Hit na anemię i odporność. Smaruj kromki do woli
To zielone smarowidło nie tylko wspaniale smakuje, ale też wspiera odporność, serce i poziom energii. Codzienna porcja na kromce lub bułce może stać się prostym, pysznym sposobem na naturalne wzmocnienie organizmu.
Smarowidło lepsze niż masło, podnosi żelazo i ferrytynę
Niski poziom żelaza trapie wiele osób, w tym także seniorów. A ten ważny pierwiastek jest niezbędny, by budować odporność, mieć energię i chronić serce. Oprócz włączenia do diety podrobów, czerwonego mięsa i suplementów, warto wspomóc się także domowym, naturalnym specyfikiem, którzy przy okazji świetnie smakuje. Smarowidło w formie pesto w soczystym, zielonym kolorze, które łączy w sobie wszystkie niezbędne dla zdrowia składniki, świetnie podnosi poziom żelaza i zapewnia doskonałą wchłanialność. Kompozycja poszczególnych składników jest nieprzypadkowa: warto pamiętać, że żelazo najlepiej wchłania się w towarzystwie witaminy C.
Pasta pietruszkowa to same korzyści dla zdrowia. Smaruj nią kanapki i zastępuj masło. Jest banalna w przygotowaniu, a korzyści można tylko mnożyć:
Pietruszka
Bogata w witaminę C, K i A oraz kwas foliowy.
Wspiera układ odpornościowy i zdrowie kości.
Zawiera antyoksydanty, które pomagają neutralizować wolne rodniki.
Jest źródłem żelaza i chlorofilu, wspomaga prawidłową produkcję krwi.
Tahini (pasta sezamowa)
Doskonałe źródło wapnia, magnezu i żelaza, co wspiera kości i krwionośny układ.
Bogata w zdrowe tłuszcze jednonienasycone i wielonienasycone, korzystne dla serca.
Zawiera białko roślinne oraz fitosterole, które mogą pomagać w obniżaniu cholesterolu.
Czosnek
Naturalny antybiotyk roślinny, wspiera odporność.
Może obniżać ciśnienie krwi i poprawiać krążenie.
Zawiera wiązki siarkowe, które działają przeciwzapalnie i antyoksydacyjnie.
Sok z cytryny
Bogaty w witaminę C, wzmacnia odporność i wspiera przyswajanie żelaza z roślin.
Działa alkalizująco, wspierając równowagę pH organizmu.
Dodaje antyoksydantów i wspomaga trawienie.
Pestki dyni
Źródło cynku, który wspiera układ odpornościowy i zdrowie skóry.
Zawierają kwasy tłuszczowe omega‑3, pomagające sercu i mózgowi.
Bogate w magnez, wspomagający układ nerwowy i regulację ciśnienia krwi.
Mają też białko roślinne i błonnik, korzystny dla trawienia.
Zielone smarowidło do chleba pełne żelaza - przepis
Składniki
- 2 pęczki pietruszki
- 2 garście pestek z dyni
- 3 łyżki pasty tahini
- 50 ml oliwy
- sok z połowy cytryny
- 2 ząbki czosnku
- sól i pieprz do smaku
Wystarczy wszystkie te składniki zmiksować w blenderze na pastę, którą śmiało możesz smarować kanapki, ale także użyć jej jako pesto do makaronu na obiad.
Przechowuj w szklanym słoiku w lodówce.
Smacznego!