Grzyby wigilijne w nowej odsłonie

W polskich domach grzyby zarówno te leśne, jak i pieczarki są obowiązkowym elementem świątecznego stołu.

Najczęściej jednak trafiają one do barszczu lub kapusty, a przecież w kuchni możemy je wykorzystać na wiele więcej sposobów. Jeśli w tym roku na wigilijnym stole marzy nam się odrobina świeżości, warto wypróbować przepis na grzyby faszerowane.

W tym przepisie najlepiej sprawdzą się pieczarki portobello lub duże pieczarki białe, bo mają stabilne kapelusze i mieszczą solidną porcję nadzienia. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by sięgnąć po inne grzyby, jednak musimy zwrócić uwagę na to, aby ich kapelusze miały kształt miseczki, do której następnie nałożymy farsz.

Danie jest szybkie w przygotowaniu oraz niedrogie. Ogromnym plusem jest również fakt, że można je przygotować z wyprzedzeniem, co ułatwia pracę w zabieganym okresie przedświątecznym.

Przepis na faszerowane grzyby - krok po kroku

Składniki:

8-10 dużych pieczarek portobello

3 łyżki oliwy extra virgin

cebula drobno posiekana

2 ząbki czosnku, przeciśnięte przez praskę

garść suszonych pomidorów

garść pomidorków koktajlowych

150 g sera typu feta

łyżeczka majeranku

łyżeczka słodkiej papryki

łyżka sosu sojowego

2 łyżki bułki tartej

2 łyżki orzechów włoskich lub piniowych

sól, świeżo mielony pieprz

opcjonalnie: tarta mozzarella do zapieczenia

natka pietruszki lub koperek do posypania

Przygotowanie:

Pieczarki oczyść i delikatnie wyjmij nóżki. Kapelusze odłóż, a nóżki drobno posiekaj. Na patelni rozgrzej oliwę i podsmaż cebulę oraz czosnek. Dodaj posiekane nóżki grzybów, suszone pomidory, pomidorki koktajlowe, paprykę, majeranek, sos sojowy i bułkę tartą. Smaż 3-4 minuty, aż farsz lekko zgęstnieje. Dodaj pokruszoną fetę oraz orzechy. Dopraw solą i pieprzem do smaku. Napełnij kapelusze farszem, ułóż w naczyniu żaroodpornym i skrop odrobiną oliwy (opcjonalnie możesz posypać je tartą mozzarellą). Piecz 20-25 minut w 180 st. C., aż grzyby lekko się zarumienią. Przed podaniem posyp natką pietruszki.

Warto sięgnąć po pieczarki, których kapelusze są duże i głębokie 123RF/PICSEL

Dlaczego warto podać faszerowane pieczarki na święta?

To prosta potrawa, która dobrze sprawdza się jako lekka przystawka w trakcie wigilijnej kolacji. Nie wymaga wielu składników, a jej przygotowanie zajmuje niewiele czasu. Faszerowane grzyby są też łatwe do odgrzania, dzięki czemu można przygotować je wcześniej i podać bez dodatkowego stresu. Idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy szukają nowych, praktycznych pomysłów na świąteczne menu.

