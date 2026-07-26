Spis treści: To nie pomidorowa ani rosół. Grecy od pokoleń zajadają się fasoladą Z czego przygotowuje się tradycyjną grecką fasoladę? Przepis na grecką fasoladę krok po kroku Jak ugotować fasolę, żeby zupa była kremowa i pełna smaku? Czy fasolada jest zdrowa? Właściwości greckiej zupy z fasoli Z czym podawać fasoladę? Grecy mają na to swój sposób

Fasolada na greckich stołach gości od pokoleń. Tradycyjna zupa była daniem biedoty, nie zawierała drogiego mięsa, a jej przepis opierał się na łatwo dostępnych i tanich warzywach. Warto sięgnąć po danie, które nada naszym tradycyjnym zupom fasolowym śródziemnomorskiego wymiaru.

To nie pomidorowa ani rosół. Grecy od pokoleń zajadają się fasoladą

Choć grecka kuchnia kojarzy się przede wszystkim z musaką, souvlakami czy sałatką grecką, mieszkańcy kraju nad Morzem Egejskim od wieków mają jeszcze jedno kulinarne dobro narodowe. Fasolada jest tak mocno zakorzeniona w tradycji, że bywa nazywana nawet narodową zupą Greków.

Jej historia sięga starożytności. Fasola i warzywa były łatwo dostępne, tanie i pożywne, dlatego stanowiły podstawę jadłospisu wielu mieszkańców regionu Morza Śródziemnego. Przepis przez lata ewoluował, jednak jego fundament pozostał ten sam. Biała fasola gotowana z warzywami i aromatyczną oliwą z oliwek to bogactwo błonnika, witamin i białka pochodzącego z roślin strączkowych.

Dziś fasoladę przygotowuje się zarówno w domach, jak i tradycyjnych greckich tawernach. Turyści mogą jej nie znać, ponieważ pojawia się na stole jesienią i zimą, kiedy organizm potrzebuje bardziej rozgrzania. Od naszej zupy fasolowej odróżnia ją obecność pomidorów i oliwy z oliwek. Próżno też w niej szukać boczku czy mięsa, choć jest bardzo sycąca.

Z czego przygotowuje się tradycyjną grecką fasoladę?

Tradycyjna grecka zupa doczekała się wielu wariantów, ale trzon jej przepisu pozostaje niezmienny. Najważniejszym składnikiem fasolady jest oczywiście biała fasola, najczęściej odmiana średniej wielkości, która po ugotowaniu staje się miękka i kremowa.

Do zupy dodaje się również marchewkę, cebulę, seler naciowy oraz pomidory lub przecier pomidorowy. Charakterystyczny smak zapewnia duża ilość dobrej jakości oliwy z oliwek, a także liście laurowe, pieprz i oregano. Niektóre gospodynie wzbogacają fasoladę o paprykę lub odrobinę ostrej papryczki, jednak klasyczna wersja bazuje na kilku prostych składnikach.

To właśnie minimalizm sprawia, że potrawa jest niedroga, a jednocześnie niezwykle aromatyczna. W przeciwieństwie do wielu innych sycących zup nie wymaga dodatku mięsa, aby skutecznie zaspokoić głód. Jest doskonałym wyborem dla wegetarian, którzy chcą urozmaicić swoją dietę o nuty znad Morza Egejskiego.

Przepis na grecką fasoladę krok po kroku

Przygotowanie fasolady nie jest skomplikowane, choć wymaga odrobiny cierpliwości. Tradycyjny przepis opiera się na suchej fasoli, która wymaga wcześniejszego namoczenia. Wszystkie składniki na zupę są w Polsce łatwo dostępne.

Składniki:

300 g suchej białej fasoli;

około 1,5-2 l wody.

2 marchewki;

2 łodygi selera naciowego;

1 duża cebula;

3 ząbki czosnku;

400 g krojonych pomidorów z puszki;

4 łyżki oliwy z oliwek;

2 liście laurowe;

sól i pieprz do smaku;

1 łyżeczka suszonego oregano.

Sposób przygotowania:

Fasolę zalej zimną wodą i pozostaw na noc do namoczenia. Następnego dnia odcedź ją, przełóż do garnka i zalej świeżą wodą. Dodaj liście laurowe i łyżkę oliwy z oliwek i gotuj na małym ogniu, aż zacznie mięknąć (ok. 45 minut).

