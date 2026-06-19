Gdy jest gorąco, robię ten obiad. Wystarczą młode ziemniaki i twarożek

Natalia Jabłońska

Natalia Jabłońska

Czarny garnek z młodymi ziemniakami posypanymi koperkiem na desce, w tle kraciasta ściereczka i zioła, z przodu widelec.
Wiosna i lato to sezon na młode ziemniaki123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Lekki obiad idealny na upalne dni. Wystarczą dwa składniki
  2. Przepis na idealne młode ziemniaki z kremowym twarożkiem
  3. Ziemniaczki z twarożkiem - smak lata w najprostszej formie

Lekki obiad idealny na upalne dni. Wystarczą dwa składniki

Młode ziemniaki wyróżniają się delikatną, cienką skórką i kremową, lekko maślaną konsystencją. Ich subtelny smak doskonale łączy się ze świeżym twarożkiem, tworząc danie proste, ale jednocześnie bardzo sycące.

To również propozycja wyjątkowo praktyczna. W upalne dni mało kto ma ochotę spędzać długie godziny przy kuchence, a ten posiłek przygotowuje się szybko i bez zbędnego wysiłku. Ziemniaki gotują się w kilkanaście minut, a reszta to już jedynie krótkie połączenie składników.

To danie, którym trudno się znudzić - twarożek możemy dowolnie doprawiać i wzbogacać sezonowymi dodatkami, dzięki czemu za każdym razem może smakować nieco inaczej.

Zobacz również: Zajadam się tymi pierogami do rozpuku. Ciasto jest miękkie i cienkie, owoce nadają obłędny smak

Przepis na idealne młode ziemniaki z kremowym twarożkiem

Składniki:

  • 500 g młodych ziemniaków
  • 200 g twarogu (półtłustego lub tłustego)
  • 2-3 łyżki śmietany lub jogurtu naturalnego
  • sól i świeżo mielony pieprz
  • szczypiorek
  • opcjonalnie: rzodkiewka, koperek, masło

Przygotowanie:

  1. Ziemniaki dokładnie umyj, pozostawiając skórkę, a następnie ugotuj je w osolonej wodzie do miękkości.
  2. Twaróg rozgnieć widelcem i połącz ze śmietaną lub jogurtem, aż powstanie gładka, kremowa masa.
  3. Dopraw solą i pieprzem, dodaj posiekany szczypiorek oraz - według uznania - rzodkiewkę lub koperek.
  4. Ugotowane ziemniaki odcedź i podawaj na ciepło, obok lub z porcją twarożku.
  5. Dla pełniejszego smaku możesz dodać odrobinę masła, które podkreśli ich naturalną delikatność.
Okrągłe, gotowane ziemniaki z mundurkach, polane masłem i kawałkiem masła na wierzchu.
Młode ziemniaki to pyszny obiad na lato123RF/PICSEL

Zobacz również: Zachęcona sernikiem wypróbowałam przepis na kurczaka po baskijsku. Już nie robię inaczej

Ziemniaczki z twarożkiem - smak lata w najprostszej formie

Młode ziemniaki z twarożkiem to przykład kuchni, w której liczy się sezonowość i prostota. Bez skomplikowanych technik i wyszukanych składników można stworzyć posiłek, który doskonale sprawdza się zarówno jako szybki obiad, jak i lekka kolacja w gorące dni.

To jedno z tych dań, które przypominają, że najlepszy smak często kryje się w najprostszych połączeniach. Wystarczy kilka świeżych składników, by przygotować coś, co naprawdę smakuje latem.

Chcesz zaskoczyć rodzinę i przyjaciół wyjątkowymi smakami? Wypróbuj nasze przepisy krok po kroku i odkryj kulinarne triki, które ułatwią gotowanie i uczynią je prawdziwą przyjemnością. Więcej inspiracji znajdziesz na kobieta.interia.pl

Kromka chleba z chrupiącą skórką posmarowana pastą z awokado, na której znajduje się jajko w koszulce z płynnym żółtkiem, całość posypana świeżo zmielonym pieprzem i udekorowana kiełkami.
Poznaj przepisy, które łączą smak, zdrowie i domowe ciepłoCanva ProINTERIA.PL


"Ewa gotuje": Sałatka wiosennaPolsat

Najnowsze