W świecie kulinarnych trendów widzieliśmy już wszystko: fit brownie z fasoli, serniki bez sera i lody z bananów. A jednak ten mus proteinowy zdołał zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonych miłośników "zdrowych zamienników". Wygląda jak klasyczny, czekoladowy deser, który bez wstydu można by postawić na stole w kawiarni. Ma gładką, aksamitną konsystencję i intensywny smak, który zupełnie nie zdradza jego pochodzenia. Właśnie dlatego stał się viralem - użytkownicy TikToka i Instagrama masowo testują przepis, nagrywają reakcje i przyznają, że gdyby nie wiedzieli, z czego został przygotowany, nigdy by się nie domyślili.