Gwiazdor Hollywood "rozbił bank" przepisem na sałatkę z tuńczykiem. Internauci oszaleli

Natalia Jabłońska

Oprac.: Natalia Jabłońska

Matthew McConaughey, hollywoodzki aktor znany m.in. z filmu "Magic Mike" , postanowił w jednym z podcastów podzielić się swoim przepisem na najlepszą sałatkę z tuńczykiem. "Jestem mistrzem" - pochwalił się. Internauci masowo zaczęli wypróbowywać jego recepturę. Efekt powalił ich na kolana, a przepis stał się viralem.

Kanapka z sałatką z tuńczyka, sałatą i plasterkiem cytryny na białym chlebie, ułożona na czarnym talerzu. W lewym górnym rogu umieszczone jest zdjęcie portretowe mężczyzny w białej koszuli i marynarce, wycięte w okrąg.
Matthew McConaughey zdradził swój przepis na najlepszą sałatkę z tuńczykiem. Internauci zachwyceliCanva ProGetty Images

Gwiazdor filmowy podał swój mistrzowski przepis

Gdy Matthew McConaughey przyjmował zaproszenie do podcastu "2 bears 1 cave" z pewnością nie przypuszczał, że akurat ten urywek rozmowy stanie się światowym viralem. Gwiazdor filmowy i zdobywca Oscara postanowił podzielić się swoim dopracowanym w każdym detalu przepisem na wyjątkową sałatkę z tuńczykiem. Nieoczywiste dodatki, ciekawe przyprawy i połączenia smaków najpierw zdziwiły, a potem zachwyciły Internautów.

Wysyp filmików na TikToku i Instagramie twórców internetowych, którzy odtwarzają przepis aktora i próbują go po raz pierwszy pod czujnym okiem kamery sprawił, że gwiazdorski przepis stał się viralem. Zachwyt każdego, kto spróbował niesamowitego połączenia smaku tuńczyka z dodatkami mówi sam za siebie. Koniecznie spróbujcie hitowego przysmaku prosto z Hollywood.

Zobacz również:

Sałatka na piękne włosy. Efekt widać już po tygodniu
Uroda

Mówią o niej sałatka "na blask". Włosy lśnią jak po kuracji w salonie

Jagoda Pazur

Sałatka z tuńczykiem wg Matthew McConaughey

Kanapka z pełnoziarnistego pieczywa wypełniona kremową pastą, świeżą sałatą oraz ziołami, umieszczona na drewnianej desce; w tle solniczka, miska z warzywami i liście sałaty.
Sałatka z tuńczykiem wg Matthew McConaughey robi furorę w Internecie123RF/PICSEL

Składniki

  • 2 puszki tuńczyka (dobry tuńczyk, odsączony)
  • ½ średniej czerwonej cebuli, drobno posiekane
  • 2–3 łyżki ogórków konserwowych lub kiszonych, pokrojonych w drobną kostkę
  • ¼ szklanki pokrojonego jabłka (np. Granny Smith)
  • ⅓ szklanki kukurydzy (świeżej lub z puszki)
  • ⅓ szklanki groszku zielonego (mrożony, lekko rozmrożony)
  • ⅓ szklanki chrupiących chipsów jalapeño, rozkruszonych
  • ⅓ szklanki majonezu (lub więcej do smaku)
  • 2 łyżeczki wasabi (pasta) – nada ostro-pikantny aromat
  • 2 łyżeczki białego octu winnego
  • 1 łyżka świeżo wyciśniętego soku z cytryny
  • 2 łyżeczki włoskiego dressingu lub mieszanki ziół
  • 1 łyżeczka oliwy z oliwek extra vergine
  • Sól i pieprz do smaku
30 min
3-4

Przygotowanie:

  1. Przygotuj składniki: Warzywa, jabłko i ogórki pokrój w drobną kostkę. Groszek i kukurydzę odstaw, jeśli są mrożone.
  2. Odsącz tuńczyka: Otwórz puszki, odlej oliwę lub wodę i pozostaw tuńczyka w misce.
  3. Zrób dressing: W osobnej misce wymieszaj majonez, wasabi, biały ocet winny, sok z cytryny, oliwę z oliwek i włoski dressing, aż powstanie gładki sos. Dopraw solą i pieprzem według smaku.
  4. Połącz składniki: Do dużej miski dodaj odsączonego tuńczyka, pokrojone warzywa, jabłko, kukurydzę i groszek. Wlej przygotowany dressing i delikatnie wymieszaj.
  5. Dodaj teksturę: Na sam koniec wmieszaj lub posyp chrupiące chipsy jalapeño - dzięki nim sałatka będzie miała przyjemną teksturę i pikantny "pazur".
  6. Schłodź (opcjonalnie): Włóż sałatkę do lodówki na co najmniej 15-30 minut - smaki lepiej się połączą, a danie będzie świeższe.
  7. Podawaj: Podawaj solo, z krakersami, w kanapce lub jako dodatek do sałaty.

Przekonaj się, jak prosto przygotować pyszne dania, które zachwycą rodzinę i gości. Inspiracje kulinarne czekają na ciebie kobieta.interia.pl/kuchnia. Odkryj nowe smaki i pomysły na każdy dzień. 

Kolorowa sałatka z plasterkami ogórka, jajeczek przepiórczych, kawałkami marchewki, kukurydzą, czerwonej kapusty i sałatą na jasnym talerzu, trzymanym przez dwie ręce.
Poznaj przepisy, które łączą smak, zdrowie i domowe ciepłoCanvaProINTERIA.PL
„Ewa gotuje”: Sałatka jajeczna z ogórkiemPolsat

Najnowsze