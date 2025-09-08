Gołąbki, które rozpływają się w ustach. Ten jeden składnik sprawi, że będą jeszcze lepsze
Gołąbki to jeden z najchętniej przygotowanych w polskich domach obiadów. Te przygotowane z młodej kapusty są jeszcze lepsze, bo delikatniejsze w smaku i bardzie kruche. Dodatkowo, jeśli nieco zmodyfikujesz przepis będą ciekawym, wyśmienitym daniem, które zaserwować można przy okazji wizyty gości czy rodzinnej imprezy. Przedstawiamy przepis na przepyszne gołąbki, które zrobisz bez najmniejszego trudu.
Gołąbki - najlepiej smakują w Polsce
Kto nie kocha smaku świeżo przyrządzonych gołąbków z dodatkiem aksamitnego sosu? Ten jedyny w swoim rodzaju, niepowtarzalny smak i aromat znany jest szczególnie Polakom. Jest to nasza tradycyjna potrawa, i mimo że znana także w innych regionach Europy, zdaniem wielu to właśnie w Polsce smakuje najlepiej. Każda gospodyni domowa ma na gołąbki swój własny patent i wie co do nich dodać, aby były wyraziste w smaku. Właśnie teraz, kiedy jeszcze dostępna jest młoda kapusta, gołąbki są najlepsze - wprost rozpływają się w ustach. Zdaniem kucharek, dodanie do farszu paprykowej nuty sprawi, że będą smakowały jeszcze lepiej.
Czy gołąbki są zdrowe?
Gołąbki to nie tylko smak, ale również bomba witamin i składników odżywczych. Są źródłem białka, błonnika i witamin, a ich wartość odżywcza jak i kaloryczność zależne są od składników i sposobu przygotowania. Bez problemu zrobisz je w "odchudzonej" wersji - wystarczy, że użyjesz drobiowego mięsa i brązowego ryżu, a także zrezygnujesz z tłustego sosu. Gołąbki to doskonały pomysł na zdrowy i sycący obiad. Jeśli przygotujesz jej z dodatkiem papryki, będą nie tylko smaczniejsze, ale jeszcze bardziej wartościowe.
Jak zrobić gołąbki z paprykową nutą? Przepis krok po kroku.
Składniki
- 1 główka kapusty
- 0,5 kg mięsa mielonego z łopatki wieprzowej (można zastąpić drobiowym)
- 2 jajka
- 1 pełna szklanka ryżu białego lub brązowego, ugotowanego
- 2 łyżki ketchupu
- 2 łyżki słodkiej, mielonej papryki
- 1 łyżeczka czosnku granulowanego
- 1 łyżka cukru
- 500 ml świeżych pomidorów obranych ze skórki lub z puszki
- sól i pieprz do smaku
- świeży koperek
Sposób przygotowania:
- Kapustę natnij u podstawy, sparz wrzątkiem, zdejmując pojedyncze liście i odstaw do wystygnięcia. Ugotowany ryż przesyp do miski, dodaj do niego mielone mięso, jajka, ketchup, czosnek, cukier, paprykę, sól oraz pieprz do smaku.
- Wyrób masę dłońmi.
- Na każdy liść kapusty nałóż jedną sporą łyżkę farszu i zroluj.
- Ułóż w dużym garnku, zalej pomidorami pokrojonymi w kostkę, dopraw w razie potrzeby solą i pieprzem.
- Gołąbki duś pod przykryciem na małym ogniu przez około 60 minut.
- Podawaj z dowolnym sosem.
Smacznego!