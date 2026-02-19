Gołąbki w tej wersji to prawdziwy majstersztyk. Zapomnisz o tradycyjnych
Gołąbki to tradycyjne danie polskiej kuchni, przyrządzane w naszym kraju od dawien dawna. Tę pożywną i sycącą potrawę można robić na wiele sposobów. Chociaż najczęściej wybieramy do farszu ryż, można zrobić je również z nieco zdrowszym dodatkiem. Dla wielu to zdecydowanie lepsza, a nawet smaczniejsza opcja.
Spis treści:
- Gołąbki - co to za potrawa?
- Gołąbki z ryżem czy kaszą?
- Przepis na wyśmienite gołąbki z kaszą
Gołąbki - co to za potrawa?
Gołąbki to potrawa obecna od dawna w kuchni polskiej. Najprawdopodobniej w naszym kraju przyrządza się je od XIX wieku. Mimo iż mogą się wydawać skomplikowane w wykonaniu, są prostsze aniżeli większość innych, polskich potraw. Wystarczy jedynie przygotować odpowiednio liście kapusty - usunąć twarde części, sparzyć w gorącej wodzie, następnie nadziać farszem, zawinąć, a na sam koniec ugotować w głębokim i szerokim naczyniu. Kwintesencją idealnego smaku jest natomiast to, co w środku - farsz najczęściej przyrządza się z mięsa wieprzowego, cebuli, przypraw oraz ryżu. Na przestrzeni lat przepis na gołąbki był jednak na wiele sposobów modyfikowany. Dziś zamiast zwykłej, białej kapusty używa się także innych odmian - np. włoskiej, a nawet liści winogron. Do nadzienia wykorzystuje się także kasze, a zamiast mięsa używa jego innych, roślinnych alternatyw - np. czerwonej soczewicy.
Gołąbki z ryżem czy kaszą?
Gołąbki - zarówno te z ryżem jak i kaszą mają swoje zalety i wady.
- Gołąbki z ryżem mają wysoką wartość energetyczną. Są sycące, o neutralnym smaku i mogą być lekkostrawne, jeśli nie będziemy podawać z ich w towarzystwie tłustych sosów. Można przez kilka dni przechowywać je w lodówce, a także mrozić. Jednocześnie jest to potrawa o wysokim indeksie glikemicznym - za sprawą białego ryżu. Podczas ich przyrządzania, należy użyć odpowiednich proporcji, aby farsz się nie rozsypywał. Aby temu zapobiec, niektórzy wykorzystują do tego dodatkowe spoiwo - np. jajko.
- Gołąbki z kaszą to dla wielu osób lepsza i zdrowsza opcja. Mimo iż nie każdemu może przypaść do gustu farsz z dodatkiem kaszy, jest to posiłek zdrowszy, o większej wartości odżywczej. Można wykorzystać dowolną spośród dostępnych kasz, a najlepiej sprawdzi się gryczana, jęczmienna lub jaglana. Trafniejszą pod względem zdrowia i samopoczucia opcją dla wielu osób będą jednak dwie pierwsze, z uwagi na niski indeks glikemiczny. Gołąbki z kaszą jaglaną nie będą dobrym wyborem dla tych, którzy borykają się z zaburzeniami gospodarki cukrowej. Farsz na bazie mięsa i kaszy będzie mimo wszystko bardziej odżywczy, bogaty w składniki wspierające układ odpornościowy i nerwowy - magnez, żelazo, cynk, miedź oraz witaminy z grupy B. Ponadto kasza zawiera więcej błonnika aniżeli ryż i jest bardziej wyrazista w smaku. Dla osób z wrażliwym układem pokarmowym gołąbki z kaszą mogą być jednak nieco "cięższe" i powodować wzdęcia i inne dolegliwości trawienne. Podobnie jak w przypadku gołąbków z ryżem, można je z powodzeniem mrozić i przechowywać w lodówce.
Przepis na wyśmienite gołąbki z kaszą
Jeśli do tej pory nie próbowaliście gołąbków z kaszą, przedstawiamy sprawdzony, bardzo prosty przepis. Wykonanie praktycznie nie różni się od tego tradycyjnego.
Składniki
- 1 duża główka kapusty włoskiej
- 400 g kaszy jęczmiennej
- 500 g mielonego mięsa wieprzowego (np. karkówki)
- 1 duża cebula
- sól (ok. 1,5 łyżeczki)
- pieprz
- masło klarowane
- 450 ml bulionu
Sposób przygotowania:
- Kaszę ugotować według instrukcji na opakowaniu, w osolonej wodzie.
- Z kapusty wyciąć głąb i obgotować krótko w gorącej wodzie.
- Cebulę pokroić w drobno i zeszklić na maśle klarowanym.
- Do kaszy dodać surowe mięso mielone i podsmażoną cebulę, doprawić solą oraz pieprzem.
- Dno naczynia wyłożyć mniejszymi liśćmi ze środka kapusty, na duże liście nakładać farsz i zawijać gołąbki.
- Gotowe układać w garnku ciasno, jeden obok drugiego, łączeniem do dołu i przykryć dwoma, trzema liśćmi z wierzchu.
- Gołąbki podlać bulionem i gotować na kuchence na średniej mocy palnika (60-90 minut) pod przykryciem lub piec w piekarniku (130 st. C, 2 godziny).
Gołąbki podawaj z ulubionym sosem - np. pomidorowym lub pieczarkowym.
