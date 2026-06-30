Greczynki jedzą ją przez całe lato. Ta sałatka syci i wspiera serce
Prostota, tradycja i esencja słońca na jednym talerzu. Horiatiki to sałatka, która dla Greków jest symbolem narodowej dumy i więzi łączących ludzi przy wspólnym stole. W czym tkwi sekret tego kulinarnego fenomenu i dlaczego świat oszalał na punkcie tak prostego połączenia smaków? Podpowiadamy, dlaczego warto przyrządzić to danie i jak zrobić wersję najbliższą oryginałowi.
Spis treści:
- Czym jest horiatiki?
- Co znajduje się w tradycyjnej sałatce horiatiki?
- Dlaczego sałatka horiatiki jest zdrowa?
- Czy horiatiki pomaga podczas upałów?
- Jak przygotować prawdziwą horiatiki?
- Z czym podawać horiatiki?
Czym jest horiatiki?
Sałatka grecka, znana w swojej ojczyźnie jako horiatiki (sałatka wiejska), to kultowe danie kuchni śródziemnomorskiej, będące prawdziwym triumfem kulinarnej prostoty. Składa się z zaledwie kilku składników: pomidorów, ogórków, cebuli, oliwek, sera feta, oliwy oraz przypraw.
Sałka ta ma ok. 300-400 kcal w porcji i jest bogata w zdrowe tłuszcze oraz antyoksydanty chroniące serce. To także symbol greckiego stylu życia - opartego na naturze, niespiesznego i celebrowanego przy wspólnym stole. Horiatiki to obowiązkowy punkt na letnim stole, a dzięki wykorzystaniu ogólnodostępnych składników, można ją z powodzeniem przygotować także w polskiej kuchni.
Co znajduje się w tradycyjnej sałatce horiatiki?
Tradycyjna sałatka horiatiki to kompozycja oparta na kilku prostych, klasycznych składnikach. Jej bazę stanowią pokrojone w duże kawałki dojrzałe pomidory, chrupiące ogórki gruntowe oraz pokrojona w cienkie krążki czerwona cebula. Do warzyw dodaje się mięsiste, ciemnofioletowe oliwki Kalamata, a na samym wierzchu układa się cały blok pełnotłustego sera feta. Całość skrapia się oliwą z pierwszego tłoczenia oraz sokiem z cytryny, a wyjątkowy aromat nadają suszone oregano, sól morska i świeżo mielony pieprz.
Klasyczna receptura jest bardzo restrykcyjna - nie znajdziemy w niej popularnych składników, takich jak papryka czy kapary, które bywają dodawane do nowoczesnych wersji. Oczywiście można je uwzględnić, jednak warto mieć na uwadze, że w takiej odsłonie horiatiki będzie mniej tradycyjne i wierne oryginałowi.
Dlaczego sałatka horiatiki jest zdrowa?
Tradycyjna sałatka horiatiki zawiera mnóstwo składników odżywczych. Dostarczają ich m.in. oliwa z pierwszego tłoczenia oraz oliwki Kalamata, które są bogate w jednonienasycone kwasy tłuszczowe (głównie kwas oleinowy). Wspierają one układ krążenia, pomagają obniżyć poziom "złego" cholesterolu (LDL) i działają przeciwzapalnie. Poza tym jest również niezbędny, aby organizm mógł przyswoić witaminy rozpuszczalne w tłuszczach (A, D, E, K) zawarte w pozostałych warzywach.
Stanowiące bazę sałatki dojrzałe pomidory i ogórki to świetny sposób na nawodnienie organizmu. Pomidory są doskonałym źródłem likopenu - silnego antyoksydantu, który chroni komórki przed uszkodzeniami, wspiera wzrok i wykazuje działanie antynowotworowe. Co ciekawe, likopen wchłania się znacznie lepiej w towarzystwie tłuszczu, czyli wspomnianej oliwy. Z kolei ogórki dostarczają błonnika, wspierając trawienie i mają bardzo niską kaloryczność.
