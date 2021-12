Trik z kurczakiem z TikToka

Gina Homolka jest profesjonalnym szefem kuchni i często dzieli się w mediach społecznościowych poradami na temat gotowania. Jej profil obserwuje już ponad 270 tysięcy osób. Niedawno TikTokerka nagrała film, na którym zdradza, jak łatwo i szybko usunąć skórę z kurczaka.

Chwyć dwa ręczniki papierowe, które zapewnią ci lepszy chwyt, a następnie po prostu je ściągnij. poinstruowała Gina podczas filmu

Filmik stał się prawdziwym hitem, a użytkownicy potwierdzali skuteczność metody Giny.

TikTok

Gotowanie kurczaka: Porady z TikToka

Gina nie jest jedyną TikTokerką, której porady szybko stały się sławne. Wielu użytkowników dotychczas podzieliło się swoimi trikami, pomocnymi przy gotowaniu kurczaka.

Reklama

Jeżeli chcemy łatwo i bez zbędnego bałaganu usunąć ścięgna z piersi kurczaka to wystarczy wykorzystać przy tym widelec i ręcznik papierowy. Należy wsunąć ząbki widelca pomiędzy ścięgna kurczaka i pociągnąć w dół tak, by oderwać całe ścięgno. Świeże mięso jest śliskie, więc przydatny będzie ręcznik papierowy do trzymania.

Jeśli chcemy upiec równomiernie z każdej strony podudzia czy pałki z kurczaka, to warto skorzystać ze stojaka grillowego. Mięso podwieszamy na stojaku i wkładamy do piekarnika. Dzięki temu, ciepło dociera jednakowo do każdej strony mięsa i sprawia, że jest ono odpowiednio zarumienione oraz soczyste.

Zobacz także:



5 błędów popełnianych przy przyrządzaniu kurczaka



Zdrowe dania, które mogą być bardziej kaloryczne, niż hamburger

Takich piersi kurczaka lepiej nie kupuj. Zdradzi je jeden szczegół