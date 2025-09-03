Hit na anemię i odporność. Smaruj kromki do woli

Karolina Woźniak

To zielone smarowidło nie tylko wspaniale smakuje, ale też wspiera odporność, serce i poziom energii. Codzienna porcja na kromce lub bułce może stać się prostym, pysznym sposobem na naturalne wzmocnienie organizmu.

To smarowidło to prawdziwy poskramiacz anemii. Koniecznie wypróbuj, bo jest pyszne
Smarowidło lepsze niż masło, podnosi żelazo i ferrytynę

Niski poziom żelaza trapie wiele osób, w tym także seniorów. A ten ważny pierwiastek jest niezbędny, by budować odporność, mieć energię i chronić serce. Oprócz włączenia do diety podrobów, czerwonego mięsa i suplementów, warto wspomóc się także domowym, naturalnym specyfikiem, którzy przy okazji świetnie smakuje. Smarowidło w formie pesto w soczystym, zielonym kolorze, które łączy w sobie wszystkie niezbędne dla zdrowia składniki, świetnie podnosi poziom żelaza i zapewnia doskonałą wchłanialność. Kompozycja poszczególnych składników jest nieprzypadkowa: warto pamiętać, że żelazo najlepiej wchłania się w towarzystwie witaminy C.

Pasta pietruszkowa to same korzyści dla zdrowia. Smaruj nią kanapki i zastępuj masło. Jest banalna w przygotowaniu, a korzyści można tylko mnożyć:

Pietruszka

Bogata w witaminę C, K i A oraz kwas foliowy.

Wspiera układ odpornościowy i zdrowie kości.

Zawiera antyoksydanty, które pomagają neutralizować wolne rodniki.

Jest źródłem żelaza i chlorofilu, wspomaga prawidłową produkcję krwi.

Tahini (pasta sezamowa)

Doskonałe źródło wapnia, magnezu i żelaza, co wspiera kości i krwionośny układ.

Bogata w zdrowe tłuszcze jednonienasycone i wielonienasycone, korzystne dla serca.

Zawiera białko roślinne oraz fitosterole, które mogą pomagać w obniżaniu cholesterolu.

Słoik z zielonym sosem, najprawdopodobniej pesto, ustawiony na zielonej powierzchni, w tle drugi słoik z podobną zawartością oraz rozmyte nasiona słonecznika.
To smarowidło najlepiej przechowywać w szklanym słoiku w lodówceCanva ProINTERIA.PL

Czosnek

Naturalny antybiotyk roślinny, wspiera odporność.

Może obniżać ciśnienie krwi i poprawiać krążenie.

Zawiera wiązki siarkowe, które działają przeciwzapalnie i antyoksydacyjnie.

Sok z cytryny

Bogaty w witaminę C, wzmacnia odporność i wspiera przyswajanie żelaza z roślin.

Działa alkalizująco, wspierając równowagę pH organizmu.

Dodaje antyoksydantów i wspomaga trawienie.

Pestki dyni

Źródło cynku, który wspiera układ odpornościowy i zdrowie skóry.

Zawierają kwasy tłuszczowe omega‑3, pomagające sercu i mózgowi.

Bogate w magnez, wspomagający układ nerwowy i regulację ciśnienia krwi.

Mają też białko roślinne i błonnik, korzystny dla trawienia.

Zielone smarowidło do chleba pełne żelaza - przepis

Makaron penne pokryty zielonym sosem pesto, udekorowany świeżymi liśćmi bazylii na czarnym talerzu, utrzymany w jasnej, apetycznej kolorystyce.
Tej pasty można użyć także do makaronu by mieć pełen żelaza obiadCanva ProINTERIA.PL

Składniki

  • 2 pęczki pietruszki
  • 2 garście pestek z dyni
  • 3 łyżki pasty tahini
  • 50 ml oliwy
  • sok z połowy cytryny
  • 2 ząbki czosnku
  • sól i pieprz do smaku
15 min
3-4

Wystarczy wszystkie te składniki zmiksować w blenderze na pastę, którą śmiało możesz smarować kanapki, ale także użyć jej jako pesto do makaronu na obiad.

Przechowuj w szklanym słoiku w lodówce.

Smacznego!

