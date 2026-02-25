Gotowe w kwadrans, idealne gdy masz chęć na batonika. Możesz jeść bez obaw o kalorie
Doskonała porcja białka, która nasyci na wiele godzin, a przy tym smak deseru. Te czekoladowe placki przygotujesz w mgnieniu oka. Nadadzą się na śniadanie lub kolację i doskonale zastąpią kupne, niezdrowe słodycze. Koniecznie wypróbuj, a będziesz do nich wracać.
Chęć na słodycze? Zrób te placki
Jeśli czasem aż korci cię, by zjeść coś słodkiego i szukasz rozwiązania, które nie powiększy obwodu brzucha, ale zapewni wspaniały, słodki smak i nasyci na długo, te placki będą dla ciebie idealnym wyborem. Zrobione z jogurtu i jajek, które pełne są białka stabiliazującego poziom cukru we krwi, dostarczą także wapnia by mieć zdrowe kości i mięśnie. Dodatek kakao, które świetnie poradzi sobie z wolnymi rodnikami i wesprze układ sercowo-naczyniowy sprawdzi się świetnie także u seniorów.
Kakaowe placuszki sprawdzą się zarówno dla osób na diecie, jak i tych, którym zależy, by urozmaicać swój jadłospis bez zwiększania ilości przyswajanych kalorii. Cała rodzina będzie się nimi zajadać jak deserem, choć to pełnowartościowy posiłek, który wspiera zdrowie.
Kakaowe placuszki - przepis
Składniki
- 250 g jogurtu naturalnego
- 2 jajka
- 2 łyżki cukru wanilinowego (lub erytrol, by było niskokalorycznie)
- 180 g mąki pszennej
- 2 łyżki ciemnego kakao
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia
- 0,5 łyżeczki sody oczyszczonej
- masło lub olej do smażenia (warto wybrać kokosowy)
Przygotowanie:
- Do miski włóż jogurt naturalny i wbij jajka, następnie dokładnie wymieszaj trzepaczką lub widelcem.
- Dodaj mąkę, kakao, cukier wanilinowy, proszek do pieczenia oraz sodę oczyszczoną.
- Wymieszaj całość krótko, tylko do połączenia składników - ciasto powinno być dość gęste.
- Rozgrzej patelnię na średnim ogniu i lekko natłuść ją masłem lub olejem.
- Nakładaj porcje ciasta (około 1-2 łyżki na jeden placek), zachowując odstępy.
- Smaż około 2-3 minuty, aż na powierzchni pojawią się pęcherzyki powietrza i spód się zarumieni.
- Obróć placuszki na drugą stronę i smaż kolejne 2 minuty do zrumienienia.
- Gotowe placuszki podawaj od razu, solo lub z dodatkami, np. owocami, jogurtem czy odrobiną miodu lub bezcukrowym syropem smakowym.
