Spis treści: Co to są tzatziki? Dlaczego sos tzatziki jest dobrym wyborem w upały? Jak wspieraja jelita? Ile kalorii ma sos? Jak przygotować domowy sos tzatziki? Kto szczególnie powinien włączyć sos do letniego menu?

Co to są tzatziki?

Sos tzatziki należy do kulinarnych symboli Grecji, rozpoznawalnych niemal równie łatwo jak biel cykladzkich domów czy błękit Morza Egejskiego. Gęsty, orzeźwiający sos powstaje z odsączonego jogurtu, świeżego ogórka, czosnku, oliwy z oliwek oraz odrobiny octu winnego lub soku z cytryny. W greckich tawernach najczęściej trafia na stół jako meze - niewielka przekąska przeznaczona do wspólnego biesiadowania. Doskonale komponuje się z pitą, souvlakami, pieczonymi warzywami, rybami i daniami z rusztu. Jego siła tkwi w harmonii smaków: kremowa tekstura jogurtu łagodzi pikanterię czosnku, ogórek wnosi chłodną świeżość, a wysokiej jakości oliwa domyka całość głębokim, maślanym finiszem.

Sos tzatziki z warzywami 123RF/PICSEL

Korzenie tej potrawy sięgają jednak znacznie dalej niż współczesna Grecja. Historycy kulinariów wskazują, że podobne kompozycje przygotowywano od stuleci na obszarze Bałkanów, Anatolii, Persji i Kaukazu. W regionach zmagających się z wysokimi temperaturami fermentowane mleko stanowiło cenny element codziennej diety. Zachowywało świeżość dłużej niż zwykłe mleko, dostarczało energii i świetnie współgrało z sezonowymi warzywami. Wiele źródeł podaje, że nazwa "tzatziki" wywodzi się od tureckiego słowa "cacık", oznaczającego pokrewne danie przygotowywane z jogurtu i aromatycznych dodatków.

Grecy nadali tej recepturze własny, charakterystyczny rys. W przeciwieństwie do bardziej płynnych wariantów spotykanych w innych krajach regionu, ich wersja sosu zachwyca zwartą, aksamitną konsystencją. Dawniej wykorzystywano przede wszystkim jogurt z mleka owczego lub koziego, pozbawiony nadmiaru serwatki. Wówczas powstawał kremowy dodatek, który nie spływał z pieczywa ani grillowanych potraw.

Dlaczego sos tzatziki jest dobrym wyborem w upały?

Kiedy słupek rtęci przekracza 30 stopni Celsjusza, organizm zwiększa utratę wody i składników mineralnych wraz z potem, a ciężkie, tłuste potrawy często powodują uczucie senności i dyskomfortu. Z tego powodu w krajach śródziemnomorskich od pokoleń popularnością cieszą się lekkie dodatki oparte na warzywach i fermentowanych produktach mlecznych.

Sos tzatziki doskonale wpisują się w ten model żywienia, ponieważ jego głównym składnikiem jest ogórek, który w około 95-96 proc. składa się z wody. W 100 g dostarcza zaledwie około 15 kcal, a jednocześnie zawiera niewielkie ilości potasu, magnezu, witaminy K i witaminy C. Pomaga więc zwiększyć podaż płynów bez znaczącego podnoszenia kaloryczności posiłku.

Drugim bohaterem tego greckiego klasyka jest jogurt. Tradycyjne tzatziki przygotowuje się z gęstego jogurtu greckiego, który zawiera więcej białka niż zwykły jogurt naturalny. W zależności od rodzaju dostarcza około 8-10 g białka w 100 g produktu, a także wapń, fosfor, witaminę B12 i ryboflawinę. Sos nie pełni wyłącznie roli dodatku smakowego, lecz wnosi również składniki odżywcze wspierające mięśnie, układ nerwowy i zdrowie kości.

Jak wspieraja jelita?

Korzystny wpływ sosu na jelita wynika przede wszystkim z obecności jogurtu, który należy do produktów fermentowanych, a te od lat są badane pod kątem wpływu na mikrobiotę, czyli zespół bakterii i innych mikroorganizmów żyjących w przewodzie pokarmowym. Według przeglądu, opublikowanego w 2025 roku w "Journal of Clinical Medicine", probiotyki, prebiotyki, synbiotyki i postbiotyki mogą wspierać równowagę mikrobioty, wzmacniać barierę jelitową, sprzyjać powstawaniu krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych oraz uczestniczyć w regulacji odpowiedzi odpornościowej organizmu,

Według przeglądu, opublikowanego w 2025 roku w "Nutrition Reviews", regularne spożywanie jogurtu wiązało się z poprawą części objawów ze strony przewodu pokarmowego, m.in. wzdęć, dyskomfortu jelitowego, zaparć czy niektórych dolegliwości związanych z zespołem jelita drażliwego. Efekty zależą jednak od rodzaju produktu, zastosowanych szczepów bakterii oraz indywidualnych cech organizmu. W przypadku jogurtu greckiego dodatkową zaletą jest wysoka zawartość białka i zwykle niższa ilość laktozy niż w tradycyjnych jogurtach.

