Spis treści: Cukinie - warzywa uwielbiane przez Greków Jak Grecy wykorzystują cukinie w kuchni? Te potrawy pozytywnie zaskoczą smakiem

Cukinie - warzywa uwielbiane przez Greków

Grecja to jeden z ulubionych, wakacyjnych destynacji Polaków. Uwielbiamy wracać tam z uwagi na wyśmienitą pogodę, lazurową wodę, malownicze plaże, jak również wyjątkową kuchnię śródziemnomorską, która uchodzi za najzdrowszą na świcie. Do tradycyjnych greckich potraw w zależności od regionu kraju należą m.in.: musaka, soulvaki, gyros, stifado lub kokkinisto.

Grecy uwielbiają zarówno wyraziste dania mięsne jak i te wegetariańskie, przygotowywane na bazie świeżych, regionalnych produktów. W kraju tym jednym z najpopularniejszych, uprawianych na dużą skalę warzyw są cukinie, którymi zajadają się także Polacy. To warzywo jest niezwykle uniwersalne, smaczne, a do tego bardzo zdrowe. Jeśli myślisz, że z cukinii można zrobić jedynie zupę, to zdziwisz się, jak wiele pyszności potrafią wyczarować z tego jednego warzywa Grecy.

Jak Grecy wykorzystują cukinie w kuchni? Te potrawy pozytywnie zaskoczą smakiem

Cukinie to warzywa, które można w kuchni wykorzystać na milion sposobów. Sprawdzą się jako wytrawna przekąska, składnik zapiekanek, potrawek, omletów, zup, gulaszy, placków, ale również mogą zostać wykorzystane do słodkich i słonych wypieków. Warto korzystać z nich przede wszystkim w sezonie, bo wykazują wówczas najwięcej korzystnych dla zdrowia właściwości - świetnie nawadniają, mają niewiele kalorii, posiadają niski indeks glikemiczny i są bogactwem witamin, minerałów oraz błonnika. Dodatkowo ich neutralny, delikatny smak sprawia, że świetnie komponują się w wielu potrawach - przejmują smaki i aromaty wszystkich składników, z którymi są przygotowywane. Nic więc dziwnego, że słynący z imponujących umiejętności kulinarnych Grecy tak bardzo je uwielbiają. Do jakich konkretnie dań wykorzystują te warzywa?

Grecką potrawą są m.in. faszerowane kwiaty cukinii, obtoczone w cieście naleśnikowym 123RF/PICSEL

Kolokithokeftedes - to tradycyjne greckie placki lub krokiety z tartej cukinii, których kluczowym składnikiem jest wysokiej jakości, słona feta, świeża mięta, koperek oraz pietruszka. Najczęściej serwowane są z sosem tzatziki.

Kolokithakia tiganita - cienkie plastry lub słupki cukinii lekko przyprawione, zapanierowane w mące i usmażone na głębokim tłuszczu. Zwykle serwuje się je z sosem czosnkowym lub dipem ze świeżego jogurtu greckiego.

Gemista - wydrążone cukinie pieczone w piekarniku, nafaszerowane ryżem wraz z aromatyczną mięta, pietruszką i oliwą. Niekiedy przyrządzane są także z dodatkiem mięsa mielonego.

Mieszkańcy Grecji wykorzystują cukinie również do przygotowywania gulaszy czy potrawek. Przykładem jest danie o nazwie briam - tradycyjna grecka zapiekanka z pieca, w skład której wchodzą cukinia, ziemniaki, bakłażany, cebula, pomidory i oliwa. Greccy kucharze uwielbiają przyrządzać też kwiaty cukinii - faszerują je mięsem mielonym lub mieszanką serów, a następnie panierują i smażą obtoczone w cieście naleśnikowych. Wszystkie te potrawy możesz z łatwością odtworzyć w swojej kuchni. Sezon na cukinie w pełni, dlatego warto korzystać z wyjątkowości tych warzyw.

Przekonaj się, jak prosto przygotować pyszne dania, które zachwycą rodzinę i gości. Inspiracje kulinarne czekają na ciebie kobieta.interia.pl/kuchnia. Odkryj nowe smaki i pomysły na każdy dzień.

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