Marchewkę obierz i pokrój w plasterki, cebulę obierz i poszatkuj, pokrój selera. Na patelni rozgrzej oliwę i podsmaż na niej pokrojone warzywa. Na koniec dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek i smaż jeszcze przez 2 minuty.

Do podsmażonych warzyw dodaj pomidory i oregano, mieszaj, aż do połączenia składników. Zawartość patelni przełóż do garnka z fasolą i gotuj jeszcze przez 20 minut, aż składniki się przegryzą. Na koniec dopraw solą i pieprzem. Już na talerzach fasoladę można doprawić świeżym sokiem z cytryny lub octem winnym.

Jak ugotować fasolę, żeby zupa była kremowa i pełna smaku?

Sekretem udanej fasolady jest odpowiednio ugotowana fasola. Warto pamiętać o jej wcześniejszym namoczeniu, które skraca czas gotowania i sprawia, że ziarna równomiernie miękną. Idealnie ugotowane powinny zachować swój kształt, ale rozlewać się na języku w aksamitną papkę.

Grecy często nie śpieszą się z przygotowaniem tej potrawy. Fasola gotowana powoli na niewielkim ogniu zachowuje strukturę, a jednocześnie staje się delikatna i maślana. Aby uzyskać gęstszą konsystencję, można pod koniec gotowania rozgnieść część fasoli łyżką lub blenderem ręcznym. Dzięki temu zupa naturalnie zgęstnieje bez dodatku mąki czy śmietany.

Znaczenie ma także oliwa. Dodana podczas gotowania nadaje fasoladzie charakterystyczny śródziemnomorski aromat i sprawia, że smak warzyw staje się bardziej wyrazisty.

Fasolada w każdym greckim domu smakuje nieco inaczej. Erhan Inga 123RF/PICSEL

Czy fasolada jest zdrowa? Właściwości greckiej zupy z fasoli

Fasolada uchodzi za jedną z najzdrowszych potraw tradycyjnej kuchni greckiej. Łączy w sobie dużą ilość błonnika, białka roślinnego oraz witamin i składników mineralnych pochodzących z warzyw. Jest przy tym bardzo pożywna i zapewnia uczucie sytości na długo. Po jej spożyciu z pewnością nikomu nie grożą napady wilczego apetytu.

Biała fasola dostarcza m.in. potasu, żelaza, magnezu i kwasu foliowego. Dzięki wysokiej zawartości błonnika pomaga utrzymać uczucie sytości przez dłuższy czas i wspiera prawidłową pracę układu pokarmowego. Jest też doskonałym źródłem białka w tym wegetariańskim daniu.

Z kolei oliwa z oliwek, będąca ważnym elementem diety śródziemnomorskiej, jest źródłem cennych nienasyconych kwasów tłuszczowych. W efekcie jedna miska fasolady dostarcza wielu wartości odżywczych, a jednocześnie nie obciąża organizmu tak jak ciężkie, tłuste dania.

Z jedzeniem fasolady powinny jednak uważać osoby cierpiące na dnę moczanową i choroby nerek. Warzywa strączkowe zawierają dużą ilość puryn i szczawianów, które mogą podnosić poziom kwasu moczowego i stać się przyczyną powstawania złogów. Przeciwwskazaniem są też choroby układu pokarmowego, takie jak owrzodzenia, refluks czy zespół jelita drażliwego.

Z czym podawać fasoladę? Grecy mają na to swój sposób

W Grecji fasoladę jada się z chrupkim pieczywem, które pozwala wykorzystać każdą kroplę aromatycznego wywaru. Na stole obok niej lądują zwykle talerzyki z dodatkami, z których każdy może korzystać według własnego upodobania. Wśród nich znajdują się pokrojone oliwki, kawałki sera feta, marynowane warzywa czy fileciki z małych ryb. Obok tych dodatków znajdziemy pokrojone w ćwiartki cytryny lub limonki oraz ocet winny i oliwę. Wielu Greków doprawia nimi zupę już na talerzu.

Fasolada to jednak z tych zup, które w każdym domu smakują nieco inaczej. Wiele zależy tu od stosowanych warzyw i dodatków. W zależności od kulinarnego gustu, można ją przyrządzić bardziej na ostro lub na słodko. Doskonale sprawdza się zarówno jako obiad, jak i pożywna kolacja. Jak wiele sycących zup, następnego dnia smakuje jeszcze lepiej niż tuż po ugotowaniu.



