Chcąc przygotować aromatyczną, treściwą i pyszną zupę meksykańską wcale nie potrzebujesz eksperckich, kulinarnych umiejętności. Co więcej - niezbędne składniki do zrobienia zupy znajdziesz w niemal każdym sklepie spożywczym, a czas przygotowania takiego posiłku jest stosunkowo krótki.

Zupa meksykańska to doskonała propozycja na chłodne, jesienne dni. Rozgrzewa, syci i smakowo przenosi nas na drugi koniec świata. Zatem do dzieła.

Zupa meksykańska - składniki

500 g mielonej wołowiny, np. łopatki lub porcji na gulasz,

1 duża cebula,

1 papryka czerwona,

1 średnia marchew,

1 pietruszka,

4 ziemniaki,

4 ząbki czosnku,

fasola czerwona z puszki,

kukurydza z puszki,

pomidory z puszki,

2 łyżki koncentratu pomidorowego,

5 łyżek oliwy,

1,5-2 l wody lub bulionu,

przyprawy: 1 łyżka słodkiej papryki, 1 łyżeczka soli, po pół łyżeczki chili, pieprzu, kminku, kolendry mielonej i oregano.

Zupa meksykańska - przepis

Cebulę siekamy w drobną kostkę i podsmażamy w garnku z rozgrzaną oliwą. Gdy cebula się zeszkli, dodajemy przeciśnięty przez praskę czosnek i podsmażamy przez minutę. Marchewkę oraz pietruszkę obieramy i ścieramy na tarce o dużych oczkach. Tak przygotowane warzywa dodajemy do garnka.

Ziemniaki obieramy i kroimy w małą kostkę ok. 1 cm, następnie dodajemy do garnka i podsmażamy z resztą warzyw, regularnie mieszając. To samo robimy z papryką. Zawartość garnka przekładamy do miski, do garnka dolewamy odrobinę oliwy i podgrzewamy.

W garnku umieszczamy mięso mielone oraz przyprawy w postaci słodkiej, mielonej papryki, soli, chili, pieprzu, kminku, oregano i mielonej kolendry. Całość podsmażamy na średniej mocy palnika, co jakiś czas mieszając.

Do garnka z usmażonym mięsem ponownie przekładamy nasze warzywa, pomidory z puszki i koncentrat pomidorowy. Całość dokładnie mieszamy i podsmażamy przez minutę. Do garnka wlewamy wodę lub bulion oraz fasolę i kukurydzę z puszki bez zalewy. Zupę gotujemy pod przykryciem na małej mocy palnika przez ok. 30 minut.

