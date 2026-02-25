Jeśli czasem aż korci cię, by zjeść coś słodkiego i szukasz rozwiązania, które nie powiększy obwodu brzucha, ale zapewni wspaniały, słodki smak i nasyci na długo, te placki będą dla ciebie idealnym wyborem. Zrobione z jogurtu i jajek, które pełne są białka stabiliazującego poziom cukru we krwi, dostarczą także wapnia by mieć zdrowe kości i mięśnie. Dodatek kakao, które świetnie poradzi sobie z wolnymi rodnikami i wesprze układ sercowo-naczyniowy sprawdzi się świetnie także u seniorów.