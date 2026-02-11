Najpierw przygotuj wszystkie składniki. Powinny być w temperaturze pokojowej. Mleko nieco podgrzej, a masło roztop.

Weź dużą miskę i wymieszaj w niej drożdże z 30 g cukru, 150 g mąki i 500 ml mleka. W ten sposób powstanie zaczyn. Całość należy przykryć ściereczką i odstawić w ciepłe miejsce na 20 minut.

Po tym czasie, dodaj do miski resztę składników (masło na końcu), a następnie zacznij je wyrabiać. Po około 10 minutach ciasto powinno zacząć odklejać się od dłoni. Wówczas przykryj je ściereczką i ponownie odstaw w ciepłe miejsce, tym razem na godzinę.

Gdy ciasto już wyrośnie, podziel je na małe części (Anna Starmach wskazuje, by były to kawałki o wadze 40-50 g). Potem lekko je rozpłaszcz, a na środku każdego połóż łyżeczkę konfitury. Zlep dokładnie brzegi i uformuj z każdego kulkę. Powstałe kulki rozłóż na blaszce obsypanej mąką. Przykryj je ściereczką i pozostaw na około 20 minut.

Rozgrzej smalec w dużym garnku. Tłuszcz powinien mieć około 175-180 stopni Celsjusza. Do zmierzenia temperatury najlepiej użyć termometru kuchennego. Jeśli nie masz takiego sprzętu, to weź niewielki kawałek ciasta i włóż je do tłuszczu. Jeśli rzeczony kawałek szybko wypłynie i się zarumieni, to wówczas można smażyć.

Ostrożnie wkładaj pączki do garnka i smaż je na złoty kolor. Nie zapomnij o przewracaniu ich na drugą stronę (najlepiej robić to szpikulcem).