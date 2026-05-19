Sekret smaku tkwi w brazylijskim sosie, który łączy cytrusową świeżość limonki i pomarańczy z pikantnymi elementami a nawet lekko korzenną nutą. Ten aromatyczny sos-marynatę można wykorzystywać także do różnych mięs z grilla.

W przypadku golonki, którą często w naszych domach przygotowujemy od lat według tych samych przepisów, jest świetnym sposobem na ożywienie i odświeżenie dania.

W przepisie użyta jest jedna golonka tylna - to porcja na dwie osoby. Jeśli chcemy przygotować danie dla większej ilości osób, możemy użyć golonek tylnych (jedna na dwie osoby) lub mniejszych golonek przednich (jedna na jedną osobę).

Golonkę najlepiej jest podać w towarzystwie warzyw. Poniżej podaję propozycję sałatki, którą można śmiało zaserwować do golonki lub potraktować jako inspirację. Nic nie stoi na przeszkodzie, by skomponować sałatkę według własnych upodobań lub zastąpić np. grillowanymi warzywami.

Składniki Na marynatę 1 cebula

2 ząbki czosnku

2 papryczki chili

pęczek pietruszki

1 pomarańcza

3 limonki

1 liść laurowy

szczypta mielonych goździków Na golonkę 1 golonka (1,2 kg)

2-3 łyżki oleju

sól Na sałatkę 600 g ziemniaków

150 g marchewki

100 g mrożonego groszku

100 g kukurydzy z puszki

1 czerwona papryka

szczypior

250 g pomidorów

1-2 jajka

4 gałązki kolendry

200 g majonezu sałatkowego

3-4 łyżki mleka

Przygotowanie:

Na marynatę: Cebulę i czosnek obrać, z chili wyciąć pestki. Cebulę, czosnek, 1 chili i połowę pietruszki rozdrobnić za pomocą miksera. Zmieszać z sokiem z jednej pomarańczy i jednej limonki, dodać pokruszony liść laurowy i mielone goździki

Golonka: Na golonce ponacinać skórę i natrzeć przygotowaną marynatą, odstawić na noc pod przykryciem. Golonkę krótko obsmażyć w brytfannie na oleju i oprószyć solą. Wlać 150 ml wody i wstawić do rozgrzanego piekarnika (175 st. C) na 2,5 godziny. Od czasu do czasu obracać i polewać marynatą. Ewentualnie dolać trochę wody.

Sałatka: Ziemniaki dobrze wyszorować i gotować 20 minut. Marchewki obrać, pokroić w plastry i gotować w niewielkiej ilości wrzątku przez 8 minut. Odcedzić. Groszek wsypać do miski i odstawić, aby odtajał, paprykę i pomidory pokroić w kostkę, szczypior na kawałki. Jajka ugotować na twardo.

Ziemniaki odcedzić i obrać ze skórki. Pokroić w kostkę, wymieszać z z pozostałymi składnikami sałatki. Posiekać pozostałą pietruszkę i chili, oraz jajka.

Majonez wymieszać z mlekiem i sokiem z jednej limonki. Dodać zioła, chili i pokrojone jajka. Sos wymieszać z pozostałymi składnikami sałatki.

30 minut przed końcem pieczenia podnieść temperaturę do 200-220 st. C. Golonkę podawać w towarzystwie sałatki. Można dekorować gałązkami ziół, kawałkami pomarańczy, limonki.

"Ewa gotuje": Forszmak z dynią Polsat



