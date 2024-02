Na stolnicę, albo dużą deskę do krojenia, wysypać dość dużo mąki i łyżką nałożyć trochę masy serowej (tak mniej więcej 2 łyżki), po czym umączonymi rękoma uformować wałek o średnicy 2-3 cm (cały czas podsypywać mąką, by wałek nie przykleił się do deski). Tępą stroną noża zrobić kratkę na górze wałka. Pokroić na 2-centymetrowe romby i wrzucić na osolony wrzątek (wody powinno być dużo i lepiej gotować partiami, by leniwe się nie posklejały).