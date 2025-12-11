Gwiazdor filmowy podał swój mistrzowski przepis

Gdy Matthew McConaughey przyjmował zaproszenie do podcastu "2 bears 1 cave" z pewnością nie przypuszczał, że akurat ten urywek rozmowy stanie się światowym viralem. Gwiazdor filmowy i zdobywca Oscara postanowił podzielić się swoim dopracowanym w każdym detalu przepisem na wyjątkową sałatkę z tuńczykiem. Nieoczywiste dodatki, ciekawe przyprawy i połączenia smaków najpierw zdziwiły, a potem zachwyciły Internautów.

Wysyp filmików na TikToku i Instagramie twórców internetowych, którzy odtwarzają przepis aktora i próbują go po raz pierwszy pod czujnym okiem kamery sprawił, że gwiazdorski przepis stał się viralem. Zachwyt każdego, kto spróbował niesamowitego połączenia smaku tuńczyka z dodatkami mówi sam za siebie. Koniecznie spróbujcie hitowego przysmaku prosto z Hollywood.

Sałatka z tuńczykiem wg Matthew McConaughey

Składniki 2 puszki tuńczyka (dobry tuńczyk, odsączony)

½ średniej czerwonej cebuli, drobno posiekane

2–3 łyżki ogórków konserwowych lub kiszonych, pokrojonych w drobną kostkę

¼ szklanki pokrojonego jabłka (np. Granny Smith)

⅓ szklanki kukurydzy (świeżej lub z puszki)

⅓ szklanki groszku zielonego (mrożony, lekko rozmrożony)

⅓ szklanki chrupiących chipsów jalapeño, rozkruszonych

⅓ szklanki majonezu (lub więcej do smaku)

2 łyżeczki wasabi (pasta) – nada ostro-pikantny aromat

2 łyżeczki białego octu winnego

1 łyżka świeżo wyciśniętego soku z cytryny

2 łyżeczki włoskiego dressingu lub mieszanki ziół

1 łyżeczka oliwy z oliwek extra vergine

Sól i pieprz do smaku 30 min 3-4

Przygotowanie:

Przygotuj składniki: Warzywa, jabłko i ogórki pokrój w drobną kostkę. Groszek i kukurydzę odstaw, jeśli są mrożone. Odsącz tuńczyka: Otwórz puszki, odlej oliwę lub wodę i pozostaw tuńczyka w misce. Zrób dressing: W osobnej misce wymieszaj majonez, wasabi, biały ocet winny, sok z cytryny, oliwę z oliwek i włoski dressing, aż powstanie gładki sos. Dopraw solą i pieprzem według smaku. Połącz składniki: Do dużej miski dodaj odsączonego tuńczyka, pokrojone warzywa, jabłko, kukurydzę i groszek. Wlej przygotowany dressing i delikatnie wymieszaj. Dodaj teksturę: Na sam koniec wmieszaj lub posyp chrupiące chipsy jalapeño - dzięki nim sałatka będzie miała przyjemną teksturę i pikantny "pazur". Schłodź (opcjonalnie): Włóż sałatkę do lodówki na co najmniej 15-30 minut - smaki lepiej się połączą, a danie będzie świeższe. Podawaj: Podawaj solo, z krakersami, w kanapce lub jako dodatek do sałaty.

