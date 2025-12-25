Spis treści: Czym jest czubryca zielona? Właściwości czubrycy zielonej Jak stosować czubrycę zieloną?

Czym jest czubryca zielona?

Czubryca zielona to tak naprawdę mieszanka przypraw popularna w kuchni bułgarskiej. W jej skład wchodzą przede wszystkim cząber górski, sól i zielona papryka, a także w mniejszych ilościach cebula, czosnek, kozieradka, lubczyk czy pietruszka. Całość charakteryzuje się intensywnym smakiem i aromatem, który jednak nie dominuje potraw. Przypomina delikatne połączenie pieprzu z delikatną nutą korzenną. Mieszanka idealnie pasuje więc do większości świątecznych potraw.

Właściwości czubrycy zielonej

Głównym składnikiem mieszanki jest cząber górski. Ziele zawiera wiele cennych składników - przede wszystkim olejki eteryczne, flawonoidy, garbniki oraz witaminę A i witaminy z grupy B. Czubryca nie tylko wzbogaca i podkreśla smak wielu potraw, ale wykazuje też właściwości zdrowotne. Jest szczególnie cennym dodatkiem do ciężkostrawnych dań, bo ułatwia trawienie i łagodzi wzdęcia. Mieszanka ma też zbawienny wpływ na wątrobę - stymuluje wytwarzanie żółci i wspomaga regenerację komórek wątroby. Zwiększa też wydzielanie soku żołądkowego i działa rozkurczowo, usprawnia też pracę jelit. W umiarkowanych ilościach pomaga zwalczyć nudności i wymioty.

Czubryca zielona ma również właściwości antybakteryjne, przeciwwirusowe i przeciwgrzybicze. Łagodzi ból gardła i stymuluje układ odpornościowy do walki z infekcjami. Do codziennej diety powinny ją włączyć szczególnie osoby zmagające się z grzybicą i drożdżakami.

Czubryca pomoże na trawienie i stany zapalne. Syp do dań zamiast "jarzynki" 123RF/PICSEL

Jak stosować czubrycę zieloną?

Ze względu na łagodny ziołowy smak czubryca zielona idealnie nadaje się do większości potraw. Wzbogaci smak zup, sosów, mięs (zwłaszcza duszonych i pieczonych), ryb, roślin strączkowych, past kanapkowych i potraw z grilla. Dobrze sprawdzi się jako posypka do pizzy czy kanapek. Świetnie wzbogaca smak bigosu, gołąbków i gulaszu.

To uniwersalna przyprawa pasująca do wielu dań. W połączeniu z oliwą tworzy zdrową marynatę do mięs. Można też spożywać ją na surowo, posypując nią surowe warzywa lub sałatki.

