Hit grillowego sezonu? Te ogórki znikają ze stołu błyskawicznie

Karolina Woźniak

Chrupiące, aromatyczne i gotowe niemal od ręki. Gdy tylko pojawiają się pierwsze ogórki gruntowe, trudno się im oprzeć. Choć klasyczne małosolne od lat królują na stołach, coraz więcej osób sięga w tym roku po prostą alternatywę, która zaskakuje smakiem i tempem przygotowania. Będzie nowy hit?

Pokrojone ogórki z koperkiem i czosnkiem w ciemnoszarej misce, obok świeży koper i czosnek w białej miseczce
Te ogórki to prawdziwy hit wśród internautów. Lepsze niż małosolne?

Zdetronizują małosolne?

Wraz z rozpoczęciem sezonu na ogórki gruntowe, spragnieni wiosenno-letnich smaków chętnie przyrządzamy pierwsze małosolne, które swoim delikatnym smakiem są doskonałym uzupełnieniem obiadu, niskokaloryczną przekąską pomiędzy posiłkami lub wdzięcznym dodatkiem do kanapek. Wiele osób dotąd sądziło, że ze świeżych ogórków trudno przyrządzić coś lepszego wiosną, a jednak szykuje się poważny konkurent. Od niedawna polskie social media podbija przepis, który coraz więcej osób ceni bardziej od tradycyjnych małosolnych.

Znane jako "krokodylki" ogórki w zalewie z pikantną papryczką doczekały się łagodnej w smaku odsłony, która opisywana jest przez ich miłośników jako tegoroczny hit sezonu grillowego. Najlepsze są na drugi dzień od zrobienia, choć są tak pyszne, że często nie doczekują kolejnej doby. Nie trzeba ich pasteryzować, wystarczy prosta zalewa, która doskonale podkreśla chrupkość i delikatność świeżych ogórków gruntowych.

Koniecznie spróbujcie.

Ogórki w zalewie octowo-olejowej

Dwie słoiki wypełnione świeżymi ogórkami, koperkiem, czosnkiem i przyprawami, ustawione na drewnianej desce obok pokrojonego ogórka, liści laurowych i kilku ziaren pieprzu.
Ta łagodna wersja "krokodylków" ma być hitem nadchodzącego sezonu grillowego

Składniki

  • 1 kg ogórków gruntowych
  • 1 łyżka soli
  • 2 łyżki cukru
  • 5-10 ząbków czosnku (wedle upodobania)
  • pęczek koperku
  • 50 ml octu
  • 50 ml oleju
  • pieprz ziarnisty lub świeża papryczka chilli (opcjonalnie)
15 min
3-4

Przygotowanie:

  • Ogórki gruntowe pokrój w ćwiartki lub paski (jak wolisz).
  • Posiekaj czosnek na średniej wielkości kawałki.
  • Posiekaj koperek drobno.
  • W miseczce wymieszaj ocet, olej, cukier i sól.
  • W dużej misce wymieszaj se sobą dokładnie wszystkie składniki. Możesz przełożyć ogórki do słoików.
  • Odstaw do "przegryzienia". Najlepiej smakują na drugi dzień, ale już po kilku godzinach trudno się im oprzeć.

Smacznego!

