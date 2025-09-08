Kto nie kocha smaku świeżo przyrządzonych gołąbków z dodatkiem aksamitnego sosu? Ten jedyny w swoim rodzaju, niepowtarzalny smak i aromat znany jest szczególnie Polakom. Jest to nasza tradycyjna potrawa, i mimo że znana także w innych regionach Europy, zdaniem wielu to właśnie w Polsce smakuje najlepiej. Każda gospodyni domowa ma na gołąbki swój własny patent i wie co do nich dodać, aby były wyraziste w smaku. Właśnie teraz, kiedy jeszcze dostępna jest młoda kapusta, gołąbki są najlepsze - wprost rozpływają się w ustach. Zdaniem kucharek, dodanie do farszu paprykowej nuty sprawi, że będą smakowały jeszcze lepiej.