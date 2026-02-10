Genialny obiad w 30 minut. Ten przepis jest hitem w sieci
Przepis kulinarny na banalny w wykonaniu obiad lub kolację - a mianowicie makaron w sosie pomidorowym, robi w mediach społecznościowych prawdziwą furorę. Wygląda bardzo apetycznie, jest wyborny w smaku, a jego przygotowanie zajmuje dosłownie chwilę. To więc idealna propozycja dla osób zabieganych. Jak zrobić "baked feta pasta"?
To danie robi furorę w sieci. Banalne, a zdrowe i przepyszne
W mediach społecznościowych roi się od rozmaitych przepisów na śniadania, obiady, kolacje, przekąski, desery i inne smakowitości. Ich pomysłodawcy prezentują je zarówno w wersji klasycznej, jak równiej odchudzonej specjalnie dla tych, którzy próbują właśnie uporać się z nadprogramowymi kilogramami. Internauci najczęściej poszukują jednak przepisów na szybkie, proste i smaczne dania obiadowe, które mogą przygotować po powrocie z pracy. Jednym z nich jest viralowe danie z makaronem, pomidorkami koktajlowymi i serem feta. Banalne, ale robi furorę niczym prawdziwe, kulinarne arcydzieło.
Baked feta pasta - jak zrobić taką potrawę?
Baked feta pasta, czyli zapiekany makaron z serem feta to sposób na pyszny, domowy obiad lub też kolację w duchu comfort food. Składniki potrzebne do tego dania są łatwo dostępne, niedrogie, a ich połączenie to prawdziwa uczta dla podniebienia. Dodatkowo posiadają one mnóstwo składników odżywczych - m.in. minerały, witaminy, białko, błonnik i, mimo że potrawa ta jest bezmięsna, to doskonale syci.
Będzie strzałem w dziesiątkę nie tylko dla wegetarian, ale każdego, kto chce zjeść coś na szybko, a zależy mu na zdrowym i pożywnym posiłku. Sekretem idealnego smaku "baked feta pasta" jest kremowy sos na bazie fety i pieczonych warzyw. Wystarczy 30 minut, a pyszny posiłek będzie gotowy do podania. Oto wszystko, czego będziesz potrzebować.
Składniki
- ser feta – około 150 g
- pomidorki koktajlowe (np. cherry) – około 250 g
- 4 łyżki oliwy z oliwek
- 4 ząbki czosnku
- świeża lub suszona bazylia
- sól, pieprz
- makaron typu penne (lub inny, np. kokardki) – ilość wedle uznania
Sposób przygotowania:
- W naczyniu żaroodpornym umieść umyte pomidorki koktajlowe - powinny przykryć całe dno.
- Skrop je 2 łyżkami oliwy, oprósz solą oraz pieprzem.
- Następne na środku połóż ser feta (może być w całości lub rozdrobniony).
- Obok umieść też obrany czosnek. Wszystko polej pozostałą oliwą i posyp suszoną bazylią.
- Warzywa i ser włóż do nagrzanego piekarnika - 180 st. C, około 30-35 min.
- W międzyczasie ugotuj makaron zgodnie z instrukcją na opakowaniu.
- Upieczone warzywa z serem zblenduj blenderem ręcznym, a następnie wymieszaj z ugotowanym makaronem. Możesz ewentualnie jeszcze doprawić do smaku, posypać parmezanem i udekorować świeżą bazylią.
