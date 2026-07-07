Hit lata, który zastąpi lemoniadę? To połączenie smaków zaskakuje
Lato dopiero się zaczęło, a w mediach społecznościowych ogłoszono kolejny już "napój lata 2026". Mrożona herbata w całkiem nowym wydaniu zaskakuje smakiem i śmiało podbija serca internautów na całym świecie. Banalnie prosta do zrobienia, orzeźwiająca i pyszna "lemoniada" to doskonały sposób na urozmaicenie napojów na zimno. Koniecznie wypróbujcie.
Spis treści:
- Zapomnij o zwykłej lemoniadzie. To prawdziwy hit
- Mrożona herbata z ananasową nutą
Zapomnij o zwykłej lemoniadzie. To prawdziwy hit
Poszukując orzeźwienia tego lata nietrudno natknąć się w mediach społecznościowych na coraz to nowe ciekawe przepisy na mrożone napoje. Od suricy, przez horchatę, aż po brazylijską lemoniadę na mleku skondensowanym - katalog pysznych, chłodnych soków i koktajli stale się powiększa. Podczas ostatniej fali upałów viralem stała się kolejna ciekawa propozycja. To połączenie smaków jest bardzo nieoczywiste, tym bardziej warto go spróbować. Internauci z całego świata polecają sobie tę wyjątkową mrożoną herbatę. Influencerzy nagrywają się w swoich kuchniach pokazując, jak ją przyrządzić, a efektem tego są zawsze słowa, które padają tuż po pierwszym łyku gotowego napoju: "Musicie tego spróbować tego lata!".
I rzeczywiście - herbata earl grey z sokiem ananasowym na zimno, bo o niej mowa, to wyjątkowo dobrze orzeźwiający i nawadniający napój. Banalnie prosty do przygotowania, bo jeśli nie posiadacie świeżego ananasa, wystarczy ten w puszce, a raczej jego zalewa. Dobrze sprawdzi się także sok z kartonu 100 proc. ananasowy. Aby w pełni przekonać się o walorach smakowych należy zaznaczyć, że podstawą musi być herbata earl grey. Jeśli użyjemy zielonej, miętowej czy zwykłej czarnej - nie uda się uzyskać pożądanego smaku.
Mrożona herbata z ananasową nutą
Składniki
- dwie saszetki herbaty Earl Grey
- 1 cytryna
- 200-300 ml soku z ananasa (może być z puszki)
- kostki lodu
- syrop klonowy lub z agawy do ewentualnego dosłodzenia
Przygotowanie:
- Zalej dwie torebki herbaty earl grey 0,5 l wrzątku i zaparzaj przez 5-10 min.
- Ostudź esencję herbacianą.
- Przelej herbatę do większego dzbanka/garnka i dolej 1 l zimnej wody.
- Wyciśnij sok z połowy lub całej cytryny.
- Dolej soku z ananasa - może to być zalewa z ananasa w puszce, świeżo wyciśnięty sok z owocu lub sok 100 proc. z kartonu.
- Całość dopełnij kostkami lodu.
- Wedle preferencji smakowych można dolać więcej soku z ananasa lub dosłodzić całość dowolnym słodzidłem.
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