Gołąbki z ryżem mają wysoką wartość energetyczną. Są sycące, o neutralnym smaku i mogą być lekkostrawne, jeśli nie będziemy podawać z ich w towarzystwie tłustych sosów. Można przez kilka dni przechowywać je w lodówce, a także mrozić. Jednocześnie jest to potrawa o wysokim indeksie glikemicznym - za sprawą białego ryżu. Podczas ich przyrządzania, należy użyć odpowiednich proporcji, aby farsz się nie rozsypywał. Aby temu zapobiec, niektórzy wykorzystują do tego dodatkowe spoiwo - np. jajko.

Gołąbki z kaszą to dla wielu osób lepsza i zdrowsza opcja. Mimo iż nie każdemu może przypaść do gustu farsz z dodatkiem kaszy, jest to posiłek zdrowszy, o większej wartości odżywczej. Można wykorzystać dowolną spośród dostępnych kasz, a najlepiej sprawdzi się gryczana, jęczmienna lub jaglana. Trafniejszą pod względem zdrowia i samopoczucia opcją dla wielu osób będą jednak dwie pierwsze, z uwagi na niski indeks glikemiczny. Gołąbki z kaszą jaglaną nie będą dobrym wyborem dla tych, którzy borykają się z zaburzeniami gospodarki cukrowej. Farsz na bazie mięsa i kaszy będzie mimo wszystko bardziej odżywczy, bogaty w składniki wspierające układ odpornościowy i nerwowy - magnez, żelazo, cynk, miedź oraz witaminy z grupy B. Ponadto kasza zawiera więcej błonnika aniżeli ryż i jest bardziej wyrazista w smaku. Dla osób z wrażliwym układem pokarmowym gołąbki z kaszą mogą być jednak nieco "cięższe" i powodować wzdęcia i inne dolegliwości trawienne. Podobnie jak w przypadku gołąbków z ryżem, można je z powodzeniem mrozić i przechowywać w lodówce.