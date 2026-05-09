Jajka ze szpinakiem. To połączenie daje więcej niż zwykła jajecznica

Anna Gburek

Do jajecznicy najczęściej dodaje się cebulę, szynkę lub kiełbasę. Niektórzy lubią podlać ją mlekiem dla zyskania kremowej konsystencji a inni podsmażają ją z papryką. Ten składnik nie jest oczywistym dodatkiem do jajecznicy, a uzupełnia ją doskonale. Poznaj przepis, który przemieni zwykłą jajecznicę w prawdziwą bombę witaminową.

Jajecznica ze świeżym szpinakiem w białej miseczce, w tle gałązka pomidorów i dwa młynki do przypraw.
Te zielone liście stanowią idealny dodatek do jajecznicy123RF/PICSEL

Dlaczego warto dodać szpinak do jajek?

Jajka są bogactwem składników odżywczych i doskonałą opcją na śniadanie. Można je przygotować w najróżniejszy sposób: gotowane i pokrojone na plasterki na kanapce, w postaci omletów, jajecznicy, jajek sadzonych czy w koszulce. W każdej smakują doskonale. Nie każdy jednak wie, że idealnym dodatkiem do jajek jest szpinak. Dlaczego? Warzywo idealnie uzupełnia jajka zarówno pod względem zawartości składników odżywczych, jak i smaku.

Szpinak i jajka zawierają witaminy A, E, K, kwas foliowy, potas, fosfor, żelazo. Dostarczają także cennego przeciwutleniacza, jakim jest luteina, chroniąca wzrok i oczy przed zwyrodnieniem plamki żółtej.

Jajka są źródłem pełnowartościowego białka, dzięki czemu zaspokajają apetyt na długo. Dostarczają lecytyny wspierającej pamięć i koncentrację. Zawarty w nich wapń neutralizuje szczawiany obecne w szpinaku, które ograniczają wchłanianie żelaza. Z kolei szpinak wzbogaca jajecznicę w witaminę C, a także błonnik, który wspomaga trawienie i obniża cholesterol.

Sam szpinak jest warzywem, które przez wiele osób jest omijane z daleka. W połączeniu z jajkiem zyskuje jednak na walorach smakowych. Sama jajecznica zachowuje kremową konsystencję, a szpinak przełamuje jej mdły smak.

Jajecznica z dodatkiem świeżego szpinaku, podana na białym talerzu z żółtym rantem.
Jajecznica ze szpinakiem jest propozycją na szybkie i zdrowe śniadanie123RF/PICSEL

Jajecznica ze szpinakiem. Prosty przepis, który zawsze się udaje

Jajecznica ze szpinakiem jest propozycją na szybkie i zdrowe śniadanie. Jej przygotowanie nie zajmuje dużo czasu, a wraz z nią już na starcie dostarczasz swojemu organizmowi wielu ważnych składników pokarmowych. Dzięki temu codzienne obowiązki i wyzwania nie będą sprawiały ci trudności. Jak przygotować jajecznicę ze szpinakiem?

Składniki:

  • 2-3 jajka
  • garść świeżego szpinaku (lub ok. 50g mrożonego)
  • 1 łyżeczka masła lub oliwy z oliwek
  • 1 ząbek czosnku (opcjonalnie, dla wzmocnienia smaku)
  • sól i pieprz do smaku

Przygotowanie:

  1. Przygotuj szpinak. Na patelni rozgrzej masło lub oliwę. Wrzuć posiekany czosnek, a następnie liście szpinaku. Smaż przez chwilę, aż liście szpinaku zwiną się i odparuje z nich nadmiar wody.
  2. Przygotuj jajka. W miseczce roztrzep jajka widelcem, dzięki temu jajecznica będzie bardziej puszysta.
  3. Wlej jajka na patelnię ze szpinakiem. Zmniejsz ogień, aby mieć większą kontrolę nad ścinającym się jajkiem.
  4. Mieszaj powoli, aż jajka zetną się do Twojego ulubionego stopnia. Sól dodaj dopiero pod koniec smażenia.

Tak przygotowaną jajecznicę możesz podawać ze świeżym pełnoziarnistym pieczywem z masłem i bukietem warzyw: rzodkiewką, pomidorkami koktajlowymi, papryką.

Co zrobić, żeby szpinak nie był wodnisty?

Szpinak podczas smażenia puszcza dość dużo soku, który może popsuć całkowicie konsystencję gotowej jajecznicy. Jajka się nie zetną, a nadmiar płynów może popsuć wygląd całego dania. Co zrobić, aby uniknąć takiego efektu?

  • Podczas smażenia szpinaku nie wlewaj jajek, póki cała woda nie odparuje z liści.
  • Jeśli używasz mrożonego szpinaku, przed smażeniem dobrze wyciśnij z niego wodę. Możesz zrobić to na sitku.
  • Szpinak najlepiej smakuje, kiedy jest lekko przysmażony, a nie ugotowany we własnym soku. Z tego powodu nie dawaj jednocześnie zbyt dużo liści. Lepiej smażyć je etapami lub na większej patelni.

Wyeliminowanie tych błędów pozwoli ci przygotować idealną jajecznicę ze szpinakiem na śniadanie.

