Golonkę po brazylijsku podaję na wiosennych imprezach. Goście błagają o przepis
Sekretem tego przepisu jest egzotyczna marynata, która sprawia, że mięso ma niesamowity smak i aromat. Powolny proces pieczenia nada mięsu wyjątkową miękkość i delikatność, a w ciągu ostatnich minut pieczenia uzyskamy chrupiącą skórkę.
Sekret smaku tkwi w brazylijskim sosie, który łączy cytrusową świeżość limonki i pomarańczy z pikantnymi elementami a nawet lekko korzenną nutą. Ten aromatyczny sos-marynatę można wykorzystywać także do różnych mięs z grilla.
W przypadku golonki, którą często w naszych domach przygotowujemy od lat według tych samych przepisów, jest świetnym sposobem na ożywienie i odświeżenie dania.
W przepisie użyta jest jedna golonka tylna - to porcja na dwie osoby. Jeśli chcemy przygotować danie dla większej ilości osób, możemy użyć golonek tylnych (jedna na dwie osoby) lub mniejszych golonek przednich (jedna na jedną osobę).
Golonkę najlepiej jest podać w towarzystwie warzyw. Poniżej podaję propozycję sałatki, którą można śmiało zaserwować do golonki lub potraktować jako inspirację. Nic nie stoi na przeszkodzie, by skomponować sałatkę według własnych upodobań lub zastąpić np. grillowanymi warzywami.
Składniki
Na marynatę
- 1 cebula
- 2 ząbki czosnku
- 2 papryczki chili
- pęczek pietruszki
- 1 pomarańcza
- 3 limonki
- 1 liść laurowy
- szczypta mielonych goździków
Na golonkę
- 1 golonka (1,2 kg)
- 2-3 łyżki oleju
- sól
Na sałatkę
- 600 g ziemniaków
- 150 g marchewki
- 100 g mrożonego groszku
- 100 g kukurydzy z puszki
- 1 czerwona papryka
- szczypior
- 250 g pomidorów
- 1-2 jajka
- 4 gałązki kolendry
- 200 g majonezu sałatkowego
- 3-4 łyżki mleka
Przygotowanie:
Na marynatę: Cebulę i czosnek obrać, z chili wyciąć pestki. Cebulę, czosnek, 1 chili i połowę pietruszki rozdrobnić za pomocą miksera. Zmieszać z sokiem z jednej pomarańczy i jednej limonki, dodać pokruszony liść laurowy i mielone goździki
Golonka: Na golonce ponacinać skórę i natrzeć przygotowaną marynatą, odstawić na noc pod przykryciem. Golonkę krótko obsmażyć w brytfannie na oleju i oprószyć solą. Wlać 150 ml wody i wstawić do rozgrzanego piekarnika (175 st. C) na 2,5 godziny. Od czasu do czasu obracać i polewać marynatą. Ewentualnie dolać trochę wody.
Sałatka: Ziemniaki dobrze wyszorować i gotować 20 minut. Marchewki obrać, pokroić w plastry i gotować w niewielkiej ilości wrzątku przez 8 minut. Odcedzić. Groszek wsypać do miski i odstawić, aby odtajał, paprykę i pomidory pokroić w kostkę, szczypior na kawałki. Jajka ugotować na twardo.
Ziemniaki odcedzić i obrać ze skórki. Pokroić w kostkę, wymieszać z z pozostałymi składnikami sałatki. Posiekać pozostałą pietruszkę i chili, oraz jajka.
Majonez wymieszać z mlekiem i sokiem z jednej limonki. Dodać zioła, chili i pokrojone jajka. Sos wymieszać z pozostałymi składnikami sałatki.
30 minut przed końcem pieczenia podnieść temperaturę do 200-220 st. C. Golonkę podawać w towarzystwie sałatki. Można dekorować gałązkami ziół, kawałkami pomarańczy, limonki.