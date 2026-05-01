Czy kurczak to idealna opcja na grilla?

Kurczak to nie tylko tania i popularna, ale naprawdę idealna propozycja na grilla. Grillować możemy zarówno piersi, udka, skrzydełka jak i całego kurczaka w całości. Pierś bez kości grillujemy ok. 15-20 minut, udka 25-35 minut, a kurczaka w całości około godziny. Warto pamiętać, że pierś z kurczaka łatwo wysuszyć, więc grillujemy ją krócej lub zawijamy w folię. Kurczak świetnie smakuje zarówno z grilla węglowego jak i gazowego oraz z patelni grillowej.

Jak grillować kurczaka, by był idealnie soczysty?

Według ekspertów, kluczową kwestią podczas grillowania kurczaka jest użycie wcześniej odpowiedniej marynaty. Można ją przygotować z oliwy, ziół, cytryny i jogurtu. Jej sekretem jest kwaśne środowisko (jogurt), które pomaga rozbić włókna, czyniąc mięso miękkim i delikatniejszym.

Kolejna kwestia to grubość mięsa. Pierś z kurczaka jest nierówna, więc przed grillowaniem należy ją rozbić delikatnie tłuczkiem tak, by miała w każdym miejscu tą samą grubość. Ten prosty zabieg sprawi, że kurczak upiecze się równomiernie i nie będzie wysychał w cieńszych miejscach.

Dla procesu grillowania mięsa bardzo ważna jest jego temperatura. Wcześniej należy więc wyjąć mięso z lodówki (najlepiej 30 - 60 minut przed grillowaniem) i pozwolić mu "złapać" temperaturę pokojową. Kurczaka grillujemy na średnio - wysokim ogniu i nie bezpośrednio nad silnymi płomieniami. Nie możemy bowiem spalić go z zewnątrz przed upieczeniem w środku. Pierś z kurczaka należy grillować około 6-8 minut z każdej strony i smarować ją oliwą podczas przewracania.

Po zdjęciu mięsa z rusztu należy natomiast odczekać 5 - 10 minut przed jego krojeniem - soki rozłożą się wtedy wewnątrz mięsa, a nie wypłyną na zewnątrz.

WAŻNE: Kurczak jest gotowy, gdy osiągnie temperaturę 72 - 75 stopni Celsjusza w najgrubszym miejscu. Do jej kontrolowania najlepiej używać termometru kuchennego.

