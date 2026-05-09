Jajka ze szpinakiem. To połączenie daje więcej niż zwykła jajecznica
Do jajecznicy najczęściej dodaje się cebulę, szynkę lub kiełbasę. Niektórzy lubią podlać ją mlekiem dla zyskania kremowej konsystencji a inni podsmażają ją z papryką. Ten składnik nie jest oczywistym dodatkiem do jajecznicy, a uzupełnia ją doskonale. Poznaj przepis, który przemieni zwykłą jajecznicę w prawdziwą bombę witaminową.
Dlaczego warto dodać szpinak do jajek?
Jajka są bogactwem składników odżywczych i doskonałą opcją na śniadanie. Można je przygotować w najróżniejszy sposób: gotowane i pokrojone na plasterki na kanapce, w postaci omletów, jajecznicy, jajek sadzonych czy w koszulce. W każdej smakują doskonale. Nie każdy jednak wie, że idealnym dodatkiem do jajek jest szpinak. Dlaczego? Warzywo idealnie uzupełnia jajka zarówno pod względem zawartości składników odżywczych, jak i smaku.
Szpinak i jajka zawierają witaminy A, E, K, kwas foliowy, potas, fosfor, żelazo. Dostarczają także cennego przeciwutleniacza, jakim jest luteina, chroniąca wzrok i oczy przed zwyrodnieniem plamki żółtej.
Jajka są źródłem pełnowartościowego białka, dzięki czemu zaspokajają apetyt na długo. Dostarczają lecytyny wspierającej pamięć i koncentrację. Zawarty w nich wapń neutralizuje szczawiany obecne w szpinaku, które ograniczają wchłanianie żelaza. Z kolei szpinak wzbogaca jajecznicę w witaminę C, a także błonnik, który wspomaga trawienie i obniża cholesterol.
Sam szpinak jest warzywem, które przez wiele osób jest omijane z daleka. W połączeniu z jajkiem zyskuje jednak na walorach smakowych. Sama jajecznica zachowuje kremową konsystencję, a szpinak przełamuje jej mdły smak.
Jajecznica ze szpinakiem. Prosty przepis, który zawsze się udaje
Jajecznica ze szpinakiem jest propozycją na szybkie i zdrowe śniadanie. Jej przygotowanie nie zajmuje dużo czasu, a wraz z nią już na starcie dostarczasz swojemu organizmowi wielu ważnych składników pokarmowych. Dzięki temu codzienne obowiązki i wyzwania nie będą sprawiały ci trudności. Jak przygotować jajecznicę ze szpinakiem?
Składniki:
- 2-3 jajka
- garść świeżego szpinaku (lub ok. 50g mrożonego)
- 1 łyżeczka masła lub oliwy z oliwek
- 1 ząbek czosnku (opcjonalnie, dla wzmocnienia smaku)
- sól i pieprz do smaku
Przygotowanie:
- Przygotuj szpinak. Na patelni rozgrzej masło lub oliwę. Wrzuć posiekany czosnek, a następnie liście szpinaku. Smaż przez chwilę, aż liście szpinaku zwiną się i odparuje z nich nadmiar wody.
- Przygotuj jajka. W miseczce roztrzep jajka widelcem, dzięki temu jajecznica będzie bardziej puszysta.
- Wlej jajka na patelnię ze szpinakiem. Zmniejsz ogień, aby mieć większą kontrolę nad ścinającym się jajkiem.
- Mieszaj powoli, aż jajka zetną się do Twojego ulubionego stopnia. Sól dodaj dopiero pod koniec smażenia.
Tak przygotowaną jajecznicę możesz podawać ze świeżym pełnoziarnistym pieczywem z masłem i bukietem warzyw: rzodkiewką, pomidorkami koktajlowymi, papryką.
Co zrobić, żeby szpinak nie był wodnisty?
Szpinak podczas smażenia puszcza dość dużo soku, który może popsuć całkowicie konsystencję gotowej jajecznicy. Jajka się nie zetną, a nadmiar płynów może popsuć wygląd całego dania. Co zrobić, aby uniknąć takiego efektu?
- Podczas smażenia szpinaku nie wlewaj jajek, póki cała woda nie odparuje z liści.
- Jeśli używasz mrożonego szpinaku, przed smażeniem dobrze wyciśnij z niego wodę. Możesz zrobić to na sitku.
- Szpinak najlepiej smakuje, kiedy jest lekko przysmażony, a nie ugotowany we własnym soku. Z tego powodu nie dawaj jednocześnie zbyt dużo liści. Lepiej smażyć je etapami lub na większej patelni.
Wyeliminowanie tych błędów pozwoli ci przygotować idealną jajecznicę ze szpinakiem na śniadanie.