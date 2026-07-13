Gdy brakuje czasu robię ten szybki makaron w stylu włoskim. Pyszny obiad mam w 20 minut
Ten pyszny makaron inspirowany jest kuchnią sycylijską. Uwielbiam robić go właśnie latem, gdy stragany uginają się od dorodnych warzyw. Efekt jest nie tylko obłędnie smaczny. Danie przygotowuje się wyjątkowo szybko, mamy więc sporo czasu na cieszenie się latem i wakacjami.
Kiedy na placach targowych pojawiają się piękne dorodne pomidory, od razu nachodzi mnie ochota, by lato smakować również w kuchni. Dobieram więc apetyczne bakłażany, aromatyczną bazylię i czosnek i ruszam do kuchni.
Uwielbiam to danie nie tylko dlatego, że niesie wspaniałe smaki lata. Jest też bardzo szybkie w przygotowaniu. Wrzucam warzywa na rozgrzaną oliwę, dodaję makaron i gotowe! To ważne, bo latem nie chcę spędzać całego dnia w kuchni. W czasie wakacji jest za dużo fajnych rzeczy do zrobienia.
Przepyszne, lekkie a do tego bardzo smaczne. Nie wymaga praktycznie żadnych umiejętności kulinarnych i każdy sobie z nim poradzi. Najważniejsze? Nie rozgotować makaronu.
Składniki
- 1 opakowanie makaronu tagiatelle,
- 2 pomidory,
- 1/2 bakłażana,
- 2 ząbki czosnku,
- 4 gałązki bazylii,
- 4 łyżki płatków parmezanu,
- 3 łyżki oliwy,
- sól, pieprz
Przygotowanie:
Bakłażana pokroić w kostkę, posolić i odstawić na 5 min. aby puścił wodę, osączyć na ręcznikach papierowych. Pomidory pokroić w kostkę, czosnek w plasterki, kilka listków bazylii zostawić do dekoracji, resztę posiekać.
Makaron ugotować al dente. Na rozgrzanym maśle zeszklić czosnek, dodać bakłażana i pod koniec smażenia pomidory. Krótko smażyć i połączyć z gorącym makaronem.
Danie podawać udekorowane bazylią i posypane parmezanem.