Składniki: 1 kg świeżego szpinaku; 2 szklanki mąki; 3 jajka; 2 cebule; 5 dag żółtego sera; 4 dag wędzonego boczku; 3 łyżki oleju, 2 łyżki masła; sól, pieprz; sezam do posypania.

Przyrządzanie

A. Mąkę wyrobić z jajkami, olejem i połową łyżeczki soli, zagnieść ciasto. Po wyrobieniu zawinąć je w przeźroczystą folię i odłożyć na 30 minut.

B. Umyć szpinak, oczyścić, osuszyć i pokroić w paski. Obrać 2 cebule pokroić w kostkę. Boczek pokroić w kostkę, wysmażyć na skwarki, po czym wrzucić pokrojoną cebulę i całość poddusić.

C. Dodać szpinak i dusić jeszcze około 10 minut od czasu do czasu mieszając. Przyprawić do smaku solą i pieprzem.

D. Ciasto rozłożyć na lnianą ściereczkę, rozwałkować prostokąt 30x40 cm, rozłożyć na nim przygotowane warzywa i posypać utartym żółtym serem. Za pomocą ściereczki zwinąć ciasto w roladę. Uformowane ciasto wyłożyć na wyłożoną pergaminem blachę. Posmarować roztopionym masłem, posypać sezamem. Włożyć do nagrzanego piekarnika na 10 minut w temperaturze 200 st. C i kolejne 30 do 45 minut w temperaturze 180 st. C.

Nasza rada

Plastry rolady można przybrać połówkami pomidorka "cherry", w które wbijemy wykałaczki z nawleczonymi "żagielkami" z żółtego sera.

Chcesz zaskoczyć rodzinę i przyjaciół wyjątkowymi smakami? Wypróbuj nasze przepisy krok po kroku i odkryj kulinarne triki, które ułatwią gotowanie i uczynią je prawdziwą przyjemnością. Więcej inspiracji znajdziesz na kobieta.interia.pl

Odkryj triki, które pomogą ci oszczędzać czas, pieniądze i energię, a przy tym wprowadzą do twojej kuchni odrobinę luzu i radości Canva Pro INTERIA.PL

"Ewa gotuje": Bitki z indyka Polsat