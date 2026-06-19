Gdy jest gorąco, robię ten obiad. Wystarczą młode ziemniaki i twarożek
Spis treści:
- Lekki obiad idealny na upalne dni. Wystarczą dwa składniki
- Przepis na idealne młode ziemniaki z kremowym twarożkiem
- Ziemniaczki z twarożkiem - smak lata w najprostszej formie
Lekki obiad idealny na upalne dni. Wystarczą dwa składniki
Młode ziemniaki wyróżniają się delikatną, cienką skórką i kremową, lekko maślaną konsystencją. Ich subtelny smak doskonale łączy się ze świeżym twarożkiem, tworząc danie proste, ale jednocześnie bardzo sycące.
To również propozycja wyjątkowo praktyczna. W upalne dni mało kto ma ochotę spędzać długie godziny przy kuchence, a ten posiłek przygotowuje się szybko i bez zbędnego wysiłku. Ziemniaki gotują się w kilkanaście minut, a reszta to już jedynie krótkie połączenie składników.
To danie, którym trudno się znudzić - twarożek możemy dowolnie doprawiać i wzbogacać sezonowymi dodatkami, dzięki czemu za każdym razem może smakować nieco inaczej.
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Przepis na idealne młode ziemniaki z kremowym twarożkiem
Składniki:
- 500 g młodych ziemniaków
- 200 g twarogu (półtłustego lub tłustego)
- 2-3 łyżki śmietany lub jogurtu naturalnego
- sól i świeżo mielony pieprz
- szczypiorek
- opcjonalnie: rzodkiewka, koperek, masło
Przygotowanie:
- Ziemniaki dokładnie umyj, pozostawiając skórkę, a następnie ugotuj je w osolonej wodzie do miękkości.
- Twaróg rozgnieć widelcem i połącz ze śmietaną lub jogurtem, aż powstanie gładka, kremowa masa.
- Dopraw solą i pieprzem, dodaj posiekany szczypiorek oraz - według uznania - rzodkiewkę lub koperek.
- Ugotowane ziemniaki odcedź i podawaj na ciepło, obok lub z porcją twarożku.
- Dla pełniejszego smaku możesz dodać odrobinę masła, które podkreśli ich naturalną delikatność.
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Ziemniaczki z twarożkiem - smak lata w najprostszej formie
Młode ziemniaki z twarożkiem to przykład kuchni, w której liczy się sezonowość i prostota. Bez skomplikowanych technik i wyszukanych składników można stworzyć posiłek, który doskonale sprawdza się zarówno jako szybki obiad, jak i lekka kolacja w gorące dni.
To jedno z tych dań, które przypominają, że najlepszy smak często kryje się w najprostszych połączeniach. Wystarczy kilka świeżych składników, by przygotować coś, co naprawdę smakuje latem.
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