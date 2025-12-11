Gwiazdor Hollywood "rozbił bank" przepisem na sałatkę z tuńczykiem. Internauci oszaleli
Matthew McConaughey, hollywoodzki aktor znany m.in. z filmu "Magic Mike" , postanowił w jednym z podcastów podzielić się swoim przepisem na najlepszą sałatkę z tuńczykiem. "Jestem mistrzem" - pochwalił się. Internauci masowo zaczęli wypróbowywać jego recepturę. Efekt powalił ich na kolana, a przepis stał się viralem.
Gwiazdor filmowy podał swój mistrzowski przepis
Gdy Matthew McConaughey przyjmował zaproszenie do podcastu "2 bears 1 cave" z pewnością nie przypuszczał, że akurat ten urywek rozmowy stanie się światowym viralem. Gwiazdor filmowy i zdobywca Oscara postanowił podzielić się swoim dopracowanym w każdym detalu przepisem na wyjątkową sałatkę z tuńczykiem. Nieoczywiste dodatki, ciekawe przyprawy i połączenia smaków najpierw zdziwiły, a potem zachwyciły Internautów.
Wysyp filmików na TikToku i Instagramie twórców internetowych, którzy odtwarzają przepis aktora i próbują go po raz pierwszy pod czujnym okiem kamery sprawił, że gwiazdorski przepis stał się viralem. Zachwyt każdego, kto spróbował niesamowitego połączenia smaku tuńczyka z dodatkami mówi sam za siebie. Koniecznie spróbujcie hitowego przysmaku prosto z Hollywood.
Sałatka z tuńczykiem wg Matthew McConaughey
Składniki
- 2 puszki tuńczyka (dobry tuńczyk, odsączony)
- ½ średniej czerwonej cebuli, drobno posiekane
- 2–3 łyżki ogórków konserwowych lub kiszonych, pokrojonych w drobną kostkę
- ¼ szklanki pokrojonego jabłka (np. Granny Smith)
- ⅓ szklanki kukurydzy (świeżej lub z puszki)
- ⅓ szklanki groszku zielonego (mrożony, lekko rozmrożony)
- ⅓ szklanki chrupiących chipsów jalapeño, rozkruszonych
- ⅓ szklanki majonezu (lub więcej do smaku)
- 2 łyżeczki wasabi (pasta) – nada ostro-pikantny aromat
- 2 łyżeczki białego octu winnego
- 1 łyżka świeżo wyciśniętego soku z cytryny
- 2 łyżeczki włoskiego dressingu lub mieszanki ziół
- 1 łyżeczka oliwy z oliwek extra vergine
- Sól i pieprz do smaku
Przygotowanie:
- Przygotuj składniki: Warzywa, jabłko i ogórki pokrój w drobną kostkę. Groszek i kukurydzę odstaw, jeśli są mrożone.
- Odsącz tuńczyka: Otwórz puszki, odlej oliwę lub wodę i pozostaw tuńczyka w misce.
- Zrób dressing: W osobnej misce wymieszaj majonez, wasabi, biały ocet winny, sok z cytryny, oliwę z oliwek i włoski dressing, aż powstanie gładki sos. Dopraw solą i pieprzem według smaku.
- Połącz składniki: Do dużej miski dodaj odsączonego tuńczyka, pokrojone warzywa, jabłko, kukurydzę i groszek. Wlej przygotowany dressing i delikatnie wymieszaj.
- Dodaj teksturę: Na sam koniec wmieszaj lub posyp chrupiące chipsy jalapeño - dzięki nim sałatka będzie miała przyjemną teksturę i pikantny "pazur".
- Schłodź (opcjonalnie): Włóż sałatkę do lodówki na co najmniej 15-30 minut - smaki lepiej się połączą, a danie będzie świeższe.
- Podawaj: Podawaj solo, z krakersami, w kanapce lub jako dodatek do sałaty.
Przekonaj się, jak prosto przygotować pyszne dania, które zachwycą rodzinę i gości. Inspiracje kulinarne czekają na ciebie kobieta.interia.pl/kuchnia. Odkryj nowe smaki i pomysły na każdy dzień.