Jak grillować kurczaka, żeby był soczysty? Proste triki
Sezon na grillowanie ruszy już w majówkowy weekend. Jedną z prostych i sprawdzonych propozycji na grilla jest oczywiście kurczak. Jak go przygotować, by był soczysty i pyszny?
Czy kurczak to idealna opcja na grilla?
Kurczak to nie tylko tania i popularna, ale naprawdę idealna propozycja na grilla. Grillować możemy zarówno piersi, udka, skrzydełka jak i całego kurczaka w całości. Pierś bez kości grillujemy ok. 15-20 minut, udka 25-35 minut, a kurczaka w całości około godziny. Warto pamiętać, że pierś z kurczaka łatwo wysuszyć, więc grillujemy ją krócej lub zawijamy w folię. Kurczak świetnie smakuje zarówno z grilla węglowego jak i gazowego oraz z patelni grillowej.
Jak grillować kurczaka, by był idealnie soczysty?
Według ekspertów, kluczową kwestią podczas grillowania kurczaka jest użycie wcześniej odpowiedniej marynaty. Można ją przygotować z oliwy, ziół, cytryny i jogurtu. Jej sekretem jest kwaśne środowisko (jogurt), które pomaga rozbić włókna, czyniąc mięso miękkim i delikatniejszym.
Kolejna kwestia to grubość mięsa. Pierś z kurczaka jest nierówna, więc przed grillowaniem należy ją rozbić delikatnie tłuczkiem tak, by miała w każdym miejscu tą samą grubość. Ten prosty zabieg sprawi, że kurczak upiecze się równomiernie i nie będzie wysychał w cieńszych miejscach.
Dla procesu grillowania mięsa bardzo ważna jest jego temperatura. Wcześniej należy więc wyjąć mięso z lodówki (najlepiej 30 - 60 minut przed grillowaniem) i pozwolić mu "złapać" temperaturę pokojową. Kurczaka grillujemy na średnio - wysokim ogniu i nie bezpośrednio nad silnymi płomieniami. Nie możemy bowiem spalić go z zewnątrz przed upieczeniem w środku. Pierś z kurczaka należy grillować około 6-8 minut z każdej strony i smarować ją oliwą podczas przewracania.
Po zdjęciu mięsa z rusztu należy natomiast odczekać 5 - 10 minut przed jego krojeniem - soki rozłożą się wtedy wewnątrz mięsa, a nie wypłyną na zewnątrz.
WAŻNE: Kurczak jest gotowy, gdy osiągnie temperaturę 72 - 75 stopni Celsjusza w najgrubszym miejscu. Do jej kontrolowania najlepiej używać termometru kuchennego.
Chcesz zaskoczyć rodzinę i przyjaciół wyjątkowymi smakami? Wypróbuj nasze przepisy krok po kroku i odkryj kulinarne triki, które ułatwią gotowanie i uczynią je prawdziwą przyjemnością. Więcej inspiracji znajdziesz na kobieta.interia.pl