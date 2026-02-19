Gołąbki w tej wersji to prawdziwy majstersztyk. Zapomnisz o tradycyjnych

InteriaKobieta Redakcja

Gołąbki to tradycyjne danie polskiej kuchni, przyrządzane w naszym kraju od dawien dawna. Tę pożywną i sycącą potrawę można robić na wiele sposobów. Chociaż najczęściej wybieramy do farszu ryż, można zrobić je również z nieco zdrowszym dodatkiem. Dla wielu to zdecydowanie lepsza, a nawet smaczniejsza opcja.

Kilka gołąbków w sosie śmietanowo-pomidorowym w ozdobnym naczyniu ceramicznym, ustawionym na tradycyjnym ludowym obrusie.
Przepis na tradycyjne gołąbki można modyfikować wedle uznania. Wiele osób zamiast ryżu do farszu wybiera kaszę MYCHKO123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Gołąbki - co to za potrawa?
  2. Gołąbki z ryżem czy kaszą?
  3. Przepis na wyśmienite gołąbki z kaszą

Gołąbki - co to za potrawa?

Gołąbki to potrawa obecna od dawna w kuchni polskiej. Najprawdopodobniej w naszym kraju przyrządza się je od XIX wieku. Mimo iż mogą się wydawać skomplikowane w wykonaniu, są prostsze aniżeli większość innych, polskich potraw. Wystarczy jedynie przygotować odpowiednio liście kapusty - usunąć twarde części, sparzyć w gorącej wodzie, następnie nadziać farszem, zawinąć, a na sam koniec ugotować w głębokim i szerokim naczyniu. Kwintesencją idealnego smaku jest natomiast to, co w środku - farsz najczęściej przyrządza się z mięsa wieprzowego, cebuli, przypraw oraz ryżu. Na przestrzeni lat przepis na gołąbki był jednak na wiele sposobów modyfikowany. Dziś zamiast zwykłej, białej kapusty używa się także innych odmian - np. włoskiej, a nawet liści winogron. Do nadzienia wykorzystuje się także kasze, a zamiast mięsa używa jego innych, roślinnych alternatyw - np. czerwonej soczewicy.

Zobacz również:

Czym różnią się cebulowe gołąbki od klasycznej wersji?
Kuchnia

Gołąbki zawijane, ale nie w liście kapusty. Zaskakujący przepis

Natalia Jabłońska

Gołąbki z ryżem czy kaszą?

Gołąbki - zarówno te z ryżem jak i kaszą mają swoje zalety i wady.

  • Gołąbki z ryżem mają wysoką wartość energetyczną. Są sycące, o neutralnym smaku i mogą być lekkostrawne, jeśli nie będziemy podawać z ich w towarzystwie tłustych sosów. Można przez kilka dni przechowywać je w lodówce, a także mrozić. Jednocześnie jest to potrawa o wysokim indeksie glikemicznym - za sprawą białego ryżu. Podczas ich przyrządzania, należy użyć odpowiednich proporcji, aby farsz się nie rozsypywał. Aby temu zapobiec, niektórzy wykorzystują do tego dodatkowe spoiwo - np. jajko.
  • Gołąbki z kaszą to dla wielu osób lepsza i zdrowsza opcja. Mimo iż nie każdemu może przypaść do gustu farsz z dodatkiem kaszy, jest to posiłek zdrowszy, o większej wartości odżywczej. Można wykorzystać dowolną spośród dostępnych kasz, a najlepiej sprawdzi się gryczana, jęczmienna lub jaglana. Trafniejszą pod względem zdrowia i samopoczucia opcją dla wielu osób będą jednak dwie pierwsze, z uwagi na niski indeks glikemiczny. Gołąbki z kaszą jaglaną nie będą dobrym wyborem dla tych, którzy borykają się z zaburzeniami gospodarki cukrowej. Farsz na bazie mięsa i kaszy będzie mimo wszystko bardziej odżywczy, bogaty w składniki wspierające układ odpornościowy i nerwowy - magnez, żelazo, cynk, miedź oraz witaminy z grupy B. Ponadto kasza zawiera więcej błonnika aniżeli ryż i jest bardziej wyrazista w smaku. Dla osób z wrażliwym układem pokarmowym gołąbki z kaszą mogą być jednak nieco "cięższe" i powodować wzdęcia i inne dolegliwości trawienne. Podobnie jak w przypadku gołąbków z ryżem, można je z powodzeniem mrozić i przechowywać w lodówce.
Gołąbki z młodej kapusty faszerowane mięsem i ryżem, podane na czerwonym talerzu z sosem pomidorowym, udekorowane świeżym listkiem pietruszki.
Jeśli chcesz, aby gołąbki były delikatniejsze, przygotuj je z kapusty włoskiejpixel-shot.com (Leonid Yastremskiy)123RF/PICSEL

Przepis na wyśmienite gołąbki z kaszą

Jeśli do tej pory nie próbowaliście gołąbków z kaszą, przedstawiamy sprawdzony, bardzo prosty przepis. Wykonanie praktycznie nie różni się od tego tradycyjnego.

Składniki

  • 1 duża główka kapusty włoskiej
  • 400 g kaszy jęczmiennej
  • 500 g mielonego mięsa wieprzowego (np. karkówki)
  • 1 duża cebula
  • sól (ok. 1,5 łyżeczki)
  • pieprz
  • masło klarowane
  • 450 ml bulionu

Sposób przygotowania:

  1. Kaszę ugotować według instrukcji na opakowaniu, w osolonej wodzie.
  2. Z kapusty wyciąć głąb i obgotować krótko w gorącej wodzie.
  3. Cebulę pokroić w drobno i zeszklić na maśle klarowanym.
  4. Do kaszy dodać surowe mięso mielone i podsmażoną cebulę, doprawić solą oraz pieprzem.
  5. Dno naczynia wyłożyć mniejszymi liśćmi ze środka kapusty, na duże liście nakładać farsz i zawijać gołąbki.
  6. Gotowe układać w garnku ciasno, jeden obok drugiego, łączeniem do dołu i przykryć dwoma, trzema liśćmi z wierzchu.
  7. Gołąbki podlać bulionem i gotować na kuchence na średniej mocy palnika (60-90 minut) pod przykryciem lub piec w piekarniku (130 st. C, 2 godziny).

Gołąbki podawaj z ulubionym sosem - np. pomidorowym lub pieczarkowym.

Chcesz zaskoczyć rodzinę i przyjaciół wyjątkowymi smakami? Wypróbuj nasze przepisy krok po kroku i odkryj kulinarne triki, które ułatwią gotowanie i uczynią je prawdziwą przyjemnością. Więcej inspiracji znajdziesz na kobieta.interia.pl

Kolorowe dania kuchni azjatyckiej z miseczką ryżu, talerzem zielonej fasoli edamame, kęsami mięsa z sezamem oraz świeżymi warzywami i cytryną, na których widoczne jest logo portalu oraz napis 'kuchnia'.
Poznaj przepisy, które łączą smak, zdrowie i domowe ciepłoCanva ProINTERIA.PL
Wróciła po latach przerwy. Kamilla Baar: W pewnym momencie poczułam, że chcę tę skórę zrzucićINTERIA.PL

Najnowsze