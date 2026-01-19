Im dłużej pieczesz, tym lepsze. To mięso Polacy wybierają zbyt rzadko

Nie zawsze najdroższe znaczy najlepsze. W polskiej kuchni wciąż są kawałki mięsa, które potrafią zachwycić smakiem, soczystością i uniwersalnością, a mimo to przegrywają z popularniejszymi wyborami. To jeden z tych produktów, który świetnie sprawdza się w codziennym gotowaniu, wybacza błędy i daje ogromne pole do kulinarnych eksperymentów. Podczas następnej wizyty w mięsnym, koniecznie włóż do koszyka.

Pokrojona pieczeń doprawiona przyprawami leży w metalowym naczyniu, obok widoczne są dwie widelce i łyżka, a na brzegu stoi mały słoiczek z przyprawami.
Soczyste, wręcz rozpływa się w ustach. Polacy wciąż rzadko wybierają to mięso123RF/PICSEL

Soczyste mięso świetne także dla seniorów

Łopatka wieprzowa to jedno z najbardziej wszechstronnych i niedocenianych mięs w polskiej kuchni. Zawiera idealny balans mięsa i tłuszczu, dzięki czemu po obróbce termicznej pozostaje soczysta, aromatyczna i miękka, szczególnie przy duszeniu, wolnym pieczeniu czy gotowaniu. Choć Polacy znacznie częściej sięgają po schab czy karkówkę, łopatka bywa wybierana rzadziej, głównie z powodu przekonania, że jest "gorsza" lub zbyt tłusta. W rzeczywistości to właśnie ta struktura sprawia, że świetnie nadaje się na gulasze, pieczenie, szarpaną wieprzowinę, mielone, farsze, bigos czy mięsa w sosie. Jest też zwykle tańsza, łatwo dostępna i wyjątkowo wdzięczna w kuchni, bo trudno ją przesuszyć, a długi czas gotowania tylko działa na jej korzyść.

To mięso, które docenią zarówno początkujący kucharze, jak i ci, którzy szukają intensywnego, domowego smaku bez wydawania fortuny. Co ważne, dobrze sprawdza się także w diecie seniorów, bo po dłuższej obróbce staje się bardzo krucha, łatwa do pogryzienia i przyswojenia, a tłuszcz dodatkowo poprawia smak potraw bez konieczności intensywnego doprawiania.

Szarpana wieprzowina z łopatki

Soczyste, rozdrobnione mięso przekładane widelcami, z wyraźnie widoczną chrupiącą skórką i apetycznym kolorem podkreślającym domowy charakter potrawy.
Pulled pork, czyli szarpana wieprzowina to przepyszne, rozpływające się w ustach mięsokarepa-Belov123RF/PICSEL

Składniki

  • 1,8–2,2 kg łopatki wieprzowej (najlepiej bez kości lub z wyjętą kością)
  • 2 łyżki oleju lub oliwy
  • 2 łyżki słodkiej papryki
  • 1 łyżka brązowego cukru
  • 2 łyżeczki soli
  • 1 łyżeczka pieprzu
  • 1 łyżeczka czosnku granulowanego
  • 1 łyżeczka cebuli granulowanej
  • ½ łyżeczki wędzonej papryki
  • ½ łyżeczki kminu rzymskiego (opcjonalnie)
  • szczypta chili (opcjonalnie)
  • 200 ml bulionu lub soku jabłkowego
  • 2 łyżki octu jabłkowego
5 godz. 0 min
3-4

Przygotowanie:

  1. Osusz łopatkę ręcznikiem papierowym. Natrzyj olejem, a następnie dokładnie obsyp i wmasuj suchą marynatę z każdej strony.
  2. Najlepiej wstawić do lodówki na minimum 8 godzin, idealnie na całą noc (ale można piec od razu).
  3. Rozgrzej piekarnik do 140 st. C (góra-dół).
  4. Przełóż mięso do naczynia żaroodpornego lub brytfanny, wlej bulion/sok jabłkowy i ocet.
  5. Przykryj szczelnie (pokrywka lub folia aluminiowa).
  6. Piecz 4-5 godzin, aż mięso będzie tak miękkie, że widelec wchodzi bez oporu.
  7. Zdejmij przykrycie, zwiększ temperaturę do 180 st. C i piecz jeszcze 20-30 minut, podlewając mięso wytworzonym sosem.
  8. Wyjmij mięso, przykryj luźno i odczekaj 20 minut.
  9. Rozszarp łopatkę widelcami, polewając ją sosem z pieczenia (nie wylewaj go!). Możesz dodać też gotowy sos barbecue by stworzyć idealny farsz do burgera pulled pork.

Taka szarpana wieprzowina idealnie nadaje się na obiad w towarzystwie ziemniaków, do bułki z warzywami albo jako lunch do pracy w towarzystwie ryżu czy makaronu. Mięso jest doskonale soczyste i wręcz rozpływa się w ustach.