Czosnek i ogórek również wykazują korzystny wpływ na jelita. Czosnek zawiera fruktany, w tym inulinę, czyli związki zaliczane do naturalnych prebiotyków. Stanowią one pożywkę dla części korzystnych bakterii jelitowych. Mogą sprzyjać rozwojowi bakterii z rodzaju Bifidobacterium, które często uznawane są za jeden z elementów zdrowej mikrobioty. Ogórki dostarczają z kolei niewielkich ilości błonnika, polifenoli i innych substancji roślinnych, które również są źródłem składników odżywczych dla mikroorganizmów zamieszkujących przewód pokarmowy.

Ile kalorii ma sos?

Sos tzatziki dostarcza stosunkowo niewiele kalorii, ale jego wartość energetyczna zależy przede wszystkim od rodzaju użytego jogurtu oraz ilości oliwy z oliwek. W klasycznej domowej wersji, przygotowanej z jogurtu greckiego o obniżonej zawartości tłuszczu, świeżego ogórka, czosnku i niewielkiego dodatku oliwy, 100 g sosu dostarcza zazwyczaj od około 60 do 90 kcal. Jeśli bazą jest pełnotłusty jogurt, a oliwy jest więcej, kaloryczność może wzrosnąć do około 100-130 kcal na 100 g.

Nic nie stoi na przeszkodzie, by grecki sos urozmaicić szczypiorkiem 123RF/PICSEL

Sosy majonezowe często przekraczają 500 kcal w 100 g produktu, ponieważ ich podstawowym składnikiem jest tłuszcz. Sos tzatziki opiera się natomiast głównie na jogurcie i warzywach. W codziennej diecie najczęściej wystarcza porcja sosu wynosząca około 50-70 g, czyli 2 lub 3 duże łyżki.

Jak przygotować domowy sos tzatziki?

Greccy kucharze od lat powtarzają, że o dobrym smaku decydują przede wszystkim jakość i świeżość składników.

Składniki:

500 g gęstego jogurtu greckiego;

1 duży ogórek;

2-3 ząbki czosnku (lub więcej, jeśli wolisz ostrzejszy smak);

1-2 łyżki oliwy extra virgin;

1 łyżka octu winnego lub kilka kropel soku z cytryny;

sól i pieprz do smaku;

opcjonalnie odrobina koperku lub mięty.

Przygotowanie:

Umyj ogórek i zetrzyj go na tarce o grubych oczkach. Lekko posól startą masę i odstaw na około 10-15 minut, aby warzywo puściło sok. Następnie przełóż ogórek na sitko lub do czystej ściereczki i bardzo dokładnie odciśnij nadmiar płynu. Przełóż jogurt grecki do miski, dodaj przeciśnięty przez praskę lub drobno starty czosnek i wlej oliwę oraz ocet winny lub sok z cytryny. Całość delikatnie wymieszaj, dodaj odciśnięty ogórek i dopraw niewielką ilością soli i świeżo mielonym pieprzem. Jeśli lubisz bardziej ziołowy smak, dodaj drobno posiekany koperek lub miętę. Ponownie wymieszaj, aż składniki połączą się w jednolitą, kremową masę. Przykryj miskę i wstaw do lodówki na minimum 30 minut. Jeszcze lepszy efekt uzyskasz po 1-2 godzinach chłodzenia.

Sos można podawać jako dodatek do ciepłej pity, grillowanego kurczaka, ryb, pieczonych ziemniaków, młodych warzyw, cukinii, bakłażana, pomidorów albo jako lekki sos do kanapek i wrapów.

Kto szczególnie powinien włączyć sos do letniego menu?

Sos tzatziki to dobry wybór dla osób, które latem chcą jeść lżej, ale bez rezygnowania z sycących posiłków. Sprawdzą się zwłaszcza u tych, którzy źle znoszą ciężkie sosy, majonezowe dodatki i tłuste dania z grilla. Po tzatziki mogą też sięgać osoby kontrolujące masę ciała. Kilka łyżek sosu wystarczy, by podkręcić smak dania, bez dokładania dużej liczby kalorii.

Warto uwzględnić je także w diecie osób dbających o jelita. Naturalny jogurt grecki należy do produktów fermentowanych, a czosnek zawiera związki, które mogą sprzyjać rozwojowi korzystnych bakterii jelitowych. Sos tzatziki nie jest lekiem ani "cudownym" probiotykiem, ale może być prostym sposobem na częstsze włączanie fermentowanego nabiału do codziennego menu.

Ten sos powinni jeść również seniorzy i osoby aktywne fizycznie. Jogurt dostarcza białka potrzebnego mięśniom oraz wapnia i fosforu ważnych dla kości.





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