Spis treści: Czym jest horiatiki? Co znajduje się w tradycyjnej sałatce horiatiki? Dlaczego sałatka horiatiki jest zdrowa? Czy horiatiki pomaga podczas upałów? Jak przygotować prawdziwą horiatiki? Z czym podawać horiatiki?

Czym jest horiatiki?

Sałatka grecka, znana w swojej ojczyźnie jako horiatiki (sałatka wiejska), to kultowe danie kuchni śródziemnomorskiej, będące prawdziwym triumfem kulinarnej prostoty. Składa się z zaledwie kilku składników: pomidorów, ogórków, cebuli, oliwek, sera feta, oliwy oraz przypraw.

Sałka ta ma ok. 300-400 kcal w porcji i jest bogata w zdrowe tłuszcze oraz antyoksydanty chroniące serce. To także symbol greckiego stylu życia - opartego na naturze, niespiesznego i celebrowanego przy wspólnym stole. Horiatiki to obowiązkowy punkt na letnim stole, a dzięki wykorzystaniu ogólnodostępnych składników, można ją z powodzeniem przygotować także w polskiej kuchni.

Co znajduje się w tradycyjnej sałatce horiatiki?

Tradycyjna sałatka horiatiki to kompozycja oparta na kilku prostych, klasycznych składnikach. Jej bazę stanowią pokrojone w duże kawałki dojrzałe pomidory, chrupiące ogórki gruntowe oraz pokrojona w cienkie krążki czerwona cebula. Do warzyw dodaje się mięsiste, ciemnofioletowe oliwki Kalamata, a na samym wierzchu układa się cały blok pełnotłustego sera feta. Całość skrapia się oliwą z pierwszego tłoczenia oraz sokiem z cytryny, a wyjątkowy aromat nadają suszone oregano, sól morska i świeżo mielony pieprz.

Klasyczna receptura jest bardzo restrykcyjna - nie znajdziemy w niej popularnych składników, takich jak papryka czy kapary, które bywają dodawane do nowoczesnych wersji. Oczywiście można je uwzględnić, jednak warto mieć na uwadze, że w takiej odsłonie horiatiki będzie mniej tradycyjne i wierne oryginałowi.

Dlaczego sałatka horiatiki jest zdrowa?

Tradycyjna sałatka horiatiki zawiera mnóstwo składników odżywczych. Dostarczają ich m.in. oliwa z pierwszego tłoczenia oraz oliwki Kalamata, które są bogate w jednonienasycone kwasy tłuszczowe (głównie kwas oleinowy). Wspierają one układ krążenia, pomagają obniżyć poziom "złego" cholesterolu (LDL) i działają przeciwzapalnie. Poza tym jest również niezbędny, aby organizm mógł przyswoić witaminy rozpuszczalne w tłuszczach (A, D, E, K) zawarte w pozostałych warzywach.

Stanowiące bazę sałatki dojrzałe pomidory i ogórki to świetny sposób na nawodnienie organizmu. Pomidory są doskonałym źródłem likopenu - silnego antyoksydantu, który chroni komórki przed uszkodzeniami, wspiera wzrok i wykazuje działanie antynowotworowe. Co ciekawe, likopen wchłania się znacznie lepiej w towarzystwie tłuszczu, czyli wspomnianej oliwy. Z kolei ogórki dostarczają błonnika, wspierając trawienie i mają bardzo niską kaloryczność.

Kolejnym składnikiem jest czerwona cebula, która zawiera kwercetynę - silny związek o działaniu przeciwzapalnym, przeciwwirusowym i antyalergicznym. Sok z cytryny dostarcza dużo witaminy C, która nie tylko wspiera odporność, ale też poprawia kondycję skóry. Nie można zapomnieć także o fecie, która jest źródłem wapnia oraz białka. Wapń jest ważny dla kości i zębów, a także dla prawidłowej pracy mięśni. Feta zawiera witaminy z grupy B (szczególnie B12) oraz cynk. Z kolei oregano zawiera karwakrol i tymol, które wspierają układ pokarmowy i pomagają walczyć z drobnoustrojami w organizmie.