Kolejnym składnikiem jest czerwona cebula, która zawiera kwercetynę - silny związek o działaniu przeciwzapalnym, przeciwwirusowym i antyalergicznym. Sok z cytryny dostarcza dużo witaminy C, która nie tylko wspiera odporność, ale też poprawia kondycję skóry. Nie można zapomnieć także o fecie, która jest źródłem wapnia oraz białka. Wapń jest ważny dla kości i zębów, a także dla prawidłowej pracy mięśni. Feta zawiera witaminy z grupy B (szczególnie B12) oraz cynk. Z kolei oregano zawiera karwakrol i tymol, które wspierają układ pokarmowy i pomagają walczyć z drobnoustrojami w organizmie.
Horiatiki to ważny element diety śródziemnomorskiej, uważanej za najzdrowszą dietę świata. Sałatkę można przygotować w kilka chwil i dostarczyć organizmowi niezbędnych składników odżywczych. Mogą ją jeść zarówno seniorzy, jak i dzieci. W przypadku nietolerancji laktozy warto zastąpić ser feta zamiennikiem bez laktozy lub tofu. Osoby na diecie niskosodowej mogą dodać mniej oliwek i sera, które są słone.
Czy horiatiki pomaga podczas upałów?
Sałatka horiatiki to dobre danie na upały. Dlaczego? Ponieważ jej bazą są pomidory oraz ogórki, które w przeważającej części składają się właśnie z wody. Poza tym latem jedynym sposobem organizmu na chłodzenie jest pocenie się, co wiąże się z wypłukiwaniem z organizmu ważnych minerałów i soli. Horiatiki zawiera ser feta oraz oliwki Kalamata, które są naturalnie słone. Dzięki temu sałatka działa jak naturalny izotonik - pomaga uzupełnić sód i inne minerały utracone wraz z potem, chroniąc przed odwodnieniem.
Warto także pamiętać, że w czasie upałów układ krążenia i tak pracuje na najwyższych obrotach. Ciężkie, tłuste i gorące potrawy dodatkowo obciążyłyby organizm, zmuszając go do marnowania energii na trudne trawienie. Horiatiki syci, ale nie obciąża żołądka ani serca.
Jak przygotować prawdziwą horiatiki?
Horiatiki przygotujesz w mniej niż 10 minut. Z podanego przepisu wyjdzie ci dwie porcje dania. Możesz je podawać od razu lub bo lekkim schłodzeniu.
Składniki:
- 2 dojrzałe pomidory;
- 1 ogórek gruntowy;
- 1 mała czerwona cebula;
- 100 g fety (pełnotłusta, najlepiej z lodówki);
- 5-6 oliwek Kalamata;
- 2 łyżki oliwy extra virgin;
- sok z ćwiartki cytryny;
- sól morska do smaku;
- świeżo mielony pieprz do smaku;
- suszone oregano.
Sposób przygotowania:
Pomidory pokrój w duże kawałki, ogórka w plastry lub połówki, a cebulę w cienkie krążki. Układaj warzywa na talerzu lub w misce. Na samym wierzchu połóż cały kawałek fety i rozrzuć wokół niego oliwki. Całość skrop oliwą oraz sokiem z cytryny. Na koniec wszystko dopraw oregano, odrobiną soli i świeżo mielonym pieprzem. Przy czym nie syp za dużo soli (jeśli nie lubisz słonych dań możesz całkowicie z niej zrezygnować), feta i oliwki są naturalnie słone. Dodatkowo zamiast oregano możesz użyć także bazylii lub mięty.
Z czym podawać horiatiki?
Tradycyjna sałatka horiatiki jest na tyle sycąca, że w upalne dni może stanowić samodzielny, lekki posiłek. Niemniej chcąc stworzyć z niej pełne danie obiadowe lub grecką ucztę, doskonale komponuje się z prostymi, śródziemnomorskimi smakami. Klasycznym dodatkiem jest chleb na zakwasie z chrupiącą skórką lub pita. Poza tym horiatiki genialnie przełamuje smak pieczonych i grillowanych mięs, dodając im świeżości.
Horiatiki można podać także jako element większego stołu z przekąskami. Świetnie pasują do niej sos tzatziki, pieczone ziemniaki z dodatkiem cytryny, czosnku i oregano czy też dolmades, czyli ryż zawijany w liście winogron.