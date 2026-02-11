Gessler, Wachowicz, Starmach, a może siostry Anastazji? Które pączki najlepsze?
Ostatni moment na zaplanowanie domowych pączków. Mamy dla was cztery przepisy - Magdy Gessler, Anny Starmach, Ewy Wachowicz i siostry Anastazji. Na myśl o których aż ślinka cieknie?
Spis treści:
- Pączki Magdy Gessler
- Pączki Anny Starmach
- Pączki ziemniaczane Ewy Wachowicz
- Pączki siostry Anastazji
Pączki Magdy Gessler
Składniki:
- 2 kg mąki szymanowskiej,
- 300 g cukru,
- 30 jajek,
- 500 g masła,
- 500 ml mleka,
- 2 opakowania cukru waniliowego z prawdziwej wanilii,
- 0,5 łyżeczki soli,
- 100 g świeżych drożdży,
- konfitura z płatków róż lub powidła śliwkowe,
- 2,5 kg smalcu,
- 500 g domowego lukru,
- 100 g kandyzowanych skórek pomarańczy.
Pączki Magdy Gessler - sposób przygotowania:
- Do naczynia wlewamy mleko, dodajemy 100 g cukru i rozdrobnione drożdże. Całość dokładnie mieszamy i delikatnie podgrzewamy aż składniki zaczną się rozpuszczać - temperatura powinna oscylować w okolicy 35 st. C.
- Kolejny krok polega na wsypaniu szklanki mąki, wymieszaniu i odstawieniu naczynia na około 30 minut.
- Do drugiego naczynia wkładamy 20 żółtek jaj, 10 całych jaj, cukier, wanilię i sól. Wszystkie składniki podgrzewami równocześnie bardzo dokładnie je mieszając np. za pomocą trzepaczki.
- Po upłynięciu 30 minut wracamy do zaczynu drożdżowego. Jeśli podwoił swoją objętość, to wówczas należy wymieszać go z przygotowaną masą jajeczną. Następnie wsypujemy 1,2 kg mąki i wyrabiamy ciasto, aż nabierze ono jednolitej konsystencji. Wówczas dodajemy roztopione masło.
- Ciasto przykrywamy ściereczką i odstawiamy w ciepłe miejsce na 90 minut do wyrośnięcia. Po tym czasie ciasto dzielimy na mniejsze kawałki i formujemy z nich ruloniki, które kroimy na małe kawałki i na koniec nieco spłaszczamy.
- Na środek każdego kawałka ciasta nakładamy odrobinę nadzienia, zawijamy brzegi i zalepiamy. Z ciasta lepimy kulkę. Tak przygotowane pączki rozkładamy na stolnicy posypanej mąką. Całość przykrywamy ściereczką i odstawiamy w ciepłe miejsce do wyrośnięcia na 45 minut.
- Do rondla dodajemy smalec i rozgrzewamy go do temperatury 180 st. C. Do rozgrzanego tłuszczu porcjami dodajemy pączki, obracając je jeden raz podczas obróbki termicznej. Odpowiednio usmażone pączki wyjmujemy z rondelka i wykładamy na ręczniku papierowym w celu pozbycia się nadmiaru tłuszczu. Gdy pączki trochę wystygną oblewamy je lukrem i posypujemy skórką z pomarańczy.
Pączki Anny Starmach
Składniki:
- 1 kg mąki,
- 120 g cukru,
- 500 ml mleka,
- 80 g świeżych drożdży,
- 1 jajko,
- 7 żółtek,
- 100 g masła (roztopionego),
- 1 kieliszek spirytusu,
- sok z 1 cytryny,
- skórka z cytryny,
- 2 kg smalcu,
- 400 g konfitury.
Pączki Anny Starmach - sposób przygotowania:
- Najpierw przygotuj wszystkie składniki. Powinny być w temperaturze pokojowej. Mleko nieco podgrzej, a masło roztop.
