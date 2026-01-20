Spis treści: Co jeść zamiast tradycyjnego pieczywa? Opcji jest sporo Ekspresowe bułeczki z patelni. Idealne na śniadanie

Co jeść zamiast tradycyjnego pieczywa? Opcji jest sporo

Szukasz sprawdzonego patentu na pieczywo, które będziesz mogła regularnie przygotowywać dla twoich domowników? Domowy chleb na zakwasie czy drożdżach zawsze smakuje wyśmienicie, jednak aby go przygotować musisz poświęcić na to odpowiednio dużo czasu. Ciasto musi bowiem dobrze wyrosnąć, a następnie odpowiednio długo piec się w piekarniku. Jeśli zależy ci na czymś ekspresowym, posiłku "na już", doskonałą opcją będą bułeczki z patelni. Tym sprytnym patentem podzieliła się ostatnio w sieci influencerka - Marzena Król, która na swoim instagramowym profilu regularnie zamieszcza cieszące się dużą popularnością przepisy kulinarne. Wystarczy kilka składników i dosłownie 10 minut, aby przygotować pożywny, bogaty w składniki odżywcze zamiennik tradycyjnego pieczywa.

Ekspresowe bułeczki z patelni. Idealne na śniadanie

Bułeczki z patelni, które rekomenduje Marzena Król są nie tylko bardzo zdrowe, ale również bardzo sycące i będą doskonałym wyborem w czasie odchudzania. Są bowiem bogate w białko, witaminy i minerały. Możesz zjeść je z ulubionymi dodatkami - np. twarogiem, sałatką i warzywami, dzięki czemu jeszcze bardziej podniesiesz ich sytość. Świetnie sprawdzą się na wynos - jako przekąska do pracy czy szkoły. Ich wykonanie jest dziecinnie proste i szybkie - nie musisz czekać aż ciasto podrośnie. Oto wszystko czego będziesz potrzebować, aby je przygotować.

Składniki 220 g mąki jasnej orkiszowej (możesz zastąpić pszenną)

2 jajka

160 g jogurtu greckiego 10%

70 g mleka

1 łyżeczka proszku do pieczenia

1/3 łyżeczki sody

szczypta soli

Sposób przygotowania:

Wymieszaj mokre składniki. Dodaj suche i wymieszaj tylko do połączenia. Smaż na dobrze rozgrzanej patelni, na średniej mocy palnika (u mnie 5-6) pod pokrywką, po 2 minuty z każdej strony, aż będą złociste. Pod każdą bułeczkę na patelnię wysyp ulubione ziarna, u mnie mieszanka: sezam, siemię lniane i mak. Nie mieszaj składników zbyt długo - ani mokrych, ani suchych. Wystarczy je tylko połączyć. Nadmierne mieszanie może sprawić, że bułeczki stracą puszystość - czytamy na Instagramie.

Na zamieszczonym w sieci filmiku, bułeczki wyglądają naprawdę bardzo apetycznie. Spróbujecie?

