Internet oszalał na punkcie tego przepisu. Deser czekoladowy, przez który nie przytyjesz
Kremowy, czekoladowy, sycący i pełen białka - ten deser robi furorę w mediach społecznościowych. Internauci są zgodni co do jednego: smakuje zupełnie inaczej, niż sugerowałby jego skład. Wielu nie wierzy, że to może smakować dobrze, a jednak. Masowe testowanie przepisu zawsze kończy się zachwytem. Koniecznie zrób ten białkowy mus czekoladowy z tajemniczego składnika, który zawsze masz w lodówce.
Internauci oszaleli na punkcie tego musu czekoladowego
W świecie kulinarnych trendów widzieliśmy już wszystko: fit brownie z fasoli, serniki bez sera i lody z bananów. A jednak ten mus proteinowy zdołał zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonych miłośników "zdrowych zamienników". Wygląda jak klasyczny, czekoladowy deser, który bez wstydu można by postawić na stole w kawiarni. Ma gładką, aksamitną konsystencję i intensywny smak, który zupełnie nie zdradza jego pochodzenia. Właśnie dlatego stał się viralem - użytkownicy TikToka i Instagrama masowo testują przepis, nagrywają reakcje i przyznają, że gdyby nie wiedzieli, z czego został przygotowany, nigdy by się nie domyślili.
Ten deser burzy kulinarne schematy i pokazuje, jak daleko internet potrafi przesunąć granice tego, co uznajemy za "normalne" w kuchni. Czy właśnie odkryliśmy "Złotego Graala", dzięki któremu będziemy bez wyrzutów jeść pyszny musik czekoladowy, a oponka z brzucha będzie spadać mimo to? Wszystko na to wskazuje!
Proteinowy mus czekoladowy - hitowy przepis
Składniki
- 4 jajka ugotowane na twardo (w temperaturze pokojowej lub schłodzone, nie gorące)
- 3–3,5 łyżki kakao
- 1/2 szklanki mleka
- 1/4 szklanki miodu
- 2 łyżeczki ekstraktu waniliowego
Przygotowanie:
- Wszystkie składniki umieść w blenderze i zmiksuj na gładki mus. Zacznij od 3 łyżek kakao, a następnie spróbuj.
- Jeśli wyczuwasz zapach lub smak jajek, dodaj kolejne 1/2 łyżki kakao.
- Wstaw mus do lodówki na 2 godziny.
- Po schłodzeniu jest gotowy do jedzenia.