- Weź dużą miskę i wymieszaj w niej drożdże z 30 g cukru, 150 g mąki i 500 ml mleka. W ten sposób powstanie zaczyn. Całość należy przykryć ściereczką i odstawić w ciepłe miejsce na 20 minut.
- Po tym czasie, dodaj do miski resztę składników (masło na końcu), a następnie zacznij je wyrabiać. Po około 10 minutach ciasto powinno zacząć odklejać się od dłoni. Wówczas przykryj je ściereczką i ponownie odstaw w ciepłe miejsce, tym razem na godzinę.
- Gdy ciasto już wyrośnie, podziel je na małe części (Anna Starmach wskazuje, by były to kawałki o wadze 40-50 g). Potem lekko je rozpłaszcz, a na środku każdego połóż łyżeczkę konfitury. Zlep dokładnie brzegi i uformuj z każdego kulkę. Powstałe kulki rozłóż na blaszce obsypanej mąką. Przykryj je ściereczką i pozostaw na około 20 minut.
- Rozgrzej smalec w dużym garnku. Tłuszcz powinien mieć około 175-180 stopni Celsjusza. Do zmierzenia temperatury najlepiej użyć termometru kuchennego. Jeśli nie masz takiego sprzętu, to weź niewielki kawałek ciasta i włóż je do tłuszczu. Jeśli rzeczony kawałek szybko wypłynie i się zarumieni, to wówczas można smażyć.
- Ostrożnie wkładaj pączki do garnka i smaż je na złoty kolor. Nie zapomnij o przewracaniu ich na drugą stronę (najlepiej robić to szpikulcem).
- Gotowe pączki wyłóż na blaszkę. Poczekaj aż wystygną, a następnie polej je lukrem lub posyp cukrem pudrem.
Pączki ziemniaczane Ewy Wachowicz
Składniki:
- 500 g ziemniaków,
- 50 g drożdży,
- ½ szklanki cukru,
- 500 g mąki,
- 3 jajka,
- 125 g masła,
- olej do smażenia.
Opis przygotowania:
- Ziemniaki ugotować. Ciepłe zmielić lub przecisnąć przez praskę.
- Na ziemniaki pokruszyć drożdże. Dodać cukier, przesianą mąkę, jajka (koniecznie w temp. pokojowej) i roztopione masło.
- Wyrobić gładkie ciasto i pozostawić pod przykryciem do wyrośnięcia (powinno podwoić objętość).
- Dłonie natrzeć olejem. Z ciasta odrywać kawałek po kawałku i lepić pączki.
- Pozostawić ponownie do wyrośnięcia (10-15 minut).
- Wyrośnięte pączki smażyć z obu stron w głębokim, mocno rozgrzanym oleju.
- Odsączyć na papierowym ręczniku z nadmiaru tłuszczu.
- Najlepiej smakują jeszcze ciepłe.
- Po wystudzeniu można posypać cukrem pudrem.
Pączki siostry Anastazji
Składniki:
- 250 g mąki,
- 500 g półtłustego twarogu,
- 4 jajka,
- 1 opakowanie cukru wanilinowego,
- 80-100 g śmietany 18 proc.,
- 5 czubatych łyżek cukru,
- 1 łyżeczka sody oczyszczonej,
- 1 łyżka spirytusu,
- szczypta soli.
Przygotowanie:
- Odsącz twaróg z nadmiaru płynów, a następnie rozdrobnij go z pomocą widelca.
- Dodaj śmietanę, jajka, wsyp zwykły i waniliowy cukier.
- Dodaj łyżkę spirytusu (tłuszcz nie będzie wsiąkał w pączki).
- Całość zagniataj aż do momentu uzyskania gładkiej i jednolitej konsystencji.
- Następnie odrywaj po kawałku masy i formuj kulki.
- W garnku o grubym dnie rozgrzej tłuszcz. Pączki serowe smaż przez kilka minut. Powinny się zarumienić i być chrupiące.
- Ostatnim krokiem jest odsączenie ich z tłuszczu i posypanie cukrem pudrem.
