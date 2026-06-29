Eksperci mówią o niej coraz częściej. Tak działa żywność funkcjonalna

Karolina Woźniak

Oprac.: Karolina Woźniak

Coraz więcej osób wkłada je do koszyka, często nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Produkty określane mianem żywności funkcjonalnej stały się jednym z najgłośniejszych tematów współczesnego żywienia. Co stoi za ich popularnością?

Kobieta z krótkimi siwymi włosami i okularami wybiera produkty mleczne w chłodni w supermarkecie, z wózkiem.
Żywność funkcjonalna robi furorę w przestrzeni internetowej. Na czym polega jej fenomen?123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Zdrowa dieta to styl życia
  2. Czym jest żywność funkcjonalna?
  3. Dlaczego warto jeść żywność funkcjonalną?
  4. Skąd ogromna popularność żywności funkcjonalnej?

Zdrowa dieta to styl życia

Ostatnio w mediach społecznościowych, wśród dietetyków, trenerów personalnych i wszystkich tych, dla których zdrowa i zbilansowana to styl życia a nie jedynie sposób na schudnięcie, zaczęła królować tzw. "żywność funkcjonalna". Choć kojarzy się z czymś zaawansowanym technologiczne, ten rodzaj żywności powinien zainteresować właściwie każdego, bo potencjalne benefity z jej spożywania mogą naprawdę wpłynąć na stan całego organizmu.

Czym jest żywność funkcjonalna?

Jogurt z owocami i orzechami otoczony plasterkami awokado, kiwi, bananami, winogronami, pieczywem, bułkami, jagodami oraz pestkami dyni na drewnianej desce.
Jogurty, kefiry, owoce, warzywa, specjalne smarowidła - to w skrócie żywność funkcjonalna123RF/PICSEL

Żywność funkcjonalna to produkty spożywcze, które poza oczywistą funkcją odżywczą mają dodatkowo wspierać określone aspekty zdrowia. Nazwa "funkcjonalna" odnosi się właśnie do tej dodatkowej funkcji - np. wspomagania pracy układu pokarmowego, odporności, czy gospodarki tłuszczowej. Do tej kategorii zalicza się zarówno produkty naturalnie bogate w korzystne składniki (jogurty z żywymi kulturami bakterii, kefiry, kiszonki, płatki owsiane, tłuste ryby, orzechy), jak i żywność "wzbogacaną" (np. napoje roślinne z wapniem i witaminą D, margaryny z fitosterolami obniżającymi poziom cholesterolu itp.). Najczęściej zawiera błonnik, probiotyki i prebiotyki, kwasy omega‑3, witaminy, składniki mineralne, przeciwutleniacze lub związki bioaktywne, takie jak polifenole.

Dlaczego warto jeść żywność funkcjonalną?

Osoba trzymająca ceramiczną miseczkę z jogurtem naturalnym i łyżeczką, ubrana w białą bluzkę z ażurowym wzorem i niebieskie dżinsy z przetarciami.
Jogurty, kefiry i kiszonki to czołowi przedstawiciele żywności funkcjonalnej123RF/PICSEL

Czy warto ją jeść? Większość osób zdecydowanie powinna, o ile traktuje się ją jako element zbilansowanej diety, a nie "cudowny" zamiennik zdrowego stylu życia. Nie istnieje jedna uniwersalna dawka - warto kierować się zaleceniami producenta i zasadą umiaru. Najbardziej korzystne jest regularne włączanie takich produktów do codziennych posiłków: porcja fermentowanego nabiału lub kiszonek, produkty pełnoziarniste bogate w błonnik, ryby 1-2 razy w tygodniu czy garść orzechów dziennie. Niektóre grupy powinny jednak zachować ostrożność: osoby z alergiami lub nietolerancjami (np. na białka mleka, gluten), pacjenci z chorobami nerek, osoby przyjmujące leki wchodzące w interakcje z niektórymi składnikami oraz osoby z obniżoną odpornością, dla których niektóre produkty probiotyczne mogą być niewskazane. W takich przypadkach najlepiej skonsultować się z lekarzem lub dietetykiem.

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Skąd ogromna popularność żywności funkcjonalnej?

Skąd popularność i wrażenie, że "wszyscy oszaleli" na punkcie żywności funkcjonalnej? To połączenie kilku aspektów: rosnącej świadomości, starzenia się społeczeństw, łatwego dostępu do informacji oraz... marketingu. Wielu ludzi szuka prostych sposobów na poprawę samopoczucia i profilaktykę chorób, a produkty z etykietami typu "probiotyczny", "bogaty w błonnik" czy "omega‑3" odpowiadają na to zapotrzebowanie. Warto jednak zachować chłodne podejście, bo nie każdy produkt reklamowany jako "fit" lub "funkcjonalny" ma istotne korzyści zdrowotne, a czasem zawiera dużo cukru, soli czy dodatków. Największe korzyści zwykle daje regularna, różnorodna dieta oparta głównie na mało przetworzonej żywności, a produkty funkcjonalne mogą być jej bardzo dobrym uzupełnieniem.

Garść laskowych orzechów w dłoni, w tle słoiki z różnymi rodzajami orzechów ustawione na drewnianej tacy.
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