Szybki piernik dla niezapowiedzianych gości

Ekspresowy piernik to jedno z ciast, które piekę najczęściej. Jego przygotowanie zajmuje kilka chwil i nie wymaga dużo pracy. Efekty natomiast zachwycą każdego smakosza korzennych przypraw, gdyż ich smak i aromat jest mocno wyczuwalny. Ciasto jest pulchne i charakteryzuje je duża wilgotność, co w przypadku piernika dla mnie ma ogromne znaczenie.

Ekspresowy piernik - przepis

Gdy przyjrzeć się składnikom ciasto, to szybko można dojść do wniosku, że szybki piernik to ciasto z gatunku "tanich". Najdroższym składnikiem jest miód. Ekspresowy piernik można przygotować ze sztucznym miodem i również będzie bardzo smaczny, jednak wykorzystanie naturalnego produktu pszczelego sprawia, że ciasto ma głębszy smak (a przynajmniej tak odbierają to moje receptory smaku).

Składniki 3 szklanki mąki

1 szklanka mleka

1 szklanka cukru

1 łyżeczka sody

1 łyżeczka proszku do pieczenia

2 łyżki smalcu

1 jajo

4 łyżki naturalnego miodu lub pół słoika sztucznego miodu

przyprawa do piernika

Błyskawiczny piernik - wykonanie

1. Do małego garnka wlać szklankę mleka, dodać szklankę cukru, miód i 2 czubate łyżki smalcu. Zagotować - smalec powinien się stopić a składniki połączyć.

2. Odstawić do wystudzenia

Mleko z miodem, cukrem i smalcem należy ostudzić Adamczak Katarzyna INTERIA.PL

3. Do miski przesiać mąkę, sodę, proszek do pieczenia i przyprawę do piernika. Składniki wymieszać.

4. Dodać jajko i wystudzone mleko. Wymieszać.

5. Przelać do dwóch keksówek lub formy do ciasta.

6. Piec w temperaturze 180 stopni przez około 30 minut, przed wyjęciem najlepiej wykonać "test suchego patyczka" (jeśli wbijesz zapałkę lub wykałaczkę w ciasto, a po wyjęciu będą suche, to oznacza, że piernik jest gotowy).

Gotowe ciasto powinno mieć postać gęstej masy Adamczak Katarzyna INTERIA.PL

Na tym etapie można zakończyć przygotowanie błyskawicznego piernika, jednak moim zdaniem najlepiej smakuje z powidłami śliwkowymi. Wystarczy przekroić ciasto, jedną część posmarować powidłem i przyłożyć drugą.

W zależności od upodobania piernik można polać lukrem, czekoladową polewą lub posypać cukrem pudrem.

Smacznego!

Odkryj triki, które pomogą ci oszczędzać czas, pieniądze i energię Canva Pro INTERIA.PL

