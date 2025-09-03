Smarowidło lepsze niż masło, podnosi żelazo i ferrytynę

Niski poziom żelaza trapie wiele osób, w tym także seniorów. A ten ważny pierwiastek jest niezbędny, by budować odporność, mieć energię i chronić serce. Oprócz włączenia do diety podrobów, czerwonego mięsa i suplementów, warto wspomóc się także domowym, naturalnym specyfikiem, którzy przy okazji świetnie smakuje. Smarowidło w formie pesto w soczystym, zielonym kolorze, które łączy w sobie wszystkie niezbędne dla zdrowia składniki, świetnie podnosi poziom żelaza i zapewnia doskonałą wchłanialność. Kompozycja poszczególnych składników jest nieprzypadkowa: warto pamiętać, że żelazo najlepiej wchłania się w towarzystwie witaminy C.

Pasta pietruszkowa to same korzyści dla zdrowia. Smaruj nią kanapki i zastępuj masło. Jest banalna w przygotowaniu, a korzyści można tylko mnożyć:

Pietruszka

Bogata w witaminę C, K i A oraz kwas foliowy.

Wspiera układ odpornościowy i zdrowie kości.

Zawiera antyoksydanty, które pomagają neutralizować wolne rodniki.

Jest źródłem żelaza i chlorofilu, wspomaga prawidłową produkcję krwi.

Tahini (pasta sezamowa)

Doskonałe źródło wapnia, magnezu i żelaza, co wspiera kości i krwionośny układ.

Bogata w zdrowe tłuszcze jednonienasycone i wielonienasycone, korzystne dla serca.

Zawiera białko roślinne oraz fitosterole, które mogą pomagać w obniżaniu cholesterolu.

To smarowidło najlepiej przechowywać w szklanym słoiku w lodówce

Czosnek

Naturalny antybiotyk roślinny, wspiera odporność.

Może obniżać ciśnienie krwi i poprawiać krążenie.

Zawiera wiązki siarkowe, które działają przeciwzapalnie i antyoksydacyjnie.

Sok z cytryny

Bogaty w witaminę C, wzmacnia odporność i wspiera przyswajanie żelaza z roślin.

Działa alkalizująco, wspierając równowagę pH organizmu.

Dodaje antyoksydantów i wspomaga trawienie.

Pestki dyni

Źródło cynku, który wspiera układ odpornościowy i zdrowie skóry.

Zawierają kwasy tłuszczowe omega‑3, pomagające sercu i mózgowi.

Bogate w magnez, wspomagający układ nerwowy i regulację ciśnienia krwi.

Mają też białko roślinne i błonnik, korzystny dla trawienia.

Zielone smarowidło do chleba pełne żelaza - przepis

Tej pasty można użyć także do makaronu by mieć pełen żelaza obiad

Składniki 2 pęczki pietruszki

2 garście pestek z dyni

3 łyżki pasty tahini

50 ml oliwy

sok z połowy cytryny

2 ząbki czosnku

sól i pieprz do smaku 15 min 3-4

Wystarczy wszystkie te składniki zmiksować w blenderze na pastę, którą śmiało możesz smarować kanapki, ale także użyć jej jako pesto do makaronu na obiad.

Przechowuj w szklanym słoiku w lodówce.

Smacznego!

