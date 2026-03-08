Spis treści: Ekspresowa babka wielkanocna. Od teraz robię ją tylko według jednego przepisu Jeden składnik sprawi, że babka będzie puszysta i wilgotna Triki na idealną babkę wielkanocną

Królowa wielkanocnego stołu jest tylko jedna. Mowa o babce, którą można przygotować na rozmaite sposoby. Jeśli nie masz zbyt wiele czasu na przygotowania do świąt, ten przepis jest dla ciebie. Pyszny wypiek zrobisz wręcz ekspresowo - przygotowanie ciasta nie zajmie ci zbyt wiele czasu. Później tylko pieczenie i gotowe!

Ekspresowa babka wielkanocna. Od teraz robię ją tylko według jednego przepisu

Proste składniki, a jaki efekt! Oto przepis na wielkanocną babkę, która z pewnością podbije wasze serca. Ciasto możesz upiec w specjalnej formie lub keksówce.

Babka wielkanocna last minute? Wypróbuj przepis z dodatkiem oleju 123RF/PICSEL

Składniki 4 jajka,

1 szklanka cukru (250 ml),

1 i 1/2 szklanki mąki pszennej tortowej,

1/2 szklanki mąki ziemniaczanej,

2 łyżeczki proszku do pieczenia,

3/4 szklanki oleju roślinnego,

cytryna. 1 godz. 0 min > 6

Sposób przygotowania:

Do miski przesiej mąkę, dodaj mąkę ziemniaczaną i proszek do pieczenia. Dokładnie wymieszaj wszystkie składniki. Umyj cytrynę, sparz gorącą wodą. Skórkę zetrzyj na tarce o drobnych oczkach. Jajka wbij do miski i ubij z cukrem na puszystą masę. Do ubitej masy jajecznej dodaj olej roślinny i skórkę cytrynową. Składniki wymieszaj. Do mokrych składników dodawaj stopniowo składniki suche. Ciasto mieszaj drewnianą łyżką lub silikonową łopatką do połączenia składników. Wysmaruj formę masłem i oprósz mąką lub wyłóż papierem do pieczenia. Wlej ciasto do formy. Piekarnik nagrzej do 170 st. C. Piecz ciasto przez ok. 45-50 minut. Po upieczeniu ostudź ciasto, a następnie wyjmij z formy i udekoruj wedle życzenia.

Jeden składnik sprawi, że babka będzie puszysta i wilgotna

W wielu przepisach pojawia się informacja, że do wypieku babki możemy wykorzystać olej lub masło. Warto wiedzieć, że ich smak i konsystencja będą się nieco od siebie różniły. Babka z dodatkiem oleju dłużej zachowa świeżość, a jej smak będzie dość neutralny. Jeśli planujemy dodać do niej cytrusy, owoce czy wykorzystać np. olejek waniliowy czy migdałowy, będzie lepszym wyborem niż ta na maśle.

Olej w przeciwieństwie do masła pozostaje płynny w temperaturze pokojowej. Dzięki temu wypiek jest delikatniejszy i nie wysycha tak szybko po upieczeniu.

Przygotowanie babki wielkanocnej nie wymaga wielkiego nakładu pracy 123RF/PICSEL

Triki na idealną babkę wielkanocną

Co jeszcze zrobić, by babka wielkanocna wyszła puszysta i bez zakalca? Idealną konsystencję zapewnia również mąka ziemniaczana i tortowa. Taki miks nadaje ciastu lekkości, dzięki czemu rozpływa się w ustach. Poniżej przydatne triki, dzięki którym wielkanocna babka będzie po prostu perfekcyjna:

Zadbaj o to, by olej i jajka miały temperaturę pokojową . Nim zaczniesz łączyć jajka z cukrem, rozbij je trzepaczką do ubijania piany,

Nie piecz babki od razu w zbyt wysokiej temperaturze, a stopniowo ją zwiększaj. W przeciwnym razie na powierzchni ciasta powstanie twarda skorupa, która pęknie. Jeśli planujemy specjalne dekorowanie wypieku, taka "szczelina" może wyglądać mało estetycznie,

Dodatek cytryny wzbogaca smak i aromat wypieku, a do tego przełamuje słodycz ciasta. Wystarczy nawet niewielka ilość np. soku z cytryny. Jeśli nie przepadasz za jej smakiem, wypiek możesz wzbogacić o olejek waniliowy lub laskę wanilii.

Marzysz o potrawach, które wyglądają jak z restauracji, a przygotujesz je w domowym zaciszu? Wypróbuj nasze kulinarne porady i przepisy, które odmienią twoją kuchnię. Więcej znajdziesz w naszej KUCHNI

Poznaj przepisy, które łączą smak i domowe ciepło Canva Pro INTERIA.PL

"Nomada": Życie emigrantek w USA. "Polki są bardzo pracowite" INTERIA.PL