Gofry z batatem, które sycą na długo i wspierają odporność - zrobisz je w 10 minut!

Spis treści: Bataty - zdrowy wybór na co dzień Przepis na wysokobiałkowe gofry z batatem Jak podać swoje gofry?

Bataty - zdrowy wybór na co dzień

Bataty, czyli słodkie ziemniaki, to świetny składnik w zdrowej kuchni. Dzięki niskiemu indeksowi glikemicznemu dostarczają energii powoli, co daje długie uczucie sytości i pomaga ograniczyć podjadanie. Są bogate w beta-karoten, który wspiera odporność i poprawia wygląd skóry. Zawierają też witaminę C, witaminy z grupy B i potas, który korzystnie wpływa na ciśnienie krwi. Wysoka zawartość błonnika wspomaga trawienie i daje uczucie lekkości.

Przepis na wysokobiałkowe gofry z batatem

Czego potrzebujesz? (na ok. 4 sztuki)

• 1 średniej wielkości batat (ok. 500g)

• 2 jajka

• 60g mąki (świetnie sprawdzi się owsiana, orkiszowa lub migdałowa)

• 60 ml mleka lub napoju roślinnego

• Sekretny składnik: miarka odżywki białkowej (waniliowej lub o neutralnym smaku) dla jeszcze większej mocy i sytości

• Pół łyżeczki proszku do pieczenia

• Szczypta soli i cynamonu dla podkręcenia smaku

• Olej kokosowy lub oliwa do posmarowania gofrownicy

Jak przygotować zdrowe śniadanie z batatami? 123RF/PICSEL

Zaczynamy!

1. Batata umyj, obierz i pokrój w kostkę. Najszybciej ugotujesz go na parze lub upieczesz w piekarniku nagrzanym do 200°C przez około 20 minut, aż będzie idealnie miękki.

2. Miękkiego batata przełóż do miski i zblenduj na aksamitne, gładkie purée.

3. Do purée dodaj jajka, mąkę, mleko, odżywkę białkową, proszek do pieczenia oraz przyprawy. Zmiksuj wszystko na jednolitą, gładką masę.

4. Pora na gofrownicę! Rozgrzej ją porządnie i delikatnie posmaruj tłuszczem.

5. Wylewaj porcje ciasta i piecz przez około 5-7 minut, aż gofry będą złociste i apetycznie chrupiące.

Jak podać swoje gofry?

Wysokobiałkowe gofry z batatem świetnie smakują zarówno na słodko, jak i w wersji wytrawnej - wszystko zależy od twoich preferencji i pory dnia.

Na słodko:

Podaj je z jogurtem naturalnym lub skyr, świeżymi owocami (np. borówki, banan, maliny) i odrobiną masła orzechowego lub syropu klonowego. To idealne śniadanie lub zdrowy deser, który syci na długo i dostarcza solidnej dawki energii.

Na wytrawnie:

Świetnie komponują się z jajkiem sadzonym, awokado, hummusem lub wędzonym łososiem. Możesz też dodać rukolę, pomidorki koktajlowe i polać całość oliwą z oliwek lub ulubionym sosem na bazie jogurtu.

To szybki, zdrowy i elastyczny przepis, który możesz łatwo dopasować do swojego stylu odżywiania.

