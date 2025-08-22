Gruszki zamiast jabłek - pomysł nieoczywisty, ale genialny

Szarlotka od wieków kojarzy się nam z jabłkami, cynamonem i kruchym ciastem. To ciasto, które piekły nasze babcie, a zapach unoszący się z piekarnika był znakiem rodzinnych spotkań. Jednak czasem warto odejść od utartych schematów i spróbować czegoś nowego. Co powiesz na szarlotkę z gruszkami? To nietypowa propozycja, która z pewnością zaskoczy rodzinę i gości, a jednocześnie zachwyci ich delikatnym smakiem i aromatem

Dlaczego gruszki świetnie sprawdzają się w cieście?

Gruszki zawierają dużo błonnika i naturalnych cukrów, które podczas pieczenia karmelizują się, podbijając smak całego wypieku. W przeciwieństwie do jabłek, gruszki nie rozpadają się tak łatwo, dzięki czemu kawałki owoców pozostają wyraźnie wyczuwalne w cieście.

Nadaje to szarlotce zaskakującą strukturę - kruche ciasto przeplata się z miękkimi, ale wciąż sprężystymi owocami. Warto też pamiętać, że gruszki świetnie komponują się z orzechami włoskimi, migdałami czy nawet kawałkami gorzkiej czekolady.

Jakie gruszki wybrać do szarlotki?

Do szarlotki wybierz gruszki bardziej twarde, dzięki czemu ciasto będzie miało lepszą strukturę po upieczeniu 123RF/PICSEL

Nie każda gruszka nada się do pieczenia. Najlepiej sprawdzają się odmiany twardsze i mniej soczyste, takie jak Konferencja, Lukasówka czy Paryżanka. Zbyt miękkie, bardzo dojrzałe gruszki mogą puszczać zbyt dużo soku i sprawić, że ciasto stanie się wilgotne.

Dobrze jest wybrać owoce lekko twarde, które podczas pieczenia zmiękną, ale zachowają swój kształt. Jeśli chcemy uzyskać intensywniejszy aromat, warto wymieszać dwie odmiany gruszek - np. słodszą i bardziej kwaskowatą.

Przepis na szarlotkę z gruszek

Składniki na ciasto:

350 g mąki pszennej

180 g zimnego masła

80 g cukru pudru

2 żółtka

2 łyżki gęstej śmietany

szczypta soli

Nadzienie:

1,5 kg gruszek (najlepiej odmiana Konferencja lub Lukasówka)

50 g masła

3 łyżki miodu lub cukru trzcinowego

sok z połowy cytryny

garść orzechów włoskich lub migdałów (opcjonalnie)

1 łyżeczka cynamonu

Przygotowanie:

Z podanych składników szybko zagniatamy kruche ciasto, dzielimy je na dwie części i wkładamy do lodówki na 30 minut. Gruszki obieramy, kroimy w kawałki i podsmażamy na maśle z miodem, cynamonem i sokiem z cytryny, aż lekko zmiękną, ale nie stracą kształtu. Jedną część ciasta wałkujemy i wykładamy na spód blaszki, nakłuwamy widelcem i podpiekamy ok. 10 minut w 180°C. Na spód wykładamy gruszki, posypujemy posiekanymi orzechami i przykrywamy drugą częścią rozwałkowanego ciasta. Pieczemy całość ok. 40 minut, aż ciasto będzie złociste. Po wystudzeniu można oprószyć cukrem pudrem.

Dlaczego warto spróbować tej wersji?

Zaskocz bliskich – upiecz szarlotkę z gruszek 123RF/PICSEL

Szarlotka z gruszek to doskonały sposób na przełamanie rutyny w kuchni. Jest słodsza i delikatniejsza od tradycyjnej wersji, a przy tym niezwykle aromatyczna. Idealnie sprawdzi się jesienią i zimą, kiedy gruszki są najsmaczniejsze, a domowe wypieki rozgrzewają i poprawiają nastrój. To także świetna propozycja dla osób, które lubią eksperymentować i szukają nowych odsłon klasycznych przepisów.

