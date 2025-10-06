Ekler borowikowy na słodko? Te przepisy zachwyciły podniebienia największych smakoszy grzybów

Spis treści: Eklery z kremem borowikowym i musem z czarnych jeżyn Kandyzowane borowiki w gorzkiej czekoladzie Lody borowikowe z syropem klonowym

Eklery z kremem borowikowym i musem z czarnych jeżyn

To deser, który łamie wszelkie zasady. Delikatne ciasto parzone, wypełnione aksamitnym kremem o subtelnym, grzybowym aromacie, przełamane jest kwasowością leśnych jeżyn. To połączenie godne najlepszych cukierni, które bez trudu odtworzysz we własnej kuchni.

Składniki na ciasto parzone (ok. 15 sztuk):

• 125 ml wody

• 125 ml mleka

• 100 g masła

• 150 g mąki pszennej

• 1 łyżeczka cukru

• szczypta soli

• 4 jajka

Składniki na krem borowikowy:

• 250 g serka mascarpone

• 200 ml śmietanki 30%

• 3-4 łyżki cukru pudru

• 2 łyżeczki suszonych, zmielonych na pył borowików

• 1 łyżeczka ekstraktu waniliowego

Składniki na mus jeżynowy:

• 200 g świeżych lub mrożonych jeżyn

• 2 łyżki cukru

• 1 łyżka soku z cytryny

Przygotowanie:

1. Ciasto parzone: W garnku zagotuj wodę z mlekiem, masłem, cukrem i solą. Na wrzący płyn wsyp mąkę i energicznie mieszaj drewnianą łyżką, aż powstanie gładka, lśniąca masa odchodząca od brzegów garnka. Zestaw z ognia i lekko przestudź. Następnie, miksując, dodawaj po jednym jajku. Gotowe ciasto przełóż do rękawa cukierniczego z dużą, okrągłą tylką.

2. Na blachę wyłożoną papierem do pieczenia wyciskaj podłużne paski o długości ok. 10 cm, zachowując odstępy. Piecz w temperaturze 200°C przez około 25-30 minut, do uzyskania złotego koloru. Podczas pieczenia nie otwieraj piekarnika.

3. Krem borowikowy: Zimną śmietankę ubij na sztywno z cukrem pudrem. W osobnej misce wymieszaj serek mascarpone z pyłem borowikowym i wanilią. Delikatnie połącz ubitą śmietanę z masą serową.

4. Mus jeżynowy: Jeżyny z cukrem i sokiem z cytryny podgrzewaj w rondelku, aż owoce się rozpadną. Przetrzyj przez sitko, aby pozbyć się pestek.

5. Składanie: Ostudzone eklery przekrój wzdłuż. Na dolną część nałóż porcję musu jeżynowego, a następnie za pomocą rękawa cukierniczego wypełnij kremem borowikowym. Przykryj górną częścią i oprósz cukrem pudrem.

Grzybobranie - sesja ilustracyjna KP East News

Kandyzowane borowiki w gorzkiej czekoladzie

To propozycja dla odważnych poszukiwaczy smaku. Połączenie słodyczy, goryczy czekolady, słoności i ziemistego aromatu grzybów tworzy przekąskę, której nie da się zapomnieć. Idealna do podania z kawą lub jako zaskakujący element deski serów.

Składniki:

• 6-8 małych, twardych kapeluszy borowików

• 100 g cukru

• 50 ml wody

• 100 g gorzkiej czekolady (min. 70% kakao)

• gruboziarnista sól morska do posypania

Przygotowanie:

1. Kapelusze borowików oczyść bardzo dokładnie na sucho (nie myj ich), a następnie pokrój w plastry o grubości około 3-4 mm.

2. Na patelni podgrzej wodę z cukrem, aż cukier całkowicie się rozpuści, tworząc syrop.

3. Na gorący syrop wrzuć plastry borowików i smaż na małym ogniu, co jakiś czas mieszając, aż staną się szkliste i lekko przezroczyste (ok. 10-15 minut).

4. Kandyzowane grzyby ostrożnie wyjmij z syropu i rozłóż na papierze do pieczenia do całkowitego wystudzenia i wyschnięcia.

5. Czekoladę rozpuść w kąpieli wodnej. Każdy plasterek kandyzowanego borowika zanurz do połowy w rozpuszczonej czekoladzie.

6. Odkładaj pralinki z powrotem na papier do pieczenia i od razu posyp odrobiną soli morskiej. Pozostaw w chłodnym miejscu do całkowitego zastygnięcia czekolady.

Lody borowikowe z syropem klonowym

Kremowe, bogate lody o zaskakującym, orzechowo-leśnym smaku to deser, który przeniesie cię w sam środek jesiennego lasu. Słodycz syropu klonowego i chrupkość orzechów idealnie dopełniają tę niezwykłą kompozycję.

Składniki:

• 500 ml śmietanki 36%

• 250 ml mleka

• 4 żółtka

• 100 g cukru

• 2-3 łyżeczki suszonych, zmielonych na pył borowików

• syrop klonowy do polania

• garść prażonych orzechów włoskich do posypania

Przygotowanie:

1. W rondelku podgrzej mleko ze śmietanką i pyłem borowikowym, nie doprowadzając do wrzenia. Zestaw z ognia i odstaw na około 20 minut, aby smaki się przegryzły.

2. W misce utrzyj żółtka z cukrem na jasną, puszystą masę.

3. Powoli, cienką strużką, wlewaj ciepłą mieszankę mleczno-grzybową do utartych żółtek, cały czas energicznie mieszając, aby żółtka się nie ścięły.

4. Całość przelej z powrotem do rondelka i podgrzewaj na bardzo małym ogniu, ciągle mieszając, aż masa lekko zgęstnieje i będzie pokrywać tylną część łyżki (nie gotuj!).

5. Masę lodową całkowicie ostudź, a następnie schłodź w lodówce przez kilka godzin (najlepiej przez całą noc).

6. Schłodzoną masę przełóż do maszynki do lodów i postępuj zgodnie z instrukcją producenta. Jeśli nie masz maszynki, przelej masę do pojemnika, wstaw do zamrażarki i co 30-40 minut miksuj przez pierwsze 3 godziny, aby rozbić kryształki lodu.

7. Gotowe lody podawaj polane syropem klonowym i posypane posiekanymi orzechami włoskimi.

