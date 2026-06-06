Spis treści: Co oprócz mięsa na grilla? Ser halloumi na grilla. W jaki sposób go przygotować?

Co oprócz mięsa na grilla?

Grillowanie nie musi ograniczać się jedynie do przyrządzania kiełbasek, szaszłyków, karkówki czy drobiowych filetów. Wiele osób dla zachowania równowagi lubi sięgać też po lżejsze, wegetariańskie specjały. Doskonałą opcją do potraw z grilla będzie oczywiście sałatka ze świeżymi, sezonowymi warzywami. Na grilla warto też przygotować pokrojone papryki, cukinie, bakłażany, szparagi, pieczarki oraz cebule, które świetnie sprawdzą się jako dodatek do mięs. Rarytasami, bez których wiele osób nie wyobraża sobie grillowania są także sery - wśród Polaków największym zainteresowaniem cieszy się camembert. Istnieje jednak jeszcze jeden, zdaniem wielu dużo lepszy w smaku - halloumi. Można dostać go w każdym dyskoncie, jest lekko słony, o zwartej konsystencji i nie rozpada się pod wpływem temperatury. W jaki sposób należy go ugrillować, aby był smaczny i wyglądał apetycznie?

Ser halloumi może być smacznym dodatkiem do sałatek i kanapek - zarówno ze słodkimi jak i słonymi dodatkami 123RF/PICSEL

Ser halloumi na grilla. W jaki sposób go przygotować?

Ser halloumi będzie doskonałym dodatkiem do potraw z grilla, a dla wegetarian - zamiennikiem mięsa. Stanowi bowiem źródło pełnowartościowego białka oraz wapnia. Jest to ser półtrwardy pochodzący z Cypru, wytwarzany z mieszanki sera koziego i owczego. Usmażony na patelni czy też ugrillowany doskonale nadaje się do zjedzenia solo lub jako dodatek do sałatek, kanapek czy tortilli. Jego unikalna receptura sprawia, że nie topi się pod wpływem ciepła, jednak zanim osiągnie złocisty kolor należy uzbroić się w cierpliwość.

Aby ugrillować ser halloumi warto przygotować wcześniej aluminiowe tacki (jeśli używasz grilla elektrycznego nie jest to koniecznie).

Ser należy pokroić w niezbyt cienkie plastry (około 1 cm), następnie osuszyć na ręczniku papierowym i posmarować cienką warstwą oliwy z oliwek.

Na dobrze rozgrzanym ruszcie należy piec go przez kilka minut z każdej strony, do uzyskania złocistego koloru.

Wyciekający płyn, którą można zaobserwować podczas smażenia halloumi (szczególnie na patelni) jest zupełnie naturalnym zjawiskiem - jest to serwatka i solanka.

Seri halloumi po ugrillowaniu warto zjeść od razu, nim wyschnie. Doskonale smakuje również ze słodkimi dodatkami - np. pestkami granatu, brzoskwiniami, truskawkami, arbuzem. Warto polać go także odrobiną octu balsamicznego lub miodu.





Odcinek 4 INTERIA.PL