Horiatiki to ważny element diety śródziemnomorskiej, uważanej za najzdrowszą dietę świata. Sałatkę można przygotować w kilka chwil i dostarczyć organizmowi niezbędnych składników odżywczych. Mogą ją jeść zarówno seniorzy, jak i dzieci. W przypadku nietolerancji laktozy warto zastąpić ser feta zamiennikiem bez laktozy lub tofu. Osoby na diecie niskosodowej mogą dodać mniej oliwek i sera, które są słone.

Grecka sałatka powstała w latach 60. lub wczesnych 70. XX wieku. Obecnie króluje na letnich stołach nie tylko w Grecji. 123RF/PICSEL

Czy horiatiki pomaga podczas upałów?

Sałatka horiatiki to dobre danie na upały. Dlaczego? Ponieważ jej bazą są pomidory oraz ogórki, które w przeważającej części składają się właśnie z wody. Poza tym latem jedynym sposobem organizmu na chłodzenie jest pocenie się, co wiąże się z wypłukiwaniem z organizmu ważnych minerałów i soli. Horiatiki zawiera ser feta oraz oliwki Kalamata, które są naturalnie słone. Dzięki temu sałatka działa jak naturalny izotonik - pomaga uzupełnić sód i inne minerały utracone wraz z potem, chroniąc przed odwodnieniem.

Warto także pamiętać, że w czasie upałów układ krążenia i tak pracuje na najwyższych obrotach. Ciężkie, tłuste i gorące potrawy dodatkowo obciążyłyby organizm, zmuszając go do marnowania energii na trudne trawienie. Horiatiki syci, ale nie obciąża żołądka ani serca.

Jak przygotować prawdziwą horiatiki?

Horiatiki przygotujesz w mniej niż 10 minut. Z podanego przepisu wyjdzie ci dwie porcje dania. Możesz je podawać od razu lub bo lekkim schłodzeniu.

Składniki:

2 dojrzałe pomidory;

1 ogórek gruntowy;

1 mała czerwona cebula;

100 g fety (pełnotłusta, najlepiej z lodówki);

5-6 oliwek Kalamata;

2 łyżki oliwy extra virgin;

sok z ćwiartki cytryny;

sól morska do smaku;

świeżo mielony pieprz do smaku;

suszone oregano.

Sposób przygotowania:

Pomidory pokrój w duże kawałki, ogórka w plastry lub połówki, a cebulę w cienkie krążki. Układaj warzywa na talerzu lub w misce. Na samym wierzchu połóż cały kawałek fety i rozrzuć wokół niego oliwki. Całość skrop oliwą oraz sokiem z cytryny. Na koniec wszystko dopraw oregano, odrobiną soli i świeżo mielonym pieprzem. Przy czym nie syp za dużo soli (jeśli nie lubisz słonych dań możesz całkowicie z niej zrezygnować), feta i oliwki są naturalnie słone. Dodatkowo zamiast oregano możesz użyć także bazylii lub mięty.

Czy lubisz sałatkę grecką? Uwielbiam, często ją przygotowuję Jem ją głównie na wakacjach Lubię, ale rzadko robię To nie moje smaki Zagłosuj

Z czym podawać horiatiki?

Tradycyjna sałatka horiatiki jest na tyle sycąca, że w upalne dni może stanowić samodzielny, lekki posiłek. Niemniej chcąc stworzyć z niej pełne danie obiadowe lub grecką ucztę, doskonale komponuje się z prostymi, śródziemnomorskimi smakami. Klasycznym dodatkiem jest chleb na zakwasie z chrupiącą skórką lub pita. Poza tym horiatiki genialnie przełamuje smak pieczonych i grillowanych mięs, dodając im świeżości.

Horiatiki można podać także jako element większego stołu z przekąskami. Świetnie pasują do niej sos tzatziki, pieczone ziemniaki z dodatkiem cytryny, czosnku i oregano czy też dolmades, czyli ryż zawijany w liście winogron.





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