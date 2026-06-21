Spis treści: Przedziwny japoński przysmak podbija internet Jak smakuje natto? Wartości odżywcze natto są imponujące Jak często należy jeść natto i gdzie je znaleźć?

Przedziwny japoński przysmak podbija internet

Od pewnego czasu trudno nie natknąć się w mediach społecznościowych na filmiki pokazujące ludzi po raz pierwszy próbujących tradycyjnego japońskiego przysmaku, którego konsystencja i wygląd mogą być bardzo dyskusyjne, choć w kulturze wschodniej nie są niczym szczególnym. Natto, czyli fermentowana fasola sojowa, wkroczyła szturmem do kuchni reszty świata, bo jej rzekome wartości odżywcze i "moc" usprawniania jelit są nie do przecenienia. Ale ciekawość smaku, który jedni określają jako "okropny", a inni jako "zachwycający" także ma znaczenie. Czym dokładnie jest ciągnąca się maź pokrywająca fasolkę i czy naprawdę jej właściwości warte są zainteresowania? Oto wszystko, co należy wiedzieć o natto.

Historia powstania natto związana jest z pradawną legendą. Opowieść mówi o tym, że wojownicy przygotowujący się do walk przewozili gotowaną soję zawiniętą w słomę ryżową. W słomie naturalnie występowały bakterie odpowiedzialne za fermentację. Po kilku dniach zauważono, że soja zmieniła strukturę i zaczęła się ciągnąć, ale mimo to nadawała się do jedzenia. Trudno powiedzieć, czy tak było rzeczywiście, ale faktem jest, że natto jedzono już od ok. VII wieku, zatem to danie z długą tradycją. Natto stało się popularne przede wszystkim ze względu na smak i zapewnienie sytości na długo.

Jak smakuje natto?

W Japonii natto podaje się najczęściej w towarzystwie gotowanego ryżu 123RF/PICSEL

Dziś fermentowana fasola sojowa to w Japonii jeden z najpopularniejszych elementów śniadania tak jak dla nas owsianka. Podaje się ją najczęściej z ryżem, ale równie popularna jest jako przekąska. Dodaje się do niej sos sojowy lub je się solo. Ważnym elementem jest energiczne przemieszanie natto pałeczkami nawet kilkadziesiąt razy - powłoka pokrywająca fasolę zmienia wtedy konsystencję na bardziej kremową i ciągnącą, co jest pożądanym efektem, zmieniającym teksturę i poprawiającym smak. Co zaś do smaku właśnie - tu sprawa ma się nieco bardziej skomplikowanie. Według niektórych zarówno zapach jak i smak natto jest wręcz odrzucający, co może nie zachęcać do spróbowania tego przysmaku. Jednak w kontrze do tego, smakosze fermentowanej fasoli sojowej uważają jej smak za wyjątkowo pyszny. Najczęściej opisuje się go jako ziemisty, lekko orzechowy, intensywnie fermentowany, wyraźnie umami, z lekką goryczką.

Zapach bywa porównywany do bardzo dojrzałego sera, drożdży albo mocno fermentowanych produktów. Dla osób jedzących je po raz pierwszy bywa naprawdę zaskakujący.

O ile smak czy aromat natto jest dyskusyjny, o tyle właściwości tego dania nie pozostawiają złudzeń. To wręcz bomba składników odżywczych i właśnie ten aspekt najbardziej przyciąga śmiałków, którzy decydują się na wprowadzenie natto do swojej diety.

Wartości odżywcze natto są imponujące

Nasiona soi nazywane także fasolkami poddawane są procesowi fermentacji. Tak powstaje natto 123RF/PICSEL

Oto co może dawać jedzenie natto.

1. Wspomaga zdrowie kości

Natto jest jednym z najbogatszych naturalnych źródeł witaminy K2, szczególnie w postaci MK-7. To właśnie ta witamina pomaga kierować wapń tam, gdzie powinien trafiać, czyli do kości i zębów, zamiast do naczyń krwionośnych. Regularne dostarczanie witaminy K2 może wspierać utrzymanie prawidłowej gęstości kości i pomagać zmniejszać ryzyko osteoporozy, szczególnie wraz z wiekiem.

2. Może wspierać serce i układ krążenia

Witamina K2 obecna w natto odgrywa także ważną rolę dla naczyń krwionośnych. Pomaga ograniczać odkładanie się wapnia w tętnicach, co może wspierać ich elastyczność. Natto zawiera również błonnik oraz związki, które mogą korzystnie wpływać na poziom cholesterolu.

3. Dostarcza dużej ilości białka

Natto jest dobrym źródłem białka roślinnego.

4. Działa korzystnie na jelita i trawienie

Ponieważ natto jest produktem fermentowanym, zawiera korzystne bakterie oraz związki wspierające mikrobiotę jelitową.

5. Dostarcza cennych witamin z grupy B

Natto zawiera witaminy z grupy B, które wspierają codzienne funkcjonowanie organizmu. Są one ważne m.in. dla produkcji energii, układu nerwowego, koncentracji i metabolizmu.

6. Jest źródłem minerałów

W natto znajdziemy żelazo, magnez, wapń, potas, mangan.

7. Może wspierać odporność

Produkty fermentowane mają korzystny wpływ na układ odpornościowy. Wynika to między innymi z oddziaływania na mikrobiotę jelitową.

8. Zawiera nattokinazę

Podczas fermentacji powstaje enzym nazywany nattokinazą, który wzbudza duże zainteresowanie naukowców. Badania sugerują, że może on wspierać prawidłowy przepływ krwi i układ sercowo-naczyniowy.

9. Może pomagać dłużej utrzymać sytość

Połączenie białka i błonnika sprawia, że natto jest produktem wysoko sycącym. Dzięki temu może pomóc ograniczać podjadanie i kontrolować apetyt podczas diet redukcyjnych.

Jak często należy jeść natto i gdzie je znaleźć?

W takim opakowaniu najczęściej można zakupić natto 123RF/PICSEL

Wiele osób z pewnością zastanawia się, czy ten niecodzienny przysmak można zakupić w Polsce. Jeszcze kilka lat temu natto było bardzo trudno dostępne, ale obecnie można znaleźć je w:

sklepach z żywnością azjatycką,

większych supermarketach,

sklepach internetowych,

sklepach ze zdrową żywnością.

Najczęściej sprzedawane jest w niewielkich porcjach, często mrożonych. W Japonii natto zwykle pakuje się w małe pudełka po około 40-50 gramów i podobne opakowania można spotkać także w Polsce. Cena zależy od producenta i miejsca zakupu, ale zazwyczaj wygląda to mniej więcej tak:

pojedyncze opakowanie: około 6-12 zł ,

zestaw kilku opakowań: około 15-30 zł,

produkty importowane lub ekologiczne mogą kosztować więcej.

Dla osób, które dopiero zaczynają przygodę z natto, rozsądniej będzie zacząć od 1 porcji tygodniowo lub nawet połowy opakowania na raz obserwując reakcję swojego organizmu. Jeśli dobrze będziemy tolerować natto, można śmiało zwiększać częstotliwość. Warto jeść je solo lub podobnie jak Japończycy z dodatkiem gorącego ryżu. Jeśli chcemy urozmaicić smak, warto dodać do natto szczypiorek, ostry sos lub sos sojowy czy rybny. Natto może też być świetnym dodatkiem do tostów czy awokado.

Jednak fermentowana soja nie będzie dobrym wyborem dla wszystkich. Ze względu na wysoką zawartość witaminy K osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe powinny wcześniej skonsultować spożywanie z lekarzem.

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