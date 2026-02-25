Gotowe w kwadrans, idealne gdy masz chęć na batonika. Możesz jeść bez obaw o kalorie

Karolina Woźniak

Doskonała porcja białka, która nasyci na wiele godzin, a przy tym smak deseru. Te czekoladowe placki przygotujesz w mgnieniu oka. Nadadzą się na śniadanie lub kolację i doskonale zastąpią kupne, niezdrowe słodycze. Koniecznie wypróbuj, a będziesz do nich wracać.

Stos czekoladowych naleśników polanych płynną czekoladą, ułożony na brązowym talerzu, z wyciętym kawałkiem na widelcu, w tle słoik z czekoladą i niebieska tkanina.
Wyglądają jak deser, ale to doskonale zbilansowana propozycja na śniadanie czy kolacjęGaliya Assan123RF/PICSEL

Chęć na słodycze? Zrób te placki

Jeśli czasem aż korci cię, by zjeść coś słodkiego i szukasz rozwiązania, które nie powiększy obwodu brzucha, ale zapewni wspaniały, słodki smak i nasyci na długo, te placki będą dla ciebie idealnym wyborem. Zrobione z jogurtu i jajek, które pełne są białka stabiliazującego poziom cukru we krwi, dostarczą także wapnia by mieć zdrowe kości i mięśnie. Dodatek kakao, które świetnie poradzi sobie z wolnymi rodnikami i wesprze układ sercowo-naczyniowy sprawdzi się świetnie także u seniorów.

Kakaowe placuszki sprawdzą się zarówno dla osób na diecie, jak i tych, którym zależy, by urozmaicać swój jadłospis bez zwiększania ilości przyswajanych kalorii. Cała rodzina będzie się nimi zajadać jak deserem, choć to pełnowartościowy posiłek, który wspiera zdrowie.

Kakaowe placuszki - przepis

Osoba smaży czekoladowe placuszki na patelni, korzystając z łopatki kuchennej. Na stole obok znajdują się składniki potrzebne do przygotowania deseru: świeże figi, jajka, orzechy, kakao i miseczki z dodatkami.
Domowe placuszki kakaowe będą lepszym wyborem niż kupne, pełne pustych kalorii, słodycze123RF/PICSEL

Składniki

  • 250 g jogurtu naturalnego
  • 2 jajka
  • 2 łyżki cukru wanilinowego (lub erytrol, by było niskokalorycznie)
  • 180 g mąki pszennej
  • 2 łyżki ciemnego kakao
  • 1 łyżeczka proszku do pieczenia
  • 0,5 łyżeczki sody oczyszczonej
  • masło lub olej do smażenia (warto wybrać kokosowy)
15 min
1-2

Przygotowanie:

  1. Do miski włóż jogurt naturalny i wbij jajka, następnie dokładnie wymieszaj trzepaczką lub widelcem.
  2. Dodaj mąkę, kakao, cukier wanilinowy, proszek do pieczenia oraz sodę oczyszczoną.
  3. Wymieszaj całość krótko, tylko do połączenia składników - ciasto powinno być dość gęste.
  4. Rozgrzej patelnię na średnim ogniu i lekko natłuść ją masłem lub olejem.
  5. Nakładaj porcje ciasta (około 1-2 łyżki na jeden placek), zachowując odstępy.
  6. Smaż około 2-3 minuty, aż na powierzchni pojawią się pęcherzyki powietrza i spód się zarumieni.
  7. Obróć placuszki na drugą stronę i smaż kolejne 2 minuty do zrumienienia.
  8. Gotowe placuszki podawaj od razu, solo lub z dodatkami, np. owocami, jogurtem czy odrobiną miodu lub bezcukrowym syropem smakowym.

