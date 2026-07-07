Spis treści: Zapomnij o zwykłej lemoniadzie. To prawdziwy hit Mrożona herbata z ananasową nutą

Zapomnij o zwykłej lemoniadzie. To prawdziwy hit

Poszukując orzeźwienia tego lata nietrudno natknąć się w mediach społecznościowych na coraz to nowe ciekawe przepisy na mrożone napoje. Od suricy, przez horchatę, aż po brazylijską lemoniadę na mleku skondensowanym - katalog pysznych, chłodnych soków i koktajli stale się powiększa. Podczas ostatniej fali upałów viralem stała się kolejna ciekawa propozycja. To połączenie smaków jest bardzo nieoczywiste, tym bardziej warto go spróbować. Internauci z całego świata polecają sobie tę wyjątkową mrożoną herbatę. Influencerzy nagrywają się w swoich kuchniach pokazując, jak ją przyrządzić, a efektem tego są zawsze słowa, które padają tuż po pierwszym łyku gotowego napoju: "Musicie tego spróbować tego lata!".

I rzeczywiście - herbata earl grey z sokiem ananasowym na zimno, bo o niej mowa, to wyjątkowo dobrze orzeźwiający i nawadniający napój. Banalnie prosty do przygotowania, bo jeśli nie posiadacie świeżego ananasa, wystarczy ten w puszce, a raczej jego zalewa. Dobrze sprawdzi się także sok z kartonu 100 proc. ananasowy. Aby w pełni przekonać się o walorach smakowych należy zaznaczyć, że podstawą musi być herbata earl grey. Jeśli użyjemy zielonej, miętowej czy zwykłej czarnej - nie uda się uzyskać pożądanego smaku.

Mrożona herbata z ananasową nutą

Earl grey z dodatkiem soku z ananasa i kostkami lodu to doskonały wybór na letnie dni 123RF/PICSEL

Składniki dwie saszetki herbaty Earl Grey

1 cytryna

200-300 ml soku z ananasa (może być z puszki)

kostki lodu

syrop klonowy lub z agawy do ewentualnego dosłodzenia 15 min 3-4

Przygotowanie:

Zalej dwie torebki herbaty earl grey 0,5 l wrzątku i zaparzaj przez 5-10 min. Ostudź esencję herbacianą. Przelej herbatę do większego dzbanka/garnka i dolej 1 l zimnej wody. Wyciśnij sok z połowy lub całej cytryny. Dolej soku z ananasa - może to być zalewa z ananasa w puszce, świeżo wyciśnięty sok z owocu lub sok 100 proc. z kartonu. Całość dopełnij kostkami lodu. Wedle preferencji smakowych można dolać więcej soku z ananasa lub dosłodzić całość dowolnym słodzidłem.

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