Hit lata, który zastąpi lemoniadę? To połączenie smaków zaskakuje

Karolina Woźniak

Karolina Woźniak

Lato dopiero się zaczęło, a w mediach społecznościowych ogłoszono kolejny już "napój lata 2026". Mrożona herbata w całkiem nowym wydaniu zaskakuje smakiem i śmiało podbija serca internautów na całym świecie. Banalnie prosta do zrobienia, orzeźwiająca i pyszna "lemoniada" to doskonały sposób na urozmaicenie napojów na zimno. Koniecznie wypróbujcie.

Dwa szklane słoiki z mrożoną herbatą i kawałkami ananasa, talerz z plasterkami ananasa oraz laski cynamonu.
Przepis na viralową mrożoną herbatę szybko stał się hitem w social mediach 123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Zapomnij o zwykłej lemoniadzie. To prawdziwy hit
  2. Mrożona herbata z ananasową nutą

Zapomnij o zwykłej lemoniadzie. To prawdziwy hit

Poszukując orzeźwienia tego lata nietrudno natknąć się w mediach społecznościowych na coraz to nowe ciekawe przepisy na mrożone napoje. Od suricy, przez horchatę, aż po brazylijską lemoniadę na mleku skondensowanym - katalog pysznych, chłodnych soków i koktajli stale się powiększa. Podczas ostatniej fali upałów viralem stała się kolejna ciekawa propozycja. To połączenie smaków jest bardzo nieoczywiste, tym bardziej warto go spróbować. Internauci z całego świata polecają sobie tę wyjątkową mrożoną herbatę. Influencerzy nagrywają się w swoich kuchniach pokazując, jak ją przyrządzić, a efektem tego są zawsze słowa, które padają tuż po pierwszym łyku gotowego napoju: "Musicie tego spróbować tego lata!".

I rzeczywiście - herbata earl grey z sokiem ananasowym na zimno, bo o niej mowa, to wyjątkowo dobrze orzeźwiający i nawadniający napój. Banalnie prosty do przygotowania, bo jeśli nie posiadacie świeżego ananasa, wystarczy ten w puszce, a raczej jego zalewa. Dobrze sprawdzi się także sok z kartonu 100 proc. ananasowy. Aby w pełni przekonać się o walorach smakowych należy zaznaczyć, że podstawą musi być herbata earl grey. Jeśli użyjemy zielonej, miętowej czy zwykłej czarnej - nie uda się uzyskać pożądanego smaku.

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Karolina Woźniak

Mrożona herbata z ananasową nutą

Dzbanek żółtego napoju z kawałkami ananasa i liśćmi mięty, otoczony plasterkami ananasa, szklankami oraz papierowymi słomkami.
Earl grey z dodatkiem soku z ananasa i kostkami lodu to doskonały wybór na letnie dni123RF/PICSEL

Składniki

  • dwie saszetki herbaty Earl Grey
  • 1 cytryna
  • 200-300 ml soku z ananasa (może być z puszki)
  • kostki lodu
  • syrop klonowy lub z agawy do ewentualnego dosłodzenia
15 min
3-4

Przygotowanie:

  1. Zalej dwie torebki herbaty earl grey 0,5 l wrzątku i zaparzaj przez 5-10 min.
  2. Ostudź esencję herbacianą.
  3. Przelej herbatę do większego dzbanka/garnka i dolej 1 l zimnej wody.
  4. Wyciśnij sok z połowy lub całej cytryny.
  5. Dolej soku z ananasa - może to być zalewa z ananasa w puszce, świeżo wyciśnięty sok z owocu lub sok 100 proc. z kartonu.
  6. Całość dopełnij kostkami lodu.
  7. Wedle preferencji smakowych można dolać więcej soku z ananasa lub dosłodzić całość dowolnym słodzidłem.

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