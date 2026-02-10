Spis treści: To danie robi furorę w sieci. Banalne, a zdrowe i przepyszne Baked feta pasta - jak zrobić taką potrawę?

To danie robi furorę w sieci. Banalne, a zdrowe i przepyszne

W mediach społecznościowych roi się od rozmaitych przepisów na śniadania, obiady, kolacje, przekąski, desery i inne smakowitości. Ich pomysłodawcy prezentują je zarówno w wersji klasycznej, jak równiej odchudzonej specjalnie dla tych, którzy próbują właśnie uporać się z nadprogramowymi kilogramami. Internauci najczęściej poszukują jednak przepisów na szybkie, proste i smaczne dania obiadowe, które mogą przygotować po powrocie z pracy. Jednym z nich jest viralowe danie z makaronem, pomidorkami koktajlowymi i serem feta. Banalne, ale robi furorę niczym prawdziwe, kulinarne arcydzieło.

Baked feta pasta - jak zrobić taką potrawę?

Baked feta pasta, czyli zapiekany makaron z serem feta to sposób na pyszny, domowy obiad lub też kolację w duchu comfort food. Składniki potrzebne do tego dania są łatwo dostępne, niedrogie, a ich połączenie to prawdziwa uczta dla podniebienia. Dodatkowo posiadają one mnóstwo składników odżywczych - m.in. minerały, witaminy, białko, błonnik i, mimo że potrawa ta jest bezmięsna, to doskonale syci.

Będzie strzałem w dziesiątkę nie tylko dla wegetarian, ale każdego, kto chce zjeść coś na szybko, a zależy mu na zdrowym i pożywnym posiłku. Sekretem idealnego smaku "baked feta pasta" jest kremowy sos na bazie fety i pieczonych warzyw. Wystarczy 30 minut, a pyszny posiłek będzie gotowy do podania. Oto wszystko, czego będziesz potrzebować.

Składniki ser feta – około 150 g

pomidorki koktajlowe (np. cherry) – około 250 g

4 łyżki oliwy z oliwek

4 ząbki czosnku

świeża lub suszona bazylia

sól, pieprz

makaron typu penne (lub inny, np. kokardki) – ilość wedle uznania

Baked feta pasta zrobisz w 30 minut. Taki posiłek świetnie sprawdzi się również na wynos 123RF/PICSEL

Sposób przygotowania:

W naczyniu żaroodpornym umieść umyte pomidorki koktajlowe - powinny przykryć całe dno. Skrop je 2 łyżkami oliwy, oprósz solą oraz pieprzem. Następne na środku połóż ser feta (może być w całości lub rozdrobniony). Obok umieść też obrany czosnek. Wszystko polej pozostałą oliwą i posyp suszoną bazylią. Warzywa i ser włóż do nagrzanego piekarnika - 180 st. C, około 30-35 min. W międzyczasie ugotuj makaron zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Upieczone warzywa z serem zblenduj blenderem ręcznym, a następnie wymieszaj z ugotowanym makaronem. Możesz ewentualnie jeszcze doprawić do smaku, posypać parmezanem i udekorować świeżą bazylią.

Poznaj przepisy, które łączą smak, zdrowie i domowe ciepło CanvaPro INTERIA.PL

