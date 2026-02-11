Gessler, Wachowicz, Starmach, a może siostry Anastazji? Które pączki najlepsze?

Natalia Jabłońska

Natalia Jabłońska

Ostatni moment na zaplanowanie domowych pączków. Mamy dla was cztery przepisy - Magdy Gessler, Anny Starmach, Ewy Wachowicz i siostry Anastazji. Na myśl o których aż ślinka cieknie?

Cztery pączki z lukrem i skórką pomarańczową ułożone na pergaminie na drewnianym stole, apetycznie błyszczące i świeże.
Pączki to obowiązkowy przysmak na tłusty czwartek123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Pączki Magdy Gessler
  2. Pączki Anny Starmach
  3. Pączki ziemniaczane Ewy Wachowicz
  4. Pączki siostry Anastazji

Pączki Magdy Gessler

Cztery pączki z lukrem i skórką pomarańczową ułożone na pergaminie na drewnianym stole, apetycznie błyszczące i świeże.
Pączki z lukrem wygrały w naszym głosowaniu na ulubiony przysmak w tłusty czwartek123RF/PICSEL

Składniki:

  • 2 kg mąki szymanowskiej,
  • 300 g cukru,
  • 30 jajek,
  • 500 g masła,
  • 500 ml mleka,
  • 2 opakowania cukru waniliowego z prawdziwej wanilii,
  • 0,5 łyżeczki soli,
  • 100 g świeżych drożdży,
  • konfitura z płatków róż lub powidła śliwkowe,
  • 2,5 kg smalcu,
  • 500 g domowego lukru,
  • 100 g kandyzowanych skórek pomarańczy.

Pączki Magdy Gessler - sposób przygotowania:

  1. Do naczynia wlewamy mleko, dodajemy 100 g cukru i rozdrobnione drożdże. Całość dokładnie mieszamy i delikatnie podgrzewamy aż składniki zaczną się rozpuszczać - temperatura powinna oscylować w okolicy 35 st. C.
  2. Kolejny krok polega na wsypaniu szklanki mąki, wymieszaniu i odstawieniu naczynia na około 30 minut.
  3. Do drugiego naczynia wkładamy 20 żółtek jaj, 10 całych jaj, cukier, wanilię i sól. Wszystkie składniki podgrzewami równocześnie bardzo dokładnie je mieszając np. za pomocą trzepaczki.
  4. Po upłynięciu 30 minut wracamy do zaczynu drożdżowego. Jeśli podwoił swoją objętość, to wówczas należy wymieszać go z przygotowaną masą jajeczną. Następnie wsypujemy 1,2 kg mąki i wyrabiamy ciasto, aż nabierze ono jednolitej konsystencji. Wówczas dodajemy roztopione masło.
  5. Ciasto przykrywamy ściereczką i odstawiamy w ciepłe miejsce na 90 minut do wyrośnięcia. Po tym czasie ciasto dzielimy na mniejsze kawałki i formujemy z nich ruloniki, które kroimy na małe kawałki i na koniec nieco spłaszczamy.
  6. Na środek każdego kawałka ciasta nakładamy odrobinę nadzienia, zawijamy brzegi i zalepiamy. Z ciasta lepimy kulkę. Tak przygotowane pączki rozkładamy na stolnicy posypanej mąką. Całość przykrywamy ściereczką i odstawiamy w ciepłe miejsce do wyrośnięcia na 45 minut.
  7. Do rondla dodajemy smalec i rozgrzewamy go do temperatury 180 st. C. Do rozgrzanego tłuszczu porcjami dodajemy pączki, obracając je jeden raz podczas obróbki termicznej. Odpowiednio usmażone pączki wyjmujemy z rondelka i wykładamy na ręczniku papierowym w celu pozbycia się nadmiaru tłuszczu. Gdy pączki trochę wystygną oblewamy je lukrem i posypujemy skórką z pomarańczy.

Czytaj także: Ekspresowe odświeżanie pączków. Proste patenty, by żaden się nie zmarnował

Pączki Anny Starmach

Osiem pączków posypanych obficie cukrem pudrem ustawionych na metalowej kratce do studzenia, w tle rozmazane elementy kuchni.
Pączki123RF/PICSEL

Składniki:

  • 1 kg mąki,
  • 120 g cukru,
  • 500 ml mleka,
  • 80 g świeżych drożdży,
  • 1 jajko,
  • 7 żółtek,
  • 100 g masła (roztopionego),
  • 1 kieliszek spirytusu,
  • sok z 1 cytryny,
  • skórka z cytryny,
  • 2 kg smalcu,
  • 400 g konfitury.

