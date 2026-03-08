Ekspresowa babka wielkanocna. Jeden składnik zmienia wszystko
Puszysta i miękka jak chmurka babka wielkanocna? Przedstawiamy ekspresowy przepis na wypiek, który od razu podbije wasze serca. Pamiętaj o tym, by dodać jeden składnik - to dzięki niemu babka będzie rozpływać się w ustach.
Spis treści:
Królowa wielkanocnego stołu jest tylko jedna. Mowa o babce, którą można przygotować na rozmaite sposoby. Jeśli nie masz zbyt wiele czasu na przygotowania do świąt, ten przepis jest dla ciebie. Pyszny wypiek zrobisz wręcz ekspresowo - przygotowanie ciasta nie zajmie ci zbyt wiele czasu. Później tylko pieczenie i gotowe!
Ekspresowa babka wielkanocna. Od teraz robię ją tylko według jednego przepisu
Proste składniki, a jaki efekt! Oto przepis na wielkanocną babkę, która z pewnością podbije wasze serca. Ciasto możesz upiec w specjalnej formie lub keksówce.
Składniki
- 4 jajka,
- 1 szklanka cukru (250 ml),
- 1 i 1/2 szklanki mąki pszennej tortowej,
- 1/2 szklanki mąki ziemniaczanej,
- 2 łyżeczki proszku do pieczenia,
- 3/4 szklanki oleju roślinnego,
- cytryna.
- Do miski przesiej mąkę, dodaj mąkę ziemniaczaną i proszek do pieczenia. Dokładnie wymieszaj wszystkie składniki.
- Umyj cytrynę, sparz gorącą wodą. Skórkę zetrzyj na tarce o drobnych oczkach.
- Jajka wbij do miski i ubij z cukrem na puszystą masę. Do ubitej masy jajecznej dodaj olej roślinny i skórkę cytrynową. Składniki wymieszaj.
- Do mokrych składników dodawaj stopniowo składniki suche. Ciasto mieszaj drewnianą łyżką lub silikonową łopatką do połączenia składników.
- Wysmaruj formę masłem i oprósz mąką lub wyłóż papierem do pieczenia. Wlej ciasto do formy.
- Piekarnik nagrzej do 170 st. C. Piecz ciasto przez ok. 45-50 minut.
- Po upieczeniu ostudź ciasto, a następnie wyjmij z formy i udekoruj wedle życzenia.
Jeden składnik sprawi, że babka będzie puszysta i wilgotna
W wielu przepisach pojawia się informacja, że do wypieku babki możemy wykorzystać olej lub masło. Warto wiedzieć, że ich smak i konsystencja będą się nieco od siebie różniły. Babka z dodatkiem oleju dłużej zachowa świeżość, a jej smak będzie dość neutralny. Jeśli planujemy dodać do niej cytrusy, owoce czy wykorzystać np. olejek waniliowy czy migdałowy, będzie lepszym wyborem niż ta na maśle.
Olej w przeciwieństwie do masła pozostaje płynny w temperaturze pokojowej. Dzięki temu wypiek jest delikatniejszy i nie wysycha tak szybko po upieczeniu.
Triki na idealną babkę wielkanocną
Co jeszcze zrobić, by babka wielkanocna wyszła puszysta i bez zakalca? Idealną konsystencję zapewnia również mąka ziemniaczana i tortowa. Taki miks nadaje ciastu lekkości, dzięki czemu rozpływa się w ustach. Poniżej przydatne triki, dzięki którym wielkanocna babka będzie po prostu perfekcyjna:
- Zadbaj o to, by olej i jajka miały temperaturę pokojową. Nim zaczniesz łączyć jajka z cukrem, rozbij je trzepaczką do ubijania piany,
- Nie piecz babki od razu w zbyt wysokiej temperaturze, a stopniowo ją zwiększaj. W przeciwnym razie na powierzchni ciasta powstanie twarda skorupa, która pęknie. Jeśli planujemy specjalne dekorowanie wypieku, taka "szczelina" może wyglądać mało estetycznie,
- Dodatek cytryny wzbogaca smak i aromat wypieku, a do tego przełamuje słodycz ciasta. Wystarczy nawet niewielka ilość np. soku z cytryny. Jeśli nie przepadasz za jej smakiem, wypiek możesz wzbogacić o olejek waniliowy lub laskę wanilii.
