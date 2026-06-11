Coś więcej niż woda

O tym, jak ważne jest nawodnienie organizmu, zwłaszcza w okresie wiosenno-letnim, wie już chyba każdy. Nie bez powodu po internecie krąży anegdota, według której pierwszym pytaniem, które powinno zostać zadane, gdy ktoś wnaszej obecności skarży się na ból głowy, złe samopoczucie, brak chęci do działania i osłabienie, to: "A czy piłaś/eś dziś wystarczająco dużo wody?"

I choć może to irytować, nie ma w tym ani grama przesady, bo spora część objawów wymienionych wcześ niej naprawdę może zniknąć, gdy uzupełnimy płyny. Oczywiście najlepiej i najzdrowiej zrobić to wodą, ale nie oszukujmy się - nie każdy przepada za piciem napojów bez smaku. I tu z pomocą przychodzą obecne trendy z TikToka i Instagrama i mofa na tzw. wody smakowe i błonnikowe, które nie tylko odpowiednio nawodnią, ale także dobrze smakują i wspomagają trawienie, poprawiają perystaltykę jelit, zapobiegają wzdęciom i poprawiają nasze samopoczucie. Jeśli chcecie zapewnić sobie wszystkie te korzyści, warto co wieczór przygotować sobie dzbanek lub butelkę takiego napoju, a szybko przekonacie się, jak wiele korzyści z nich możecie zyskać. Oto trzy propozycje smakowych wód błonnikowych.

Trzy sposoby na pyszne błonnikowe wody

Woda z dodatkiem nasion chia i owoców lub warzyw to świetny sposób na nawodnienie i wsparcie jelit 123RF/PICSEL

W każdej z propozycji podstawą jest oczywiście woda oraz łyżka/dwie nasion chia. W pierwsze wersji, idealnej na lato, do butelki lub dzbanka dodajemy także listki świeżej mięty, plastry zielonego ogórka oraz wyciśniętą limonkę.

Druga opcja idealna na stresujący poranek to dodanie do wody z chia liści melisy, które uspokoją i zapewnią dobry start dnia. Z melisą idealnie komponują się wiśnie, czereśnie i truskawki. Całość warto skropić cytryną.

Woda błonnikowa z owocami orzeźwia i smakuje obłędnie 123RF/PICSEL

Trzecia opcja to świetne uzupełnienie diety redukcyjnej, bowiem kluczowym dodatkiem do wody są plastry imbiru znane z poprawy trawienia i działania rozgrzewającego. Do tego dodajemy szczyptę cynamonu oraz plastry świeżej pomarańczy.

Każdą z tych wód warto przygotować wieczorem i na noc odstawić do lodówki, by nasiona napęczniały i stworzyły nieco żelową konsystencję wody, a owoce i zioła mogły oddać swój aromat i smak.

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