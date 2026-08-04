To jeden z tych przepisów na obiad w pół godziny, z których bardzo często korzystam w ciągu całego roku. Latem wprowadzam jednak pewną zmianę. Zamiast koncentratu pomidorowego lub pasaty wkrawam 3-4 obrane ze skórki pomidory.

Już na etapie podsmażania boczku przyjemny aromat rozchodzi się po całym domu. A później jest jeszcze lepiej: cebula, czosnek, papryka! Po prostu ślinka cieknie!

Całym sekretem tego dania jest jego prostota. Za smak odpowiada połączenie boczku i papryki w lekkim pomidorowym sosie. Nie potrzeba wielu wymyślnych składników.

Taka prosta domowa kuchnia sprawdza się szczególnie w czasie wakacji, kiedy nie chcemy zbyt wiele czasu spędzać w kuchni, a do dyspozycji są świeże i tanie warzywa.

Makaron z boczkiem i papryką

Składniki 400 g makaronu świderki (fusilli)

250–300 g boczku wędzonego (lub bekonu), pokrojonego w paski

1 duża cebula

1 czerwona papryka

2 ząbki czosnku

2 łyżki oliwy (opcjonalnie, jeśli boczek jest chudy)

2–3 łyżki koncentratu pomidorowego lub 150 ml passaty (opcjonalnie)

1 łyżeczka słodkiej papryki

½ łyżeczki ostrej papryki (opcjonalnie)

sól i świeżo mielony pieprz

garść posiekanej natki pietruszki

Przygotowanie

Ugotuj makaron al dente według instrukcji na opakowaniu. Zachowaj około 100 ml wody z gotowania.

Na dużej patelni podsmaż boczek przez 5-7 minut, aż się zarumieni. Dodaj pokrojoną cebulę i smaż 3-4 minuty, aż zmięknie. Dodaj pokrojoną w kostkę paprykę i smaż kolejne 4-5 minut. Dodaj posiekany czosnek i smaż około 30 sekund.

Wymieszaj z koncentratem pomidorowym (lub passatą), dodaj słodką i ostrą paprykę oraz kilka łyżek wody z makaronu.

Wrzuć ugotowany makaron i dokładnie wymieszaj z sosem. Jeśli trzeba, dolej jeszcze trochę wody z gotowania, aby sos lepiej oblepił makaron. Dopraw pieprzem i ewentualnie solą (ostrożnie, ponieważ boczek jest słony). Posyp świeżą natką pietruszki i od razu podawaj.

Można dodać starty parmezan lub Grana Padano oraz płatki chili dla ostrzejszego smaku.



