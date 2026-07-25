Lato to doskonały czas na eksperymenty w kuchni, poznawanie nowych smaków i przełamywanie rutyny. Jeśli jesteście znużeni przygotowywaniem od lat kotletów w taki sam sposób, warto spróbować czegoś innego. Wydobądźmy zatem ze starych dobrych kotletów wieprzowych jak najwięcej smaków i zajadajmy się ich nowoczesną wersją.

Przede wszystkim sięgnijmy po kotlety z kością. Dlaczego? Po pierwsze smak - podczas smażenia i pieczenia kość oddaje aromat do mięsa i sosu. Po drugie soczystość, ponieważ mięso przy kości zwykle wolniej się wysusza. Nie bez znaczenia jest też wygląd. Takie danie prezentuje się bardziej efektownie.

Pomyślmy o ciekawych zestawieniach smakowych. Ponieważ mamy lato, warto wykorzystać owoce. Połączenie wieprzowiny z gruszkami jest klasyczne, bo słodycz owoców dobrze komponuje się z mięsem. To tego aromatyczne dodatki: rozmaryn i czosnek oraz odrobina wytrawnego wina dla zbalansowania smaku.

Pamiętajmy, że gruszki powinny być miękkie, ale zachować kształt, a mięso nie powinno być za bardzo wysmażone.

Kotlety z gruszkami można podawać z pieczonymi ziemniakami, puree ziemniaczanym lub z selera, ryżem, chrupiącą bagietką do maczania w sosie.

Kotlety wieprzowe z pieczonymi gruszkami i rozmarynem

Składniki 2 kotlety wieprzowe z kością (ok. 250–300 g każdy)

2 dojrzałe gruszki

2–3 gałązki świeżego rozmarynu

2 łyżki masła

1 łyżka oliwy

150 ml bulionu drobiowego

100 ml białego wytrawnego wina (opcjonalnie)

1 łyżeczka miodu

sól i świeżo mielony pieprz

1 ząbek czosnku

Przygotowanie

Kotlety osusz papierowym ręcznikiem, dopraw solą i pieprzem z obu stron.

Rozgrzej oliwę z 1 łyżką masła na patelni. Smaż kotlety po 3-4 minuty z każdej strony, aż będą złociste. Dodaj czosnek i gałązkę rozmarynu pod koniec smażenia.

Przekrój gruszki na połówki i usuń gniazda nasienne. Na tej samej patelni podsmaż je przekrojoną stroną do dołu przez 2-3 minuty. Skrop miodem. Zdejmij z patelni.

Na patelnię wlej wino (jeśli używasz) i odparuj przez 2 minuty, wlej bulion. Włóż z powrotem kotlety oraz gruszki. Dodaj pozostałą łyżkę masła i gałązki rozmarynu.

Duś pod przykryciem 10-15 minut lub wstaw patelnię (jeśli nadaje się do piekarnika) do piekarnika nagrzanego do 180°C na około 15 minut.



