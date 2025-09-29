Genialnie rozgrzewa i obłędnie smakuje. Doskonała na jesienny chłód
Upał zdecydowanie zelżał, dlatego coraz częściej po powrocie do domu mamy ochotę zjeść coś pożywnego, smacznego i rozgrzewającego. Doskonałym pomysłem jest przygotowanie meksykańskiej zupy, która sprawi, że w mgnieniu oka zaspokoimy głód i nabierzemy energii.
Chcąc przygotować aromatyczną, treściwą i pyszną zupę meksykańską wcale nie potrzebujesz eksperckich, kulinarnych umiejętności. Co więcej - niezbędne składniki do zrobienia zupy znajdziesz w niemal każdym sklepie spożywczym, a czas przygotowania takiego posiłku jest stosunkowo krótki.
Zupa meksykańska to doskonała propozycja na chłodne, jesienne dni. Rozgrzewa, syci i smakowo przenosi nas na drugi koniec świata. Zatem do dzieła.
Zupa meksykańska - składniki
- 500 g mielonej wołowiny, np. łopatki lub porcji na gulasz,
- 1 duża cebula,
- 1 papryka czerwona,
- 1 średnia marchew,
- 1 pietruszka,
- 4 ziemniaki,
- 4 ząbki czosnku,
- fasola czerwona z puszki,
- kukurydza z puszki,
- pomidory z puszki,
- 2 łyżki koncentratu pomidorowego,
- 5 łyżek oliwy,
- 1,5-2 l wody lub bulionu,
- przyprawy: 1 łyżka słodkiej papryki, 1 łyżeczka soli, po pół łyżeczki chili, pieprzu, kminku, kolendry mielonej i oregano.
Zupa meksykańska - przepis
Cebulę siekamy w drobną kostkę i podsmażamy w garnku z rozgrzaną oliwą. Gdy cebula się zeszkli, dodajemy przeciśnięty przez praskę czosnek i podsmażamy przez minutę. Marchewkę oraz pietruszkę obieramy i ścieramy na tarce o dużych oczkach. Tak przygotowane warzywa dodajemy do garnka.
Ziemniaki obieramy i kroimy w małą kostkę ok. 1 cm, następnie dodajemy do garnka i podsmażamy z resztą warzyw, regularnie mieszając. To samo robimy z papryką. Zawartość garnka przekładamy do miski, do garnka dolewamy odrobinę oliwy i podgrzewamy.
W garnku umieszczamy mięso mielone oraz przyprawy w postaci słodkiej, mielonej papryki, soli, chili, pieprzu, kminku, oregano i mielonej kolendry. Całość podsmażamy na średniej mocy palnika, co jakiś czas mieszając.
Do garnka z usmażonym mięsem ponownie przekładamy nasze warzywa, pomidory z puszki i koncentrat pomidorowy. Całość dokładnie mieszamy i podsmażamy przez minutę. Do garnka wlewamy wodę lub bulion oraz fasolę i kukurydzę z puszki bez zalewy. Zupę gotujemy pod przykryciem na małej mocy palnika przez ok. 30 minut.