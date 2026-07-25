Lato to doskonały czas na eksperymenty w kuchni, poznawanie nowych smaków i przełamywanie rutyny. Jeśli jesteście znużeni przygotowywaniem od lat kotletów w taki sam sposób, warto spróbować czegoś innego. Wydobądźmy zatem ze starych dobrych kotletów wieprzowych jak najwięcej smaków i zajadajmy się ich nowoczesną wersją.
Przede wszystkim sięgnijmy po kotlety z kością. Dlaczego? Po pierwsze smak - podczas smażenia i pieczenia kość oddaje aromat do mięsa i sosu. Po drugie soczystość, ponieważ mięso przy kości zwykle wolniej się wysusza. Nie bez znaczenia jest też wygląd. Takie danie prezentuje się bardziej efektownie.
Pomyślmy o ciekawych zestawieniach smakowych. Ponieważ mamy lato, warto wykorzystać owoce. Połączenie wieprzowiny z gruszkami jest klasyczne, bo słodycz owoców dobrze komponuje się z mięsem. To tego aromatyczne dodatki: rozmaryn i czosnek oraz odrobina wytrawnego wina dla zbalansowania smaku.
Pamiętajmy, że gruszki powinny być miękkie, ale zachować kształt, a mięso nie powinno być za bardzo wysmażone.
Kotlety z gruszkami można podawać z pieczonymi ziemniakami, puree ziemniaczanym lub z selera, ryżem, chrupiącą bagietką do maczania w sosie.
Kotlety wieprzowe z pieczonymi gruszkami i rozmarynem
Składniki
- 2 kotlety wieprzowe z kością (ok. 250–300 g każdy)
- 2 dojrzałe gruszki
- 2–3 gałązki świeżego rozmarynu
- 2 łyżki masła
- 1 łyżka oliwy
- 150 ml bulionu drobiowego
- 100 ml białego wytrawnego wina (opcjonalnie)
- 1 łyżeczka miodu
- sól i świeżo mielony pieprz
- 1 ząbek czosnku
Przygotowanie
Kotlety osusz papierowym ręcznikiem, dopraw solą i pieprzem z obu stron.
Rozgrzej oliwę z 1 łyżką masła na patelni. Smaż kotlety po 3-4 minuty z każdej strony, aż będą złociste. Dodaj czosnek i gałązkę rozmarynu pod koniec smażenia.
Przekrój gruszki na połówki i usuń gniazda nasienne. Na tej samej patelni podsmaż je przekrojoną stroną do dołu przez 2-3 minuty. Skrop miodem. Zdejmij z patelni.
Na patelnię wlej wino (jeśli używasz) i odparuj przez 2 minuty, wlej bulion. Włóż z powrotem kotlety oraz gruszki. Dodaj pozostałą łyżkę masła i gałązki rozmarynu.
Duś pod przykryciem 10-15 minut lub wstaw patelnię (jeśli nadaje się do piekarnika) do piekarnika nagrzanego do 180°C na około 15 minut.