Pączki Anny Starmach - sposób przygotowania:

  1. Najpierw przygotuj wszystkie składniki. Powinny być w temperaturze pokojowej. Mleko nieco podgrzej, a masło roztop.
  2. Weź dużą miskę i wymieszaj w niej drożdże z 30 g cukru, 150 g mąki i 500 ml mleka. W ten sposób powstanie zaczyn. Całość należy przykryć ściereczką i odstawić w ciepłe miejsce na 20 minut.
  3. Po tym czasie, dodaj do miski resztę składników (masło na końcu), a następnie zacznij je wyrabiać. Po około 10 minutach ciasto powinno zacząć odklejać się od dłoni. Wówczas przykryj je ściereczką i ponownie odstaw w ciepłe miejsce, tym razem na godzinę.
  4. Gdy ciasto już wyrośnie, podziel je na małe części (Anna Starmach wskazuje, by były to kawałki o wadze 40-50 g). Potem lekko je rozpłaszcz, a na środku każdego połóż łyżeczkę konfitury. Zlep dokładnie brzegi i uformuj z każdego kulkę. Powstałe kulki rozłóż na blaszce obsypanej mąką. Przykryj je ściereczką i pozostaw na około 20 minut.
  5. Rozgrzej smalec w dużym garnku. Tłuszcz powinien mieć około 175-180 stopni Celsjusza. Do zmierzenia temperatury najlepiej użyć termometru kuchennego. Jeśli nie masz takiego sprzętu, to weź niewielki kawałek ciasta i włóż je do tłuszczu. Jeśli rzeczony kawałek szybko wypłynie i się zarumieni, to wówczas można smażyć.
  6. Ostrożnie wkładaj pączki do garnka i smaż je na złoty kolor. Nie zapomnij o przewracaniu ich na drugą stronę (najlepiej robić to szpikulcem).
  7. Gotowe pączki wyłóż na blaszkę. Poczekaj aż wystygną, a następnie polej je lukrem lub posyp cukrem pudrem.

Zobacz również:

Pączki z piekarnika: smaczna alternatywa dla tych smażonych w tłuszczu
Kuchnia

Alternatywa dla tradycyjnych pączków. Wychodzą mięciutkie i puszyste

Natalia Jabłońska

Pączki ziemniaczane Ewy Wachowicz

Pączek posypany cukrem pudrem na białej serwetce, obok porcelanowa filiżanka z talerzykiem oraz cukiernica z przykrywką, całość ustawiona na okrągłej serwetce.
Przepis na pączki Ewy Wachowicz nie tylko na tłusty czwartekarchiwum prywatne

Składniki:

  • 500 g ziemniaków,
  • 50 g drożdży,
  • ½ szklanki cukru,
  • 500 g mąki,
  • 3 jajka,
  • 125 g masła,
  • olej do smażenia.

Opis przygotowania:

  1. Ziemniaki ugotować. Ciepłe zmielić lub przecisnąć przez praskę.
  2. Na ziemniaki pokruszyć drożdże. Dodać cukier, przesianą mąkę, jajka (koniecznie w temp. pokojowej) i roztopione masło.
  3. Wyrobić gładkie ciasto i pozostawić pod przykryciem do wyrośnięcia (powinno podwoić objętość).
  4. Dłonie natrzeć olejem. Z ciasta odrywać kawałek po kawałku i lepić pączki.
  5. Pozostawić ponownie do wyrośnięcia (10-15 minut).
  6. Wyrośnięte pączki smażyć z obu stron w głębokim, mocno rozgrzanym oleju.
  7. Odsączyć na papierowym ręczniku z nadmiaru tłuszczu.
  8. Najlepiej smakują jeszcze ciepłe.
  9. Po wystudzeniu można posypać cukrem pudrem.

Pączki siostry Anastazji

Składniki:

  • 250 g mąki,
  • 500 g półtłustego twarogu,
  • 4 jajka,
  • 1 opakowanie cukru wanilinowego,
  • 80-100 g śmietany 18 proc.,
  • 5 czubatych łyżek cukru,
  • 1 łyżeczka sody oczyszczonej,
  • 1 łyżka spirytusu,
  • szczypta soli.

Przygotowanie:

  1. Odsącz twaróg z nadmiaru płynów, a następnie rozdrobnij go z pomocą widelca.
  2. Dodaj śmietanę, jajka, wsyp zwykły i waniliowy cukier.
  3. Dodaj łyżkę spirytusu (tłuszcz nie będzie wsiąkał w pączki).
  4. Całość zagniataj aż do momentu uzyskania gładkiej i jednolitej konsystencji.
  5. Następnie odrywaj po kawałku masy i formuj kulki.
  6. W garnku o grubym dnie rozgrzej tłuszcz. Pączki serowe smaż przez kilka minut. Powinny się zarumienić i być chrupiące.
  7. Ostatnim krokiem jest odsączenie ich z tłuszczu i posypanie cukrem pudrem.

Przekonaj się, jak prosto przygotować pyszne dania, które zachwycą rodzinę i gości. Inspiracje kulinarne czekają na ciebie kobieta.interia.pl/kuchnia. Odkryj nowe smaki i pomysły na każdy dzień. 

Kolorowa sałatka z plasterkami ogórka, jajeczek przepiórczych, kawałkami marchewki, kukurydzą, czerwonej kapusty i sałatą na jasnym talerzu, trzymanym przez dwie ręce.
Poznaj przepisy, które łączą smak, zdrowie i domowe ciepłoCanvaProINTERIA.PL
Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 165: Patricia KazadiINTERIA.PL

Najnowsze