Soczyste mięso świetne także dla seniorów

Łopatka wieprzowa to jedno z najbardziej wszechstronnych i niedocenianych mięs w polskiej kuchni. Zawiera idealny balans mięsa i tłuszczu, dzięki czemu po obróbce termicznej pozostaje soczysta, aromatyczna i miękka, szczególnie przy duszeniu, wolnym pieczeniu czy gotowaniu. Choć Polacy znacznie częściej sięgają po schab czy karkówkę, łopatka bywa wybierana rzadziej, głównie z powodu przekonania, że jest "gorsza" lub zbyt tłusta. W rzeczywistości to właśnie ta struktura sprawia, że świetnie nadaje się na gulasze, pieczenie, szarpaną wieprzowinę, mielone, farsze, bigos czy mięsa w sosie. Jest też zwykle tańsza, łatwo dostępna i wyjątkowo wdzięczna w kuchni, bo trudno ją przesuszyć, a długi czas gotowania tylko działa na jej korzyść.

To mięso, które docenią zarówno początkujący kucharze, jak i ci, którzy szukają intensywnego, domowego smaku bez wydawania fortuny. Co ważne, dobrze sprawdza się także w diecie seniorów, bo po dłuższej obróbce staje się bardzo krucha, łatwa do pogryzienia i przyswojenia, a tłuszcz dodatkowo poprawia smak potraw bez konieczności intensywnego doprawiania.

Szarpana wieprzowina z łopatki

Pulled pork, czyli szarpana wieprzowina to przepyszne, rozpływające się w ustach mięso karepa-Belov 123RF/PICSEL

Składniki 1,8–2,2 kg łopatki wieprzowej (najlepiej bez kości lub z wyjętą kością)

2 łyżki oleju lub oliwy

2 łyżki słodkiej papryki

1 łyżka brązowego cukru

2 łyżeczki soli

1 łyżeczka pieprzu

1 łyżeczka czosnku granulowanego

1 łyżeczka cebuli granulowanej

½ łyżeczki wędzonej papryki

½ łyżeczki kminu rzymskiego (opcjonalnie)

szczypta chili (opcjonalnie)

200 ml bulionu lub soku jabłkowego

2 łyżki octu jabłkowego 5 godz. 0 min 3-4

Przygotowanie:

Osusz łopatkę ręcznikiem papierowym. Natrzyj olejem, a następnie dokładnie obsyp i wmasuj suchą marynatę z każdej strony. Najlepiej wstawić do lodówki na minimum 8 godzin, idealnie na całą noc (ale można piec od razu). Rozgrzej piekarnik do 140 st. C (góra-dół). Przełóż mięso do naczynia żaroodpornego lub brytfanny, wlej bulion/sok jabłkowy i ocet. Przykryj szczelnie (pokrywka lub folia aluminiowa). Piecz 4-5 godzin, aż mięso będzie tak miękkie, że widelec wchodzi bez oporu. Zdejmij przykrycie, zwiększ temperaturę do 180 st. C i piecz jeszcze 20-30 minut, podlewając mięso wytworzonym sosem. Wyjmij mięso, przykryj luźno i odczekaj 20 minut. Rozszarp łopatkę widelcami, polewając ją sosem z pieczenia (nie wylewaj go!). Możesz dodać też gotowy sos barbecue by stworzyć idealny farsz do burgera pulled pork.

Taka szarpana wieprzowina idealnie nadaje się na obiad w towarzystwie ziemniaków, do bułki z warzywami albo jako lunch do pracy w towarzystwie ryżu czy makaronu. Mięso jest doskonale soczyste i wręcz rozpływa się w ustach.

Chcesz zaskoczyć rodzinę i przyjaciół wyjątkowymi smakami? Wypróbuj nasze przepisy krok po kroku i odkryj kulinarne triki, które ułatwią gotowanie i uczynią je prawdziwą przyjemnością. Więcej inspiracji znajdziesz na kobieta.interia.pl

Poznaj przepisy, które łączą smak, zdrowie i domowe ciepło Canva Pro INTERIA.PL

"Nomada": Bez jedzenia. Bez wody. Bez litości. Ramadan w Arabii INTERIA.PL