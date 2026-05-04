Spis treści: Jajka feta i cukinia: Trio dobre dla jelit Przepis na frittatę z jajka, fety i cukinii Kiedy danie sprawdzi się najlepiej?

Jajka feta i cukinia: Trio dobre dla jelit

Na pierwszy rzut oka to zwykłe składniki, które często mamy w lodówce, ale ich zestawienie nie jest przypadkowe. Jajka są jednym z najlepiej przyswajalnych źródeł białka i witamin. Nie zawierają przy tym składników, które mogłyby fermentować w jelitach i powodować wzdęcia. Dostarczają energii i sytości bez uczucia ciężkości, co sprawia, że świetnie sprawdzają się w lekkostrawnych posiłkach.

Cukinia działa wręcz odwrotnie niż ciężkie, kapustne warzywa. Zawiera dużo wody, niewiele błonnika nierozpuszczalnego i jest bardzo łagodna dla przewodu pokarmowego. Dzięki temu wspiera trawienie, zamiast je utrudniać. Dodatkowo ma neutralny smak, który dobrze łączy się z innymi składnikami, nie dominując dania.

Feta, choć jest serem, nie musi być ciężka. W umiarkowanej ilości dodaje potrawie wyrazistości i słoności, dzięki czemu nie trzeba sięgać po ciężkie sosy czy tłuste dodatki. Zawiera białko i tłuszcz, które spowalniają trawienie w korzystny sposób, dając uczucie sytości bez przeciążenia żołądka. Kluczowa jest jednak ilość, niewielki dodatek sera w zupełności wystarczy, by danie zyskało charakter.

Połączenie jajek, cukinii i fety tworzy kompozycję, która nie zalega w żołądku, nie powoduje gwałtownych skoków cukru we krwi i nie obciąża jelit. To trio jest także skarbnicą witamin i co najważniejsze, nie uderzy cię zbytnio po kieszeni.

Przepis na frittatę z jajka, fety i cukinii

Frittatę z jajka, fety i cukinii przygotujesz w kilkanaście minut, a efekt spokojnie sprawdzi się zarówno na ciepło, jak i na zimno. To danie możesz zjeść na śniadanie, lunch albo lekką kolację. Przepis jest elastyczny, możesz go modyfikować, dodając najrozmaitsze przyprawy czy zioła.

Składniki:

4 jajka;

1 mała cukinia;

około 80 g sera feta (1/3 s opakowania);

1-2 łyżki oliwy;

sól i pieprz do smaku;

opcjonalnie: świeże zioła (np. koperek, natka pietruszki).

Przygotowanie:

Cukinię pokrój w cienkie półplasterki lub kostkę. Na patelni rozgrzej oliwę i podsmaż warzywo przez kilka minut, aż lekko zmięknie, ale nie zacznie się rozpadać. W tym czasie roztrzep jajka w misce, dopraw je odrobiną pieprzu. Możesz dodać odrobinę soli, ale zachowaj ostrożność, bo feta sama w sobie jest słona.

Do podsmażonej cukinii dodaj pokruszoną fetę, a następnie zalej całość jajkami. Zmniejsz ogień i smaż pod przykryciem, aż masa zacznie się ścinać (ok. 5-6 minut). Możesz też wlać masę do naczynia żaroodpornego i zapiec w piekarniku przez ok. 8 minut w 180 stopniach. Wtedy wierzch ładnie się zapiecze.

Po wyjęciu odczekaj chwilę, aby frittata się ustabilizowała. Dzięki temu łatwiej ją pokroisz, a struktura będzie bardziej zwarta. Podawaj z dodatkiem świeżych ziół.

Frittatę z jajek, cukinii i fety zrobisz na patelni lub w piekarniku.

Kiedy danie sprawdzi się najlepiej?

To propozycja szczególnie dobra w momentach, gdy organizm potrzebuje odpoczynku od cięższego jedzenia. Sprawdzi się po weekendzie pełnym bardziej kalorycznych potraw, w trakcie regeneracji po przejedzeniu albo po prostu wtedy, gdy nie masz ochoty na długie gotowanie, ale zależy ci na czymś wartościowym.

Frittata z jajek, fety i cukinii jest też świetnym rozwiązaniem na kolację. To potrawa lekka, ale sycąca, która nie obciąży układu trawiennego przed snem. Dzięki temu rano wstaniesz bez uczucia ciężkości. Może być także dobrą opcją do lunchboxa, bo doskonale smakuje na zimno i nie wymaga podgrzewania.

To danie działa najlepiej wtedy, gdy potrzebujesz równowagi między sytością a lekkością i między prostotą a smakiem. To nie tylko szybki i tani przepis, ale również świadomy wybór dla lepszego samopoczucia.

