Kiedy na placach targowych pojawiają się piękne dorodne pomidory, od razu nachodzi mnie ochota, by lato smakować również w kuchni. Dobieram więc apetyczne bakłażany, aromatyczną bazylię i czosnek i ruszam do kuchni.

Uwielbiam to danie nie tylko dlatego, że niesie wspaniałe smaki lata. Jest też bardzo szybkie w przygotowaniu. Wrzucam warzywa na rozgrzaną oliwę, dodaję makaron i gotowe! To ważne, bo latem nie chcę spędzać całego dnia w kuchni. W czasie wakacji jest za dużo fajnych rzeczy do zrobienia.

Przepyszne, lekkie a do tego bardzo smaczne. Nie wymaga praktycznie żadnych umiejętności kulinarnych i każdy sobie z nim poradzi. Najważniejsze? Nie rozgotować makaronu.

Składniki 1 opakowanie makaronu tagiatelle,

2 pomidory,

1/2 bakłażana,

2 ząbki czosnku,

4 gałązki bazylii,

4 łyżki płatków parmezanu,

3 łyżki oliwy,

sól, pieprz

Przygotowanie:

Bakłażana pokroić w kostkę, posolić i odstawić na 5 min. aby puścił wodę, osączyć na ręcznikach papierowych. Pomidory pokroić w kostkę, czosnek w plasterki, kilka listków bazylii zostawić do dekoracji, resztę posiekać.

Makaron ugotować al dente. Na rozgrzanym maśle zeszklić czosnek, dodać bakłażana i pod koniec smażenia pomidory. Krótko smażyć i połączyć z gorącym makaronem.

Danie podawać udekorowane bazylią i posypane parmezanem.

"Ewa gotuje": Minestrone. Tradycyjna włoska jarzynówka Polsat



