpornościowy i zmniejszają ryzyko rozwoju nowotworów oraz chorób przewlekłych.

Kolejną zaletą jest spora dawka błonnika w owocach mysiego melona. Dzięki niemu mają one pozytywny wpływ na układ pokarmowy. Wspierają prawidłowe działanie jelit, zapobiegają zaparciom i wspierają metabolizm.

Mysi melon znany także jako ogórek meksykański, cucamelon czy mini-arbuz nesavinov 123RF/PICSEL

Owoc jest niskokaloryczny, przez co osoby na diecie nie muszą się martwić tym, że popsuje efekty odchudzania. Może je nawet wspierać. Dzięki błonnikowi zapewni uczucie sytości na dłużej i sprawi, że dieta na pewno nie będzie nudna.

W składzie mysiego melona znajdziemy również całkiem sporo potasu i magnezu, czyli pierwiastków kluczowych dla prawidłowej pracy serca. Z tego powodu osoby, które chcą zadbać o układ krwionośny, powinny dać mu szansę.

Jak jeść mysiego melona? Tak możesz wykorzystać go w kuchni

Smak mysiego melona sprawia, że trudno jednoznacznie zaklasyfikować go jako owoc czy warzywo. Jego kwaskowata, orzeźwiająca nuta idealnie komponuje się w sałatkach - szczególnie w towarzystwie świeżych warzyw oraz serów.

Ogórek meksykański doskonale nadaje się także do kiszenia i marynowania, dzięki czemu może stać się aromatycznym dodatkiem do dań mięsnych, potraw z grilla czy klasycznych obiadów.

Mysi melon ma spory potencjał kulinarny 123RF/PICSEL

Jego wyjątkowy smak warto wykorzystać również w napojach - zarówno w koktajlach i drinkach alkoholowych, jak i w wersjach bezalkoholowych. Orzeźwiający aromat mysiego melona świetnie gasi pragnienie i dodaje napojom egzotycznego charakteru.

Gdzie kupić w Polsce mysiego melona? Ile kosztuje?

Mysi melon, znany również jako ogórek meksykański, nie należy jeszcze do najpopularniejszych roślin w Polsce, ale coraz częściej można go spotkać. Świeże owoce pojawiają się czasami w dobrze zaopatrzonych sklepach z warzywami egzotycznymi czy w punktach ze zdrową żywnością. Jednak ich dostępność bywa ograniczona i sezonowa, dlatego wiele osób decyduje się na samodzielną uprawę.

Najłatwiej kupić nasiona mysiego melona, które dostępne są w sklepach ogrodniczych, zarówno stacjonarnych, jak i internetowych. Ceny saszetki wahają się zwykle od 5 do 10 zł, w zależności od producenta i ilości nasion. To stosunkowo niewielki koszt, biorąc pod uwagę, że roślina jest bardzo plenna - z kilku krzaczków można uzyskać naprawdę obfite plony.

Dzięki temu każdy, kto ma choć trochę miejsca i ochoty, może cieszyć się własną uprawą i smakiem tych niezwykłych owoców.

Źródło: zdrowie.interia